Đây chính là 6 thời điểm tuyệt vời mà phụ nữ nhất định phải thay đổi kiểu tóc

Làm đẹp cùng chuyên gia 05/01/2018 15:06

Bạn chần chừ mãi nhưng vẫn chưa chọn được dịp phù hợp để thay đổi kiểu tóc quen thuộc của mình. Thế thì, hãy chọn 1 trong 6 thời điểm vàng để làm mới phong cách dưới đây.

Nếu đang muốn làm mới mái tóc dài đã cũ và có dấu hiệu xơ rối, chẻ ngọn, bạn hãy chọn 1 trong 6 thời điểm thích hợp để thay đổi kiểu tóc dưới đây.

Thay đổi kiểu tóc để trẻ trung hơn

Mái tóc quá dài, không vào nếp làm nhan sắc kém xinh và khiến bạn trở nên già nua. Để tôn lên các đường nét thanh tú, ngũ quan sắc sảo, bạn hãy thay đổi kiểu tóc ngay lúc này. Cắt tóc chính là phương pháp giúp nhan sắc “lên đời” nhanh nhất.

Đây chính là 6 thời điểm tuyệt vời mà phụ nữ nhất định phải thay đổi kiểu tóc - Ảnh 1
Thay đổi kiểu tóc để trông trẻ trung hơn - Ảnh: Internet

Tóc xơ rối, chẻ ngọn

Tóc quá dài, cộng với việc chăm sóc không đúng cách khiến chúng trở nên khô xơ, chẻ ngọn vô cùng mất thẩm mỹ. Điều này khiến vẻ ngoài của phái đẹp trở nên lôi thôi và không gọn gàng. Bên cạnh đó, mái tóc mỏng dính vì rụng quá nhiều khiến khuôn mặt của bạn trở nên thô và to hơn. Đặc biệt là phụ nữ ở độ tuổi trung niên, khi lượng estrogen thiếu hụt, tóc sẽ yếu và dễ rụng hơn. Thời điểm này, cắt tóc ngắn chính là lựa chọn tuyệt vời nhất dành cho bạn.

Đây chính là 6 thời điểm tuyệt vời mà phụ nữ nhất định phải thay đổi kiểu tóc - Ảnh 2
Khi mái tóc đã trở nên xơ rối, bạn phải thay đổi ngay bằng cách cắt ngắn đi - Ảnh: Internet

Nhiều người nhận xét bạn quá "một màu"

Giữ nguyên một phong cách từ năm này qua năm khác khiến bạn trở nên nhạt nhòa và "một màu". Đã là phụ nữ, bạn phải cá tính, khác biệt để chứng tỏ tính cách của bản thân. Đặc biệt, đối với những cô nàng vẫn còn cô đơn, phải thể hiện bản thân nhiều hơn để gây sự chú ý cho người khác giới.

Thay đổi phong cách ăn mặc

Một khi đã quyết định thay đổi phong cách ăn mặc, bạn cũng phải thay mới kiểu tóc để phù hợp hơn. Vì kiểu tóc mới sẽ khiến diện mạo của bạn trở nên sang trọng hơn. Đặc biệt, vẻ ngoài sẽ trở nên vô cùng "lạ" nếu tóc một đằng mà cách ăn mặc một nẻo. 

Đây chính là 6 thời điểm tuyệt vời mà phụ nữ nhất định phải thay đổi kiểu tóc - Ảnh 3
Thay đổi kiểu tóc để phù hợp hơn với phong cách ăn mặc - Ảnh: Internet

Tóc dài tốn quá nhiều thời gian

Mái tóc dài, xơ rối khiến bạn mất nhiều thời gian để chải chuốt mỗi khi ra ngoài. Hơn nữa, mỗi dịp có tiệc tùng, lễ hội, muốn tạo kiểu cá tính hay tết tóc điệu đà, bạn phải mất nhiều công sức, thậm chí phải ra tiệm. Nếu đang mắc phải nỗi phiền toái này, đây chính là thời điểm bạn nên thay đổi kiểu tóc.

Thay đổi kiểu tóc phù hợp với khuôn mặt

Nên hiểu rằng, nếu chọn được kiểu tóc phù hợp với khuôn mặt, nhan sắc của bạn sẽ trở nên lung linh hơn rất nhiều.

Chẳng hạn, người sở hữu gương mặt tròn, tóc ngắn ngang vai hoặc ngang cằm sẽ vô cùng phù hợp. Ngược lại, người sở hữu gương mặt gầy, gò má cao, hãy để tóc dài dưới vai uốn lọn hoặc uốn gợn sóng để trở nên bầu bĩnh hơn.

Đây chính là 6 thời điểm tuyệt vời mà phụ nữ nhất định phải thay đổi kiểu tóc - Ảnh 4
Bạn nên thay đổi kiểu tóc phù hợp với gương mặt để trở nên xinh hơn - Ảnh: Internet

Ngoài 6 thời điểm cần thay đổi kiểu tóc trên, hiện giờ cũng là lúc bạn nên làm mới bản thân vì Tết Nguyên Đán 2018 đã đến cận kề. 

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Bạn đừng nghĩ rằng, tóc dài thì mới có nhiều cách biến tấu để đi dự tiệc. Vì suy nghĩ này vô cùng sai lầm, nếu biết cách tạo kiểu, tóc ngắn không hề nhàm chán mà vô cùng sang trọng và quý phái.

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