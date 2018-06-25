Động tác giảm kích thước vòng eo cực nhanh, tập đều đặn sau 7 ngày mỡ bụng bị đốt cháy toàn bộ

Làm đẹp cùng chuyên gia 25/06/2018 15:22

Muốn giảm kích thước vòng eo nhanh nhất, bạn hãy tập luyện theo 10 động tác có khả năng đốt cháy mỡ thừa quanh bụng dưới đây.

Trang Brightside vừa đưa ra danh sách gồm 10 động tác có khả năng đốt cháy mỡ thừa quanh bụng cực nhanh giúp chị em phụ nữ giảm kích thước vòng eo hiệu quả. 

Động tác 1: Nâng - hạ chân

Đầu tiên, nằm thẳng trên mặt phẳng, hai tay đặt bên hông, chân khép chặt vào nhau. Giữ phần thân trên cố định, mắt nhìn thẳng, thở đều đặn, dùng lực ở eo, hông nâng hai chân lên cao cách mặt đất khoảng 0,5m thì giữ yên khoảng 5 giây thì quay về vị trí chuẩn bị. 

Thực hiện đều đặn khoảng 3 phút thì dừng lại.

Động tác giảm kích thước vòng eo cực nhanh, tập đều đặn sau 7 ngày mỡ bụng bị đốt cháy toàn bộ - Ảnh 1
Tập luyện là cách tốt nhất để giảm kích thước vòng eo, đốt cháy mỡ bụng - Ảnh: Brightside

Động tác 2: Đạp xe 

Tư thế chuẩn bị tương tự động tác 1. Tiếp đó, nâng hai chân lên và thực hiện tương tự động tác đạp xe đạp.

Lưu ý, chân nâng lên phải tạo thành góc vuông, chân còn lại duỗi thẳng tương tự như hình minh họa phía dưới. 

Động tác giảm kích thước vòng eo cực nhanh, tập đều đặn sau 7 ngày mỡ bụng bị đốt cháy toàn bộ - Ảnh 2
Chăm chỉ tập luyện 10 động tác này sẽ giúp bạn sở hữu vòng eo thon gọn, đáng mơ ước - Ảnh: Brightside

Động tác 3: Duỗi thẳng chân

Tư thế ban đầu tương tự các động tác trên, sau đó đưa chân lên cao, duỗi thẳng hết cỡ. Đồng thời, nâng đầu, cổ và ngực lên. Giữ yên tư thế này khoảng vài giây thì trở về vị trí ban đầu.

Thực hiện khoảng 10 nhịp mỗi lần tập.

Động tác giảm kích thước vòng eo cực nhanh, tập đều đặn sau 7 ngày mỡ bụng bị đốt cháy toàn bộ - Ảnh 3
Động tác này không chỉ đốt cháy mỡ thừa mà còn tạo sự săn chắc cho cơ bụng - Ảnh: Internet

Động tác 4: Uốn cong đầu gối

Nằm thẳng trên mặt phẳng, tay vòng lại gối đầu lên trên. Tiếp đó, nâng chân lên cao, đồng thời uốn đầu gối lại như nhìn minh họa phía dưới. Sau đó, dùng lực ở chân kéo đầu gối lên trên bụng rồi quay về vị trí ban đầu.

Thực hiện động tác này khoảng 5 - 7 nhịp mỗi lần tập.

Động tác giảm kích thước vòng eo cực nhanh, tập đều đặn sau 7 ngày mỡ bụng bị đốt cháy toàn bộ - Ảnh 4
Động tác này ngoài khả năng giảm mỡ bụng còn giúp đốt cháy mỡ đùi - Ảnh: Internet

Động tác 5: Uốn cong người

Nằm thẳng người trên mặt phẳng, hai tay vòng lại đặt sau gáy, chân gập lại, bàn chân áp sát sàn. Tiếp đó, nâng chân trái lên, đồng thời keo khủy tay phải xuống sao cho chạm vào đầu gối càng tốt.

Thực hiện tương tự với chân còn lại khoảng 10 nhịp thì hoàn thành. 

Động tác giảm kích thước vòng eo cực nhanh, tập đều đặn sau 7 ngày mỡ bụng bị đốt cháy toàn bộ - Ảnh 5
Tập động tác này thường xuyên, mỡ bắp tay, bắp chân, bụng đều bị đốt cháy nhanh chóng - Ảnh: Internet

Động tác 6: Tựa vào bóng tập

Nằm tựa lên quả bóng tập, hai tay vòng qua sau gáy. Lưu ý, tựa người đến khi gối tạo thành góc vuông, giữ cơ thể vững trên bóng đến mức có thể. 

Động tác giảm kích thước vòng eo cực nhanh, tập đều đặn sau 7 ngày mỡ bụng bị đốt cháy toàn bộ - Ảnh 6
Động tác với bóng tập này cực kỳ hiệu quả trong việc đốt cháy mỡ bụng - Ảnh: Brightside

Động tác 7: Tựa người lên bóng 2

Tương tự như động tác 6, nhưng hai tay đưa lên cao, hai lòng bàn tay song song nhau. Thực hiện đến khi không còn giữ thăng bằng được nữa.

Động tác giảm kích thước vòng eo cực nhanh, tập đều đặn sau 7 ngày mỡ bụng bị đốt cháy toàn bộ - Ảnh 7
Động tác với bóng tập giúp giảm kích thước vòng eo sau 1 tuần - Ảnh: Brightside

Động tác 8: Chiến binh

Đứng thẳng, hai chân khép vào nhau, tay đặt hai bên hông. Tiếp đó, bước chân trái sang ngang, đồng thời khụy gối phải. Lúc này, tay trái đưa lên trên, áp vào tai, dần uốn người sang phải đến khi kéo căng cơ hoàn toàn. Quay về vị trí ban đầu và thực hiện cho bên còn lại. 

Động tác giảm kích thước vòng eo cực nhanh, tập đều đặn sau 7 ngày mỡ bụng bị đốt cháy toàn bộ - Ảnh 8
Tư thế chiến binh đốt cháy mỡ thừa hai bên hông - Ảnh: Brightside

Động tác 9: Máy bay

Quỳ gối, chống hai tay trên mặt phẳng. Tiếp đó, duỗi thẳng chân trái và tay phải. Giữ yên tư thế khoảng 10 giây rồi quay về vị trí ban đầu. Thực hiện cho chân và tay còn lại.

Động tác giảm kích thước vòng eo cực nhanh, tập đều đặn sau 7 ngày mỡ bụng bị đốt cháy toàn bộ - Ảnh 9
Động tác máy bay giúp đốt cháy mỡ bụng, đùi và bắp tay - Ảnh: Brightside

Động tác 10: Rùa biển

Nằm sấp trên mặt phẳng. Hai tay duỗi ra sau, nâng lên cao, đầu lúc này cũng ngã về sau. Đồng thời, hai chân khép chặt nâng lên cách mặt đất khoảng 10cm. Giữ tư thế này đến mức có thể thì quay về vị trí ban đầu.

Động tác giảm kích thước vòng eo cực nhanh, tập đều đặn sau 7 ngày mỡ bụng bị đốt cháy toàn bộ - Ảnh 10
Động tác rùa biển giúp vòng eo săn chắc - Ảnh: Brightside

Ban chỉ cần chăm chỉ, kiên trì thực hiện theo 10 động tác có tác dụng đốt cháy mỡ thừa trên, chất béo quanh bụng nhanh chóng bị loại bỏ giúp kích thước vòng eo giảm đáng kể sau 1 tuần.

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