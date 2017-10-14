Chườm thứ này lên bụng, vòng 2 giảm ngay 5 - 6cm, săn chắc, thon gọn sau 1 tuần

Làm đẹp cùng chuyên gia 14/10/2017 12:46

Không cần phải thực hiện chế độ ăn kiêng, mẹ bỉm sữa vẫn tìm lại được vóc dáng thon gọn nhanh chóng nhờ áp dụng phương pháp chườm bụng vô cùng đơn giản.

Phụ nữ sau sinh thường bị thừa cân, đặc biệt vòng 2 bỗng dưng trở nên chảy xệ, xấu xí. Tuy nhiên, chẳng cần phải tốn nhiều công sức mà mẹ bỉm sữa vẫn sở hữu vòng eo thon gọn nhờ việc chườm muối rang gừng dưới đây.

Gừng không chỉ là loại gia vị quen thuộc trong các bữa ăn mà trong Đông y chúng còn là vị thuốc rất tốt. Loại củ này có vị cay và chứa nhiều chất có khả năng thúc đẩy quá trình trao đổi chất trong cơ thể. Không những thế, gừng còn hạn chế việc hấp thụ và tích lũy mỡ thừa, có công dụng tuyệt vời trong việc giảm mỡ bụng cho phụ nữ sau sinh.

Bệnh cạnh đó, muối giàu các nation (âm) và cation (dương) với tác dụng cân bằng sự sống trong cơ thể. Chườm muối rang quanh bụng có khả năng đốt cháy mỡ thừa dưới da vô cùng hiệu quả.

Nguyên liệu:

- Muối hạt.

- Gừng tươi (nên chọn gừng ta, củ nhỏ).

- Khăn bông hoặc túi vải.

Chườm thứ này lên bụng, vòng 2 giảm ngay 5 - 6cm, săn chắc, thon gọn sau 1 tuần - Ảnh 1
Chườm muối rang gừng thường xuyên giúp đốt cháy mỡ thừa quanh bụng nhanh chóng - Ảnh: Internet

Cách thực hiện:

Bước 1: Đem gừng tươi đi rửa sạch rồi nghiền nhỏ và trộn với muối theo tỉ lệ 1:1.

Chườm thứ này lên bụng, vòng 2 giảm ngay 5 - 6cm, săn chắc, thon gọn sau 1 tuần - Ảnh 2
Muối và gừng đều là nguyên liệu có khả năng làm tiêu hao chất béo hữu hiệu - Ảnh: Internet

Bước 2: Bạn đổ hỗn hợp trên vào chảo và rang trên bếp đến khi thật nóng.

Bước 3: Cho hỗn hợp vừa rang vào túi vải hoặc khăn bông dày rồi chườm trực tiếp quanh bụng một cách nhẹ nhàng. Di chuyển túi quanh vùng bụng để nhiệt độ có thể tác động đều đến lớp mỡ dưới da.

Chờ tới khi gừng rang muối nguội hẳn thì hãy dùng tay mát xa vùng bụng thêm 5 – 10 phút là hoàn thành.

Chườm thứ này lên bụng, vòng 2 giảm ngay 5 - 6cm, săn chắc, thon gọn sau 1 tuần - Ảnh 3
Chờ tới khi gừng rang muối nguội thì mát xa vùng da quanh bụng thêm 5 – 10 phút - Ảnh Internet

Khi thực hiện đều đặn như vậy sẽ giúp tăng cường tuần hoàn máu giúp vùng bụng thon gọn, săn chắc hơn trong khoảng thời gian ngắn. Bạn nên thực hiện cách này khoảng 1 - 2 lần mỗi ngày, mỗi lần trong khoảng 10 phút.

Những điều cần lưu ý khi giảm mỡ bụng với muối rang gừng:

- Để tránh dị ứng thì cần chọn lựa nguyên liệu sạch.

- Muối có thể được dùng vào lần sau, tuy nhiên sau khoảng 2, 3 lần sử dụng thì nên thay muối mới để đạt được hiệu quả tốt nhất.

- Bạn cần dùng khăn hoặc túi vải dày để không bị bỏng rát da.

Mỗi ngày dùng 2 quả chanh muối mà mỡ bụng cứ thế tan đi, từ 60kg xuống còn 54kg

Mỗi ngày dùng 2 quả chanh muối mà mỡ bụng cứ thế tan đi, từ 60kg xuống còn 54kg

Cách giảm cân độc đáo này sẽ giúp bạn lấy lại thân hình thon gọn, cân đối chỉ trong thời gian ngắn nhất, thực hiện ngay nhé!

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