Đừng đi phun, xăm hay thêu tốn kém, áp dụng 10 công thức từ tự nhiên này, lông mày thưa thớt trở nên dày và rậm chỉ sau 7 ngày

Làm đẹp cùng chuyên gia 05/01/2019 11:36

Hôm nay, Brightside sẽ giới thiệu một loạt các công thức hàng đầu giúp lông mày dày và rậm hơn một cách tự nhiên.

Lông mày dày và rậm là điểm nhấn hoàn hảo trên khuôn mặt. Không cần phải vội vã đến thẩm mỹ viện để phun xăm hay tốn thời gian với chì kẻ, bạn có thể đạt được điều như mong muốn bằng các công thức dưới đây.

1. Hỗn hợp dầu

Đừng đi phun, xăm hay thêu tốn kém, áp dụng 10 công thức từ tự nhiên này, lông mày thưa thớt trở nên dày và rậm chỉ sau 7 ngày - Ảnh 1

Với công thức này, bạn không chỉ củng cố và kéo dài lông mày mà cả lông mi cũng có thể áp dụng - Ảnh: Brightside

Trong chai nhỏ, trộn lượng dầu dừa và dầu thầu dầu bằng nhau, sau đó thêm 1 muỗng dầu bơ. Khuấy mọi thứ lên rồi thoa hỗn hợp lên lông mày bằng cọ mascara hoặc ngón tay. Áp dụng mỗi ngày 2 lần, sau 1 tuần, bạn sẽ ngỡ ngàng vì kết quả đạt được.

2. Gel vitamin

Đừng đi phun, xăm hay thêu tốn kém, áp dụng 10 công thức từ tự nhiên này, lông mày thưa thớt trở nên dày và rậm chỉ sau 7 ngày - Ảnh 2
Hỗn hợp này sẽ giúp phục hồi và củng cố lông mày, làm cho mái tóc mượt mà và sáng bóng - Ảnh: Brightside

Trộn đều 1 muỗng cà phê gel lô hội, 2 muỗng cà phê dầu thầu dầu và 2 viên vitamin E. Thoa hỗn hợp bằng bàn chải hoặc ngón tay trước khi đi ngủ. Rửa sạch vào buổi sáng.

3. Nước ép hành tây

Đừng đi phun, xăm hay thêu tốn kém, áp dụng 10 công thức từ tự nhiên này, lông mày thưa thớt trở nên dày và rậm chỉ sau 7 ngày - Ảnh 3
Nước ép hành tây nuôi dưỡng và củng cố nang tóc, tăng tốc độ phát triển và tăng cường độ bóng mượt - Ảnh: Brightside

Lấy một củ hành tây nhỏ, băm nhuyễn và chiết lấy nước cốt. Thoa nước ép lên lông mày của bạn, mát xa trong 5 phút. Rửa sạch với sữa rửa mặt thông thường và nước mát. 

4. Mặt nạ sữa

Đừng đi phun, xăm hay thêu tốn kém, áp dụng 10 công thức từ tự nhiên này, lông mày thưa thớt trở nên dày và rậm chỉ sau 7 ngày - Ảnh 4
Sữa chứa protein, vitamin B, axit lactic và canxi phục hồi, bảo vệ lông mày, đồng thời kích thích sản xuất collagen - Ảnh: Brightside

Nhúng một miếng bông gòn vào sữa nguyên chất và lau lên lông mày. Để sữa khô, sau đó rửa sạch bằng sữa rửa mặt thông thường.

5. Nước chanh

Đừng đi phun, xăm hay thêu tốn kém, áp dụng 10 công thức từ tự nhiên này, lông mày thưa thớt trở nên dày và rậm chỉ sau 7 ngày - Ảnh 5

Chanh là nguồn vitamin và chất chống oxy hóa có giá trị, cần thiết để tăng cường tóc - Ảnh: Brightside

Lau lông mày bằng một lát chanh, đợi trong 15 - 20 phút, sau đó rửa sạch. Ngoài ra, bạn có thể kết hợp chanh và dầu dừa. Để hỗn hợp trong 15 ngày ở nơi mát mẻ, sau đó bắt đầu thoa lên lông mày mỗi ngày trước khi đi ngủ. 

