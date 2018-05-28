Kích cỡ quần áo giảm đến 2 size nhờ áp dụng chế độ ăn kiêng này trong vòng 7 ngày

Chế độ ăn lành mạnh giúp cơ thể đào thải độc tố một cách tối đa. Để đạt được hiệu quả cao, bạn cần chọn lựa nguồn thực phẩm xanh, sạch, chứa ít calo. Bên cạnh đó, chúng chỉ được chế biến ở 2 hình thức là hấp và luộc. Ngoài ra, trong 1 giờ đồng hồ, bạn chỉ được bổ sung tối đa 100 - 150gr thức ăn.

Chế độ giảm cân này chủ yếu tập trung vào việc đào thải độc tố, chất béo, làm sạch cơ thể từ sâu bên trong. Cụ thể, trong vòng 7 ngày này bạn phải dành ra 2 ngày để thanh lọc cơ thể .

Chế độ ăn kiêng thanh lọc này sẽ kích thích enzym tác động trực tiếp đến quá trình phân hủy chất béo. Từ đó, đốt cháy và đào thải mỡ thừa ra khỏi cơ thể cực kỳ hiệu quả giúp bạn giảm cân nhanh chóng.

Theo đó, mỗi buổi sáng khi dạ dày đang rỗng, bạn nên uống một ly nước ép từ rau mùi tây và chanh tươi. Hàng ngày, phải uống nhiều nước hoặc trà xanh tươi.

Chế độ ăn kiêng này không chỉ giúp giảm cân nhanh mà còn làm sạch, thanh lọc cơ thể hiệu quả - Ảnh: Internet

Phương pháp giảm cân kết hợp thanh lọc cơ thể

Ngày 1:

Ngày đầu tiên được cho là bước đệm tạo điều kiện để cơ thể thích ứng dần với cơ chế giảm cân kết hợp thanh lọc trong vòng 1 tuần.

Bạn hãy chuẩn bị 500 đến 700ml kem sữa ít béo và chia chúng đều ra thành 5 bữa nhỏ để ăn suốt cả ngày. Trong ngày đầu tiên này, bạn có thể uống thêm 150ml cà phê.

Ngày đầu tiên của chế độ giảm cân kết hợp thanh lọc cơ thể bắt đầu với kem sữa ít béo và cà phê - Ảnh: Internet

Ngày 2: Bổ sung cacbohydrat

Trong ngày thứ 2, bạn nên chọn một trong các loại trái cây như táo, dưa hấu, trái cây khô, bột yến mạch... và ăn chúng suốt cả ngày.

Đối với các loại trái cây tươi, bạn nên tiêu thụ khoảng 1,5 - 2kg mỗi ngày, đồng thời chia chúng thành 5 - 6 bữa ăn nhỏ cách nhau 2 giờ đồng hồ.

Ngoài ra, nếu thích trái cây sấy khô, bạn chỉ được tiêu thụ 0,5kg và phải ăn kèm với nước. Đồng thời, phải chia ra thành 5 - 6 bữa.

Trong khi đó, nếu chọn lựa bột yến mạch, bạn chỉ được bổ sung 200gr.

Ngày 3: Bổ sung protein

Protein là dưỡng chất được tiêu hóa rất chậm, tạo cảm giác no lâu hơn giúp bạn tiêu thụ thức ăn ít đi, từ đó giúp tăng hiệu quả giảm cân.

Bạn có thể lấy 500gr phô mai không béo trộn với vài muỗng canh mật ong. Sau đó, chia nhỏ hỗn hợp thành 5 bữa ăn trong cả ngày bằng cách trộn với rau xanh, trái cây.

Ngoài ra, bạn có thể thay thế bằng 400gr thịt cá, thịt bò, gà tây hoặc thịt ức gà không da. Chỉ nên luộc chúng và phải chia nhỏ thành 5 bữa nhỏ ăn trong suốt cả ngày.

Protein giúp tạo cảm giác no lâu khiến bạn ăn ít hơn, nhờ đó giảm cân hiệu quả - Ảnh: Internet

Ngày 4: Ăn kết hợp

Chuẩn bị 450ml sữa dành cho người giảm cân và 75gr gạo. Sau đó, nấu chín gạo thành cơm rồi ăn cùng với sữa đã chuẩn bị, nên nhớ là phải chia nhỏ chúng thành 3 bữa nhỏ. Trong ngày thứ 4 này, bạn có thể bổ sung tối đa 1kg táo tươi.

Ăn kết hợp giúp bạn cân bằng sức khỏe trong suốt 7 ngày ăn kiêng- Ảnh: Internet

Ngày 5: Detox

Trong 7 ngày ăn kiêng này, bạn nên chọn ra 2 ngày để thanh lọc. Mỗi lần nên cách nhau 2 - 3 ngày.

Nguyên tắc chính của việc đào thải độc tố chính là chỉ tiêu thụ trái cây và rau xanh ở dạng nước ép, nước detox và sinh tố. Bên cạnh đó, bạn nên uống thật nhiều nước trong 2 ngày này.

Dành 2 trong 7 ngày áp dụng chế độ ăn kiêng giảm cân này để thanh lọc độc tố, chất béo trong cơ thể - Ảnh: Internet

Ngày 7: Thức ăn giải độc

Trong ngày cuối cùng này, bạn nên ăn các loại thức ăn có khả năng giải độc, đồng thời chứa lượng calo thấp như chuối, bơ, táo, bí đỏ, bắp cải, bông cải xanh, ớt ngọt, rau bina, nho, dưa leo, măng tây... Nên nhớ là hãy chia ra từng bữa nhỏ để ăn.

Trong ngày giải độc này, bạn có thể uống sinh tố, sữa đậu nành, hạnh nhân, nước gạo, trà thảo dược.

Ngày giải độc nên thực hiện cuối cùng để giúp cơ thể giảm cân, thanh lọc độc tố, cặn bã một cách triệt để - Ảnh: Internet

Kiên trì áp dụng theo phương pháp giảm cân kết hợp thanh lọc độc tố trong cơ thể này sau 1 tuần, vóc dáng của bạn sẽ thon gọn trông thấy. Hơn thế, chế độ dinh dưỡng cụ thể từng ngày trên sẽ giúp quá trình thực hiện dễ dàng hơn rất nhiều.