FDA công bố danh sách 20 thỏi son nhiễm chì nặng nhất, kiểm tra ngay xem bạn đang có mấy thỏi?

Danh sách khiến nhiều người ngỡ ngàng vì nó có đủ những loại son quen thuộc nhất.

Son môi là thứ rất quen thuộc với nhiều phụ nữ. Nó khiến họ cảm thấy đẹp và tự tin hơn. Tuy nhiên một thỏi son chứa quá nhiều chì có thể gây nên những bệnh nguy hiểm mà ít ai có thể ngờ đến. Trong một nghiên cứu nhỏ, các nhà nghiên cứu đã khảo sát một nhóm các cô gái tuổi teen về loại son họ đang dùng, đem đi thử nghiệm mức độ kim loại độc hại, trong đó có chì và cadmium. Mặc dù hàm lượng kim loại ở mỗi thỏi là khác nhau, nhưng các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc thoa son chỉ cần hai đến ba lần mỗi ngày là có thể đưa vào cơ thể 20% lượng chì ở mức cho phép. Điều này có nghĩa là nếu bạn thoa trên 10 lần, bạn có thể bị ngộ độc chì bất cứ lúc nào. Tùy thuộc vào son môi, và thói quen của mỗi người, có những người thoa đến 15-20 lần son một ngày là rất phổ biến. Và nó đã vượt quá giới hạn kim loại họ được phép đưa vào cơ thể. Chì là kim loại mà con người nên tránh tiếp xúc với hoàn toàn, và nó đã được phát hiện trong 75% phần trăm các mẫu son thu được.

Một số các hóa chất cũng độc hại khác là Cadmium. Đây là một chất gây ung thư đã được tìm thấy trong các mẫu sinh thiết ung thư vú và được chứng minh là nhân tố khiến tế bào ung thư sinh sôi trong phòng thí nghiệm. Kim loại thường được sử dụng trong thuốc nhuộm tóc, son môi này cũng thường được tìm thấy trong đất và nước ngầm. "Cadmium là một chất gây ô nhiễm rất phổ biến trong đất," Sharima Rasanayagam, một nhà khoa học tại Quỹ Ung thư vú cho biết. "Tuy nhiên người tiêu dùng không biết chúng có rất nhiều ở trong son môi họ vô tư thoa hàng ngày."

Hàm lượng chì cao ở người lớn có thể dẫn đến một loạt các vấn đề sức khỏe từ sẩy thai đến lên cơn co giật. Việc tiếp xúc với chì ở trẻ em có thể dẫn đến tổn thương não vĩnh viễn và thậm chí tử vong. Các nghiên cứu đã tìm thấy chì trong son môi trong nhiều năm. Cuộc kiểm tra lớn đầu tiên được thực hiện vào năm 2007 khi chiến dịch phi lợi nhuận của Safe Cosmetics đã thử nghiệm một loạt các sản phẩm và tìm thấy chì trong 61% mẫu son, bao gồm cả Bees Burt, một hãng son nổi tiếng làm bằng nguyên liệu tự nhiên. FDA đã tiến hành hai nghiên cứu tiếp theo, một trong năm 2009 và một vào năm 2012. Cả hai nghiên cứu tìm thấy chì nhiều hơn, lên đến 7,19 phần triệu, trong các mẫu son môi được kiểm tra. Dưới đây là 20 loại son môi có chứa chì nhiều nhất từ đầu năm 2012 trong 400 mẫu son môi của FDA: FDA cùng nhiều tổ chức bảo vệ người tiêu dùng đang nỗ lực tìm cách kiểm soát lượng chì trong son môi cũng như mỹ phẩm. Trong những năm qua, Mỹ đã cấm 22 hóa chất hoàn toàn. Để so sánh, EU hiện đang cấm hơn 1.300 hóa chất trong ngành công nghiệp mỹ phẩm. Tuy nhiên, đây là một trong những ngành mũi nhọn siêu lợi nhuận, do đó vẫn còn rất nhiều những nhà sản xuất không coi trọng sự an toàn của người tiêu dùng. Để hạn chế lượng chì, bạn nên giảm số lần đánh son trong ngày, tăng cường dưỡng môi hồng hào bằng các nguyên liệu tự nhiên như bơ, dầu dừa để không nạp thêm kim loại có hại vào người. (Nguồn: FDA + Mother Jones)

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/danh-sach-nhung-thoi-son-nhiem-chi-nang-nhat-kiem-tra-ngay-xem-ban-dang-co-may-thoi-175910.html