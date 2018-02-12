Cho vài lát gừng vào ly nước trà xanh uống trước khi ngủ giúp đốt cháy mỡ bụng cực nhanh

Làm đẹp cùng chuyên gia 12/02/2018 12:29

Bạn muốn đốt cháy lớp mỡ bụng "cứng đầu" để sở hữu vòng eo phẳng lỳ đáng mơ ước trong thời gian nhanh nhất, hãy uống nước trà gừng nóng mỗi tối.

Nếu muốn đốt cháy mỡ bụng, sở hữu vòng eo thon gọn mà không cần tập luyện hay ăn kiêng kham khổ, hãy uống nước trà gừng nóng theo công thức dưới đây mỗi tối.

Đốt cháy mỡ bụng bằng trà gừng nóng

Cả trà xanh và gừng đều là những nguyên liệu có khả năng giảm cân, đốt cháy mỡ thừa quang bụng hữu hiệu. 

Trà xanh là loại lá chứa lượng axit amin, vitamin, khoáng chất dồi dào có khả năng tăng cường trao đổi chất, đào thải độc tố cũng như chất béo có hại ra khỏi cơ thể. Đây chính là nguyên nhân khiến việc uống trà xanh thường xuyên giúp sở hữu cơ thể, vòng eo săn chắc, thon gọn. 

Bên cạnh đó, loại lá này rất giàu chất chống oxy hóa có khả năng ngăn ngừa lão hóa, phá hủy các góc tự do - nguyên nhân gây tích tụ mỡ thừa quanh bụng, đùi, bắp tay, đồng thời khiến làn da trông kém sắc, sạm đen.

Cho vài lát gừng vào ly nước trà xanh uống trước khi ngủ giúp đốt cháy mỡ bụng cực nhanh - Ảnh 1
Trà xanh có khả năng tăng cường trao đổi chất, đốt cháy mỡ thừa vượt trội - Ảnh: Internet

Trong khi đó, khi uống gừng, cơ thể sẽ sinh ra nhiệt giúp đốt cháy lớp mỡ thừa "cứng đầu" nhanh chóng rồi đào thải qua tuyến mồ hôi. 

Cho vài lát gừng vào ly nước trà xanh uống trước khi ngủ giúp đốt cháy mỡ bụng cực nhanh - Ảnh 2
Gừng là nguyên liệu có khả năng đốt cháy mỡ thừa cực kỳ hữu hiệu - Ảnh