6. Tinh dầu

Đừng đi phun, xăm hay thêu tốn kém, áp dụng 10 công thức từ tự nhiên này, lông mày thưa thớt trở nên dày và rậm chỉ sau 7 ngày - Ảnh 6
Để có hiệu quả tốt nhất, chúng tôi khuyên bạn nên dùng dầu cây trà hoặc dầu hoa oải hương - Ảnh: Brightside

Hãy chắc chắn kiểm tra từng thành phần để tránh các phản ứng dị ứng bằng cách bôi tinh dầu lên khuỷu tay. Bạn có thể tạo hỗn hợp các loại dầu thiết yếu và xoa nhẹ lên lông mày. Lặp lại điều trị hàng ngày.

7. Lòng đỏ trứng

Đừng đi phun, xăm hay thêu tốn kém, áp dụng 10 công thức từ tự nhiên này, lông mày thưa thớt trở nên dày và rậm chỉ sau 7 ngày - Ảnh 7
Lòng đỏ trứng là nguồn vitamin và protein phong phú giúp củng cố, làm dày lông mày - Ảnh: Brightside

Lấy lòng đỏ trứng đánh tơi rồi áp dụng lên lông mày trong 15 - 20 phút, sau đó rửa sạch.

8. Vaseline

Đừng đi phun, xăm hay thêu tốn kém, áp dụng 10 công thức từ tự nhiên này, lông mày thưa thớt trở nên dày và rậm chỉ sau 7 ngày - Ảnh 8
Vaseline được sử dụng để giữ ẩm và điều hòa lông mày. Loại mỹ phẩm này cũng tuyệt vời để hỗ trợ phát triển các sợi lông - Ảnh: Brightside

Áp dụng vaseline lên lông mày mỗi ngày. Bạn cũng có thể trộn vaseline với dầu thầu dầu, dầu ô liu, nha đam, tinh dầu hoặc sữa.

9. Mát xa

Đừng đi phun, xăm hay thêu tốn kém, áp dụng 10 công thức từ tự nhiên này, lông mày thưa thớt trở nên dày và rậm chỉ sau 7 ngày - Ảnh 9
 Mát xa không chỉ cải thiện lưu thông máu và thúc đẩy sự hấp thụ chất dinh dưỡng mà còn loại bỏ đau đầu và mỏi mắt - Ảnh: Brightside

Sử dụng bàn chải mascara sạch, chải kỹ lông mày với các động tác lên xuống, đi từ sống mũi đến thái dương, trở lại. Tiếp theo, tiến hành mát xa lông mày bằng ngón tay. Sau đó, chuyển sang các động tác vuốt ve mạnh mẽ, nhấn và véo da. 

Nhấn vào một điểm ở giữa lông mày và không buông ngón tay ra, bắt đầu thực hiện các chuyển động tròn, dần dần mở rộng bán kính. Lặp lại phương pháp này mỗi ngày.

10. Dinh dưỡng hợp lý

Đừng đi phun, xăm hay thêu tốn kém, áp dụng 10 công thức từ tự nhiên này, lông mày thưa thớt trở nên dày và rậm chỉ sau 7 ngày - Ảnh 10
Nên bao gồm các loại thực phẩm giàu protein, vitamin và axit amin như các loại hạt, thịt, thịt gia cầm, cá hồi, trái cây, rau, trứng, rau xanh và hành tây - Ảnh: Brightside

Với 10 bí quyết từ các nguyên liệu tự nhiên trên, lông mày sẽ trở nên dày, rậm và sắc nét hơn mà không cần phải tốn kém tiền cho thẩm mỹ.

Nếu không tin tưởng việc xóa xăm lông mày ở ngoài hãy áp dụng tại nhà với cách dưới đây

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