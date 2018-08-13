Học cách làm tóc mái nhanh dài trong 2 ngày theo lời khuyên từ chuyên gia

Để tăng gấp đôi lợi ích giúp kích thích sự phát triển của tóc, bạn nên thêm một loại dầu dưỡng giàu chất dinh dưỡng vào quá trình xoa bóp giúp như dầu hoa cúc, hoặc dầu dừa, tinh dầu hoa bưởi. Công hiệu giúp làm giãn mạch máu và, kích thích nang trứng của chân tóc và tạo ra sự tăng trưởng mới của bí quyết này rất cao.

Nếu muốn mái tóc khỏe hơn, dài hơn thì chăm sóc da đầu khỏe mạnh là việc bạn cần làm trước tiên. Kết quả một nghiên cứu gần đây cho thấy, xoa bóp da đầu mỗi ngày sẽ giúp làm tăng độ dài và dày của tóc. Theo gợi ý của nhà tạo mẫu tóc Justine Marjan, mỗi ngày dành 5 phút để xoa bóp da đầu của bạn là một trong những cách làm tóc dài nhanh trong 2 ngày hiệu quả.

Thói quen quấn tóc ướt trong khăn ngay sau khi gội đầu sẽ khiến mái tóc càng trở nên yếu, dễ rụng hơn. Vì sao vậy? Lí do bởi sự cọ xát của sợi tóc với những sợi khăn lớn sẽ khiến tóc khó mọc dài nhanh.

Quấn tóc ướt trong khăn khiến tóc khó mọc dài nhanh

3. Dùng mặt nạ dưỡng tóc tự nhiên

Bạn có thể áp dụng một số mặt nạ dưỡng tóc mọc dài nhanh tự nhiên như sau:

Mặt nạ trứng giúp tóc dài nhanh

Mặt nạ trứng là vị cứu tinh với những mái tóc bị rụng gãy. Trong trứng có chứa lecithin và protein sẽ giúp bổ sung dưỡng chất và chữa lành các tổn thương cho tóc của bạn.

Dùng mặt nạ trứng giúp tóc dài nhanh

Đồng thời, trong trứng có chứa hàm lượng lưu huỳnh cao có thể giúp ích cho vấn đề tóc gầu.

Cách thực hiện mặt nạ này cực đơn giản như sau:

- Đầu tiên, trộn hai quả trứng với hai muỗng canh dầu ô liu để tạo thành hỗn hợp sền sệt. Bạn có thể thêm nước để hỗn hợp loãng, bớt bám dính hơn nhé.

- Dùng mặt này bôi trực tiếp lên tóc và lưu lại khoảng ba mươi phút. Tiếp theo, bạn gội đầu và xả tóc lại như thường lệ .

Nước ép hành tây cho tóc phát triển nhanh

Dùng nước ép hành tây là cách làm tóc dài nhanh trong 2 ngày rất hữu ích mà bạn có thể thử.

Nước ép hành tây chứa lượng lưu huỳnh giúp kích thích sản xuất collagen trong mô và giúp tái tạo lại tóc yếu, xơ rối. Đừng vội bỏ cuộc khi thấy mùi mạnh hăng nồng của hành tây, nó sẽ hết ngay sau khi bạn gội đầu.

Dùng nước ép hành tây là cách làm tóc dài nhanh trong 2 ngày hiệu quả

Cách thực hiện biện pháp này rất đơn giản. Bạn chỉ cần cắt một ít hành tây và cho vào máy ép hoặc giã nát để lấy nước ép. Sau đó bôi lên da đầu và lưu lại trong khoảng 10-15 phút để hỗn hợp này phát huy tác dụng trên tóc. Cuối cùng, rửa lại bằng dầu gội có mùi hương nhẹ nhàng.

Cách dùng nước ép hành tây cho tóc phát triển nhanh rất đơn giản

Làm đẹp tóc với dấm táo

Vì sao dấm táo giúp kích thích tóc mọc nhanh, dài?

Câu trả lời là bởi dấm giúp làm sạch da đầu và cân bằng nồng độ PH của tóc giúp tăng tốc độ phát triển của tóc.

Dấm giúp tăng tốc độ phát triển của tóc

Cách thực hiện

- Pha loãng 75ml dấm táo trong một lít nước để tạo thành hỗn hợp

- Gội sạch tóc với dầu gội thông thường.

- Dùng hỗn hợp nước giấm táo đã pha để tráng lại cho tóc và lau sạch.

- Bên cạnh hiệu quả kích thích mọc tóc, đây còn là cách giúp tóc bạn thêm sáng bóng, trơn mượt.

Trà xanh

Trà xanh giúp là bí quyết làm tóc dài nhanh cấp tốc

Những túi trà xanh tưởng chừng vô dụng bạn vứt đi hàng ngày lại là giải pháp cứu mái tóc xơ rối. Trà xanh chứa một lượng dồi dào chất chống oxy hóa và có hiệu quả tăng cường sự phát triển của tóc, ngăn ngừa rụng tóc.

Cách thực hiện:

- Dùng túi trà xanh nóng (từ túi trà đã qua sử dụng) áp lên da đầu và ủ trong khoảng 1 tiếng. Cuối cùng rửa sạch lại bằng nước mát.

- Bên cạnh hiệu quả giúp tóc dài nhanh cấp tốc, trà xanh còn giúp tóc bạn được thư giãn, dễ chịu và hạn chế xơ, rối, và rụng.

Dùng trà xanh là cách tốt để tóc mái khỏe, dài ra trong thời gian ngắn

Trên đây là những cách tốt nhất để tóc mái của bạn vừa khỏe, vừa dài ra trong thời gian ngắn. Bạn sẽ cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt về độ dài của mái tóc. Hy vọng rằng những cách làm tóc mái nhanh dài trong 2 ngày mà chuyên mục vừa tổng hợp sẽ thật hữu ích với bạn.

Chúc các bạn thành công!