Học các ngôi sao nổi tiếng cách làm đẹp từ nguyên liệu tự nhiên để sở hữu làn da mịn màng, nhan sắc tỏa sáng

Hãy áp dụng các mẹo làm đẹp từ những người nổi tiếng mà Byrdie đã tìm hiểu để sở hữu làn da hoàn hảo, nhan sắc tỏa sáng một cách dễ dàng.
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Làn da, vẻ đẹp của những người nổi tiếng luôn là niềm ao ước của mọi phụ nữ. Để sở hữu điều này, hãy học từ họ những bí quyết làm đẹp thường ngày.
Tự làm serum tăng trưởng tóc
Người mẫu Joan Smalls đã chia sẻ bí quyết để sở hữu hàng mi cong dài và mái tóc khỏe mạnh là nhờ các thành phần tự nhiên.
"Tôi làm hỗn hợp gồm dầu thầu dầu, dầu dừa, dầu hoa oải hương và đặt hỗn hợp lên bàn chải, thoa lên lông mi và mái tóc để cấp thêm độ ẩm. Vì tôi trang điểm quá nhiều nên điều này rất cần thiết mỗi ngày" - Smalls giải thích.
Retinol
Bạn đã bao giờ nhận thấy rằng hầu hết các chuyên gia thẩm mỹ luôn khuyến khích phụ nữ sử dụng retinol nhằm ngăn ngừa lão hóa, duy trì làn da.
Nữ ngôi sao Emily Ratajkowski đồng ý với quan điểm này: "Tôi sử dụng kem chứa retinol, tôi thực sự có thể đảm bảo hiệu quả của việc này".
Dưỡng da bằng bơ ca cao
Khi nói về làn da mịn màng, Adwoa Aboah nói rằng: "Tôi đã sử dụng rất nhiều loại dầu, như dầu hoa oải hương. Ngoài ra, tôi luôn sử dụng các hỗn hợp để nuôi dưỡng làn da bằng cách trộn bơ ca cao với các loại dầu khác".
Nhờ sự kết hợp các nguyên liệu tự nhiên, nữ diễn viên sở hữu làn da căng mịn, trắng hồng và rạng rỡ.
Uống đủ nước mỗi ngày
Nữ diễn viên Gabrielle Union hiện đã là mẹ một con nhưng vẫn sở hữu làn da căng mướt, mềm mịn, tươi trẻ. Cô sở hữu điều đáng mơ ước này nhờ thói quen uống nhiều nước mỗi ngày.
Gabrielle Union cho biết: "Tôi chắc chắn rằng, khi bạn uống đầy đủ nước mỗi ngày, không chỉ làn da mà mái tóc, móng tay cũng sẽ cải thiện đáng kể".
Đầu tư vào mỹ phẩm chất lượng
Cindy Crawford - Siêu mẫu OG sở hữu làn da khiến ai nhìn thấy cũng vô cùng ghen tị. Bí quyết làm đẹp của cô là sử dụng mỹ phẩm chất lượng cho làn da, đặc biệt là kem nền và các dòng kem chăm sóc da.
"Bạn có thể sử dụng lọ mascara ít tiền, cũng có thể dùng một loại son bóng hoặc sơn móng tay bình dân nhưng bất cứ thứ gì tiếp xúc với da, bạn đều phải đầu tư cẩn thận" - Siêu mẫu Cindy Crawford khuyên.
Gel nha đam làm mờ sẹo
Ngôi sao Adria Arjona tin rằng sử dụng nha đam là phương pháp tuyệt vời để làm sáng các vết sẹo. Đặc biệt, cô chia sẻ rằng, bản thân đã học cách làm đẹp này từ mẹ của mình.
"Sản phẩm duy nhất tôi thực sự tin dùng thường xuyên là nha đam. Bởi vì là một cô nàng năng động, tôi có rất nhiều vết sẹo ở chân, vì vậy mẹ thường dùng gel từ loại lá này để điều trị cho tôi. Nha đam có mùi rất lạ nhưng mang đến hiệu quả hết sức vượt trội" - Adria Arjona cho biết.
Áp dụng các mẹo làm đẹp đơn giản trên, bạn sẽ sở hữu làn da hoàn hảo, nhan sắc rạng ngời như những nữ diễn viên, ngôi sao nổi tiếng.