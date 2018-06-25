Động tác giảm kích thước vòng eo cực nhanh, tập đều đặn sau 7 ngày mỡ bụng bị đốt cháy toàn bộ

Muốn giảm kích thước vòng eo nhanh nhất, bạn hãy tập luyện theo 10 động tác có khả năng đốt cháy mỡ thừa quanh bụng dưới đây.
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Trang Brightside vừa đưa ra danh sách gồm 10 động tác có khả năng đốt cháy mỡ thừa quanh bụng cực nhanh giúp chị em phụ nữ giảm kích thước vòng eo hiệu quả.
Động tác 1: Nâng - hạ chân
Đầu tiên, nằm thẳng trên mặt phẳng, hai tay đặt bên hông, chân khép chặt vào nhau. Giữ phần thân trên cố định, mắt nhìn thẳng, thở đều đặn, dùng lực ở eo, hông nâng hai chân lên cao cách mặt đất khoảng 0,5m thì giữ yên khoảng 5 giây thì quay về vị trí chuẩn bị.
Thực hiện đều đặn khoảng 3 phút thì dừng lại.
Động tác 2: Đạp xe
Tư thế chuẩn bị tương tự động tác 1. Tiếp đó, nâng hai chân lên và thực hiện tương tự động tác đạp xe đạp.
Lưu ý, chân nâng lên phải tạo thành góc vuông, chân còn lại duỗi thẳng tương tự như hình minh họa phía dưới.
Động tác 3: Duỗi thẳng chân
Tư thế ban đầu tương tự các động tác trên, sau đó đưa chân lên cao, duỗi thẳng hết cỡ. Đồng thời, nâng đầu, cổ và ngực lên. Giữ yên tư thế này khoảng vài giây thì trở về vị trí ban đầu.
Thực hiện khoảng 10 nhịp mỗi lần tập.
Động tác 4: Uốn cong đầu gối
Nằm thẳng trên mặt phẳng, tay vòng lại gối đầu lên trên. Tiếp đó, nâng chân lên cao, đồng thời uốn đầu gối lại như nhìn minh họa phía dưới. Sau đó, dùng lực ở chân kéo đầu gối lên trên bụng rồi quay về vị trí ban đầu.
Thực hiện động tác này khoảng 5 - 7 nhịp mỗi lần tập.
Động tác 5: Uốn cong người
Nằm thẳng người trên mặt phẳng, hai tay vòng lại đặt sau gáy, chân gập lại, bàn chân áp sát sàn. Tiếp đó, nâng chân trái lên, đồng thời keo khủy tay phải xuống sao cho chạm vào đầu gối càng tốt.
Thực hiện tương tự với chân còn lại khoảng 10 nhịp thì hoàn thành.
Động tác 6: Tựa vào bóng tập
Nằm tựa lên quả bóng tập, hai tay vòng qua sau gáy. Lưu ý, tựa người đến khi gối tạo thành góc vuông, giữ cơ thể vững trên bóng đến mức có thể.
Động tác 7: Tựa người lên bóng 2
Tương tự như động tác 6, nhưng hai tay đưa lên cao, hai lòng bàn tay song song nhau. Thực hiện đến khi không còn giữ thăng bằng được nữa.
Động tác 8: Chiến binh
Đứng thẳng, hai chân khép vào nhau, tay đặt hai bên hông. Tiếp đó, bước chân trái sang ngang, đồng thời khụy gối phải. Lúc này, tay trái đưa lên trên, áp vào tai, dần uốn người sang phải đến khi kéo căng cơ hoàn toàn. Quay về vị trí ban đầu và thực hiện cho bên còn lại.
Động tác 9: Máy bay
Quỳ gối, chống hai tay trên mặt phẳng. Tiếp đó, duỗi thẳng chân trái và tay phải. Giữ yên tư thế khoảng 10 giây rồi quay về vị trí ban đầu. Thực hiện cho chân và tay còn lại.
Động tác 10: Rùa biển
Nằm sấp trên mặt phẳng. Hai tay duỗi ra sau, nâng lên cao, đầu lúc này cũng ngã về sau. Đồng thời, hai chân khép chặt nâng lên cách mặt đất khoảng 10cm. Giữ tư thế này đến mức có thể thì quay về vị trí ban đầu.
Ban chỉ cần chăm chỉ, kiên trì thực hiện theo 10 động tác có tác dụng đốt cháy mỡ thừa trên, chất béo quanh bụng nhanh chóng bị loại bỏ giúp kích thước vòng eo giảm đáng kể sau 1 tuần.