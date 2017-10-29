Công thức 3 loại nước detox giảm cân 'dễ không tưởng' giúp nàng thon gọn đón mùa lễ hội sắp đến

Vậy thì còn lý lo gì mà bạn không nhanh chóng áp dụng ngay 3 công thức pha chế nước detox cực kỳ đơn giản sau đây để lấy lại vóc dáng thon gọn, săn chắc.

Dưa hấu là loại trái cây chứa hàm lượng calo khá thấp nhưng lượng dưỡng chất lại rất cao, đặc biệt là vitamin A và B. Đây là những dưỡng chất có tác dụng ngăn ngừa lão hoá da cực kỳ hiệu quả. Kết hợp với chanh, loại thực phẩm chứa nhiều vitamin C, tạo nên loại nước tốt cho hệ tiêu hoá, hỗ trợ giảm cân và tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể. Thêm một vài lá bạc hà sẽ giúp cho tinh thần của bạn thoải mái và tỉnh táo hơn.

Nguyên liệu:

- 1 lát dưa hấu đã loại bỏ hột, thái nhỏ (khoảng 250gr)

- 3 - 5 lá bạc hà

- 2 lát chanh mỏng

Cách làm: Cho 3 nguyên liệu trên vào một chiếc bình có dung tích khoảng 1 lít, đổ nước vừa ngập các nguyên liệu. Để 3 – 5 giờ hoặc để qua đêm là có thể dùng được. Bạn cũng có thể bỏ thêm đá khi uống nếu thích.

Detox: Chanh + dưa chuột

Thành phần chính của dưa chuột là nước và chất xơ, trong 100g dưa chuột chỉ chứa 10 calo và 0,1 g chất béo, vì vậy loại quả này có công dụng giảm cân rất tốt.

Bên cạnh đó, chanh chứa rất nhiều vitamin C, thành phần dưỡng chất hỗ trợ giảm cân hiệu quả và tốt cho hệ miễn dịch.

Nguyên liệu:

- Dưa chuột

- Chanh thái lát

- Lá hoặc cành bạc hà (nếu muốn)

Cách làm: Xếp dưa chuột, chanh, lá bạc hà vào một chiếc bình, đổ nước đầy bình rồi để vào tủ lạnh 3 – 6 giờ, sau đó thưởng thức.

Detox: Dâu tây + dưa chuột

Đây là hai “nguyên liệu vàng” có công dụng tuyệt vời cho sức khoẻ, đặc biệt là làm sạch gan tự nhiên và ngăn ngừa quá trình lão hoá của làn da, đồng thời hỗ trợ giảm cân cực kỳ hiệu nghiệm.

Nguyên liệu:

- Dâu tây thái nhỏ (250g)

- Dưa chuột thái lát mỏng (khoảng 250g)

- 1 chút gừng băm nhuyễn

Cách làm: Cho tất cả các nguyên liệu trên vào một chiếc bình sau đó đổ đầy nước rồi đậy kín nắp, để từ 4 – 6 giờ, sau đó thưởng thức. Các bạn có thể cho chúng vào trong ngăn mát tủ lạnh khi dùng sẽ không cần phải thêm đá.