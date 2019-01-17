Đang giảm cân để sở hữu vóc dáng thon gọn, săn chắc đón Tết, hãy thử 9 bí quyết này

Làm đẹp cùng chuyên gia 17/01/2019 14:04

Để đón Tết với vóc dáng thon gọn, săn chắc, từ giờ hãy làm theo 9 bí quyết đơn giản của Brightside, hiệu quả đạt được sau thời gian ngắn sẽ khiến bạn bất ngờ.

Giảm cân đòi hỏi mọi người phải nỗ lực hết mình, cũng như kiên trì áp dụng các phương pháp đã lựa chọn. Tuy nhiên, đừng vì kết quả mà ép bản thân lâm vào tình trạng căng thẳng và mệt mỏi.

Trên thực tế, có rất nhiều biện pháp giảm cân thông minh sẽ giúp bạn tăng cường trao đổi chất, đốt cháy chất béo một cách dễ dàng mà không cần phải ăn kiêng hay tập luyện cực nhọc.

Bí quyết tăng tốc độ giảm cân

1. Giấm táo cân bằng lượng đường 

Đang giảm cân để sở hữu vóc dáng thon gọn, săn chắc đón Tết, hãy thử 9 bí quyết này - Ảnh 1

Chỉ cần thêm 1 muỗng cà phê giấm táo vào 1 cốc nước, khuấy đều rồi uống mỗi ngày trước khi đi ngủ là bạn đã hỗ trợ cơ thể cân bằng lượng đường, cải thiện vóc dáng - Ảnh: Internet

Giấm táo làm tăng cảm giác no khiến bạn ăn ít hơn trong các bữa ăn. Theo nghiên cứu, tinh chất viscose trong loại giấm này hoạt động như men vi sinh mang đến hiệu quả cao trong việc cân bằng lượng đường.

Giấm táo chứa từ 5 - 6% axit axetic làm cho lượng đường trong máu ổn định. Ngoài ra, loại giấm này có khả năng giảm thiểu các cơn thèm ăn, đẩy nhanh hiệu quả giảm cân.

2. Gừng đốt cháy chất béo 

Khi muốn giảm cân, chúng ta thường có khuynh hướng loại bỏ chất béo trong cơ thể. Để làm được điều này, gừng là một gợi ý tuyệt vời. Khi bổ sung loại củ này, cơ thể sẽ tạo ra hiệu ứng sinh nhiệt giúp tăng cường lưu thông dẫn đến gia tăng nhiệt độ. Đây là lý do tại sao gừng có thể đốt cháy calo dù bạn không tập luyện thường xuyên.

Để kết hợp gừng vào chế độ ăn uống, hãy thử thưởng thức một tách trà gừng hoặc thêm gừng băm vào các món ăn thường ngày.

3. Dầu dừa chống tích tụ chất béo trong cơ thể 

Đang giảm cân để sở hữu vóc dáng thon gọn, săn chắc đón Tết, hãy thử 9 bí quyết này - Ảnh 2
Dầu dừa có khả năng ức chế tích tụ chất béo trong cơ thể - Ảnh: Internet

Dầu dừa không chỉ giàu các axit béo tốt cho việc giảm cân mà còn thúc đẩy quá trình trao đổi chất trong cơ thể. Vì quá trình trao đổi chất nhanh nên việc đốt cháy chất béo cũng nhanh hơn, nhờ đó giúp bạn giảm cân dễ dàng hơn.

Bạn có thể thay thế dầu thực vật thông thường bằng dầu dừa để có bữa ăn lành mạnh. Cũng có thể thêm loại dầu này vào bột yến mạch, trộn thành sinh tố để thưởng thức mỗi buổi sáng.

