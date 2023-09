FDA công bố danh sách 20 thỏi son nhiễm chì nặng nhất, kiểm tra ngay xem bạn đang có mấy thỏi?

Hàm lượng chì cao ở người lớn có thể dẫn đến một loạt các vấn đề sức khỏe từ sẩy thai đến lên cơn co giật. Việc tiếp xúc với chì ở trẻ em có thể dẫn đến tổn thương não vĩnh viễn và thậm chí tử vong.

Các nghiên cứu đã tìm thấy chì trong son môi trong nhiều năm. Cuộc kiểm tra lớn đầu tiên được thực hiện vào năm 2007 khi chiến dịch phi lợi nhuận của Safe Cosmetics đã thử nghiệm một loạt các sản phẩm và tìm thấy chì trong 61% mẫu son, bao gồm cả Bees Burt, một hãng son nổi tiếng làm bằng nguyên liệu tự nhiên.

FDA đã tiến hành hai nghiên cứu tiếp theo, một trong năm 2009 và một vào năm 2012. Cả hai nghiên cứu tìm thấy chì nhiều hơn, lên đến 7,19 phần triệu, trong các mẫu son môi được kiểm tra. Dưới đây là 20 loại son môi có chứa chì nhiều nhất từ đầu năm 2012 trong 400 mẫu son môi của FDA:

FDA cùng nhiều tổ chức bảo vệ người tiêu dùng đang nỗ lực tìm cách kiểm soát lượng chì trong son môi cũng như mỹ phẩm. Trong những năm qua, Mỹ đã cấm 22 hóa chất hoàn toàn. Để so sánh, EU hiện đang cấm hơn 1.300 hóa chất trong ngành công nghiệp mỹ phẩm. Tuy nhiên, đây là một trong những ngành mũi nhọn siêu lợi nhuận, do đó vẫn còn rất nhiều những nhà sản xuất không coi trọng sự an toàn của người tiêu dùng.

Để hạn chế lượng chì, bạn nên giảm số lần đánh son trong ngày, tăng cường dưỡng môi hồng hào bằng các nguyên liệu tự nhiên như bơ, dầu dừa để không nạp thêm kim loại có hại vào người.

(Nguồn: FDA + Mother Jones)