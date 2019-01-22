Hít thở theo cách này 10 phút mỗi ngày, vóc dáng thon gọn, vòng eo săn chắc sau 2 tuần

Kết hợp với các bài tập thể chất đơn giản, hít thở sâu sẽ loại bỏ mỡ thừa, làm cho hiệu quả đạt được bền vững hơn. Trong quá trình thực hiện các bài tập này, cơ thể sẽ chứa đầy oxy giúp chúng ta hấp thụ chất dinh dưỡng và tăng tốc quá trình trao đổi chất. Những điều này đều rất tốt cho người đang giảm cân.

Không phải lúc nào giảm cân cũng là ăn kiêng kham khổ, tập luyện thể dục cực nhọc. Có một cách đơn giản hơn giúp bạn sở hữu vóc dáng hoàn hảo nhanh chóng đó là hít thở.

Với một chai nhựa rỗng, bài tập này kích thích cơ thể đào thải chất béo hiệu quả - Ảnh: Brightside

Vị trí ban đầu là chống tay và đầu gối xuống đất. Miệng đang ngậm chiếc chai rỗng. Tiếp đó, hít vào và thở ra từ từ, sử dụng nhịp thở ở cơ hoành.

Hít vào bằng mũi, sau đó đẩy không khí ra khỏi chai, đồng thời uốn cong cơ hoành và cơ bụng. Sau đó, thở ra thật mạnh mẽ. Thực hiện bài tập này trong vòng 10 - 15 phút.

Hãy tập động tác này thật cẩn thận, đừng khiến bản thân cảm thấy chóng mặt. Nếu cảm thấy khó chịu, hãy nghỉ ngơi vài phút.

2. Hơi thở của Sư tử

Bài tập này cực kỳ tốt cho cổ và giúp loại bỏ cằm đôi hữu hiệu - Ảnh: Brightside

Tư thế ban đầu là quỳ gối, đặt mông lên bàn chân, tay úp ngược vào người ở giữa 2 chân, hít vào bằng mũi, sau đó thở ra mạnh mẽ bằng miệng, đồng thời tạo ra âm thanh "ha ha".

Bắt đầu hít vào bằng mũi. Sau đó, mở miệng thật to và thè lưỡi càng xa càng tốt. Cố gắng ngẩng cổ lên cao để cơ cổ, cằm và mặt căng ra, thở ra nhẹ nhàng.

Cuối cùng, hít vào. Lặp lại 4 - 6 lần.

3. Nâng cao chân

Bài tập này tác động đến cơ bụng, tăng cường cơ lưng và cải thiện tư thế rất tối ưu - Ảnh: Brightside

Nằm thẳng thoải mái trên thảm yoga, tay đặt theo cơ thể, chân duỗi thẳng. Thở ra, đưa 2 tay ra sau đầu và hít thở 2 hơi.

Trong hơi thở ra thứ 2, nâng 2 chân lên cao đến khi tạo thành góc 90° so với sàn, giữ nguyên tư thế này trong 15 đến 20 giây. Hít thở nhịp nhàng.

Sau đó, hạ thấp chân ở một góc 60° so với sàn nhà, vẫn hít thở theo nhịp. Giữ vị trí này trong khoảng 1 phút với hơi thở đều đặn.

Sau khi giữ trong 1 phút, hạ 2 chân xuống góc 30° so với sàn nhà, giữ nguyên tư thế này trong 30 giây đến 1 phút và hít thở theo nhịp. Sau đó, thở ra và từ từ đặt chân xuống sàn.

4. Chiếc thuyền

Bài tập này sẽ làm săn chắc cơ bụng của bạn - Ảnh: Brightside

Ngồi trên tấm thảm yoga, hơi ngả người ra sau, nâng chân lên cao sao cho tạo thành chữ V như hình minh họa. Đưa tay thẳng ra phía trước. Giữ tư thế này trong 15 - 20 giây và hít thở đều đặn. Lặp lại 3 - 4 lần.

5. Hơi thở làm mát

Bài tập này kiểm soát cơn đói, khát, làm mát cơ thể và xoa dịu tâm trí - Ảnh: Brightside

Ngoài xếp chân trên thảm, đặt 2 tay lên đầu gối và đưa cơ thể vào trạng thái thiền định thật thoải mái. Sau đó, thè lưỡi ra và cuộn tròn. Hít vào và đưa không khí qua lưỡi. Bắt đầu với 4 giây hít vào, thở ra trong 6 giây bằng lỗ mũi.

Thực hiện bài tập này trong 5 phút.

6. Cây kéo

Bài tập này củng cố cơ bụng giúp làm phẳng vòng eo và tăng cường toàn bộ hệ xương khớp - Ảnh: Brightside

Nằm xuống thảm yoga và đặt 2 chân sát vào nhau. Đặt 2 lòng bàn tay xuống dưới mông, đầu vẫn nằm trên sàn và giữ cho lưng thật thẳng. Tiếp đó, thực hiện một chu kỳ hít vào và thở ra.

Sau đó, nâng 2 chân lên khỏi sàn, sau đó hạ chân phải xuống một chút, đồng thời nâng chân trái lên, thực hiện tương tự 2 lưỡi của cây kéo. Lặp lại 6 - 7 lần, sau đó hít vào và thư giãn.

Chăm chỉ thực hiện 6 bài tập trên mỗi ngày, tốt nhất là vào buổi sáng, vóc dáng của bạn sẽ thon gọn nhanh chóng, đồng thời tinh thần cũng thoải mái hơn rất nhiều.