4. Bột nghệ ngăn ngừa tích tụ chất béo 

Đây là một trong những loại gia vị được yêu thích nhất trên khắp thế giới. Cũng giống như gừng, nghệ giúp bạn giảm cân vì đặc tính sinh nhiệt, làm tăng nhiệt độ cơ thể và cải thiện tốc độ trao đổi chất. Tất cả những điều này giúp bạn dễ dàng đốt cháy chất béo, loại bỏ mỡ thừa trên cơ thể hơn. 

5. Thay đường bằng mật ong kiểm soát cơn thèm ăn

Đang giảm cân để sở hữu vóc dáng thon gọn, săn chắc đón Tết, hãy thử 9 bí quyết này - Ảnh 3
Thay đường bằng mật ong vừa giúp giảm cân vừa bảo vệ sức khỏe - Ảnh: Internet

Mật ong giúp tăng tốc giảm cân vì có ảnh hưởng đến sự thèm ăn. Nếu yêu thích vị ngọt, bạn nên thay thế đường bằng mật ong.

Bởi đường gây ra các cơn đói, ngay cả khi cơ thể không thực sự đói. Ngược lại, mật ong điều chỉnh sự thèm ăn và khiến bạn cảm thấy đói khi cần.

6. Hạt lanh giúp no lâu hơn

Hạt lanh là "siêu thực phẩm" rất giàu chất xơ có khả năng cân bằng sự thèm ăn giúp bạn cảm thấy no lâu hơn. Loại hạt này giúp kích hoạt sự trao đổi chất, tăng cường tiêu hóa và điều chỉnh nhu động ruột. Đây là những điều rất cần thiết trong quá trình giảm cân.

Thêm hạt lanh vào sinh tố, nước ép trái cây để thưởng thức mỗi ngày. Bạn cũng có thể rắc loại hạt này lên món salad hoặc súp.

7. Cân bằng sự trao đổi chất bằng hạt chia

"Siêu thực phẩm" này rất dồi dào chất xơ. Chỉ cần ăn 2 muỗng canh hạt chia, bạn đã tiêu thụ 40% lượng chất xơ cần thiết. Điều này kéo dài cảm giác no, kích hoạt sự trao đổi chất và điều tiết ruột. Hạt chia cũng rất giàu protein giúp giảm cân một cách tự nhiên.

8. Đốt cháy chất béo bằng trà xanh

Trà xanh có chứa caffeine, mặc dù không nhiều như cà phê nhưng vẫn được biết đến như một chất kích thích để hỗ trợ đốt cháy chất béo. Thức uống này rất giàu chất chống oxy hóa giúp tăng cường trao đổi chất và giảm béo. 

Chỉ cần uống 2 đến 3 tách trà xanh mỗi ngày sẽ giúp bạn đạt sở hữu cơ thể khỏe mạnh, xinh đẹp .

Đang giảm cân để sở hữu vóc dáng thon gọn, săn chắc đón Tết, hãy thử 9 bí quyết này - Ảnh 4
Trà xanh là thức uống giảm cân tuyệt vời, đồng thời còn rất tốt cho sức khỏe và làn da - Ảnh: Internet

9. Ăn quả anh đào để ngủ ngon hơn

Quả anh đào chứa hàm lượng melatonin cao. Đây là hoóc môn chủ chốt để duy trì giấc ngủ khỏe mạnh. Giấc ngủ ngon thực ra rất cần thiết trong quá trình giảm cân vì nếu không nghỉ ngơi đúng cách, cơ thể sẽ thèm ăn các thực phẩm giàu calo. 

Ngoài ra, thiếu ngủ sẽ gây ra mệt mỏi, điều này khiến bạn không có đủ động lực để tiếp tục giảm cân. Do đó, hãy ăn vài quả anh đào trước khi đi ngủ khoảng 3 tiếng để cơ thể nghỉ ngơi tốt hơn. 

Áp dụng 9 tuyệt chiêu đơn giản trên vào chế độ dinh dưỡng thường ngày, chắc chắn bạn sẽ giảm cân thành công và sở hữu vóc dáng thon gọn như ao ước.

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