Chườm thứ này lên bụng, vòng 2 giảm ngay 5 - 6cm, săn chắc, thon gọn sau 1 tuần

Gừng không chỉ là loại gia vị quen thuộc trong các bữa ăn mà trong Đông y chúng còn là vị thuốc rất tốt. Loại củ này có vị cay và chứa nhiều chất có khả năng thúc đẩy quá trình trao đổi chất trong cơ thể. Không những thế, gừng còn hạn chế việc hấp thụ và tích lũy mỡ thừa, có công dụng tuyệt vời trong việc giảm mỡ bụng cho phụ nữ sau sinh.

Phụ nữ sau sinh thường bị thừa cân, đặc biệt vòng 2 bỗng dưng trở nên chảy xệ, xấu xí. Tuy nhiên, chẳng cần phải tốn nhiều công sức mà mẹ bỉm sữa vẫn sở hữu vòng eo thon gọn nhờ việc chườm muối rang gừng dưới đây.

Bệnh cạnh đó, muối giàu các nation (âm) và cation (dương) với tác dụng cân bằng sự sống trong cơ thể. Chườm muối rang quanh bụng có khả năng đốt cháy mỡ thừa dưới da vô cùng hiệu quả.

- Muối hạt.

- Gừng tươi (nên chọn gừng ta, củ nhỏ).

- Khăn bông hoặc túi vải.

Cách thực hiện:

Bước 1: Đem gừng tươi đi rửa sạch rồi nghiền nhỏ và trộn với muối theo tỉ lệ 1:1.

Bước 2: Bạn đổ hỗn hợp trên vào chảo và rang trên bếp đến khi thật nóng.

Bước 3: Cho hỗn hợp vừa rang vào túi vải hoặc khăn bông dày rồi chườm trực tiếp quanh bụng một cách nhẹ nhàng. Di chuyển túi quanh vùng bụng để nhiệt độ có thể tác động đều đến lớp mỡ dưới da.

Chờ tới khi gừng rang muối nguội hẳn thì hãy dùng tay mát xa vùng bụng thêm 5 – 10 phút là hoàn thành.

Khi thực hiện đều đặn như vậy sẽ giúp tăng cường tuần hoàn máu giúp vùng bụng thon gọn, săn chắc hơn trong khoảng thời gian ngắn. Bạn nên thực hiện cách này khoảng 1 - 2 lần mỗi ngày, mỗi lần trong khoảng 10 phút.

Những điều cần lưu ý khi giảm mỡ bụng với muối rang gừng:

- Để tránh dị ứng thì cần chọn lựa nguyên liệu sạch.

- Muối có thể được dùng vào lần sau, tuy nhiên sau khoảng 2, 3 lần sử dụng thì nên thay muối mới để đạt được hiệu quả tốt nhất.

- Bạn cần dùng khăn hoặc túi vải dày để không bị bỏng rát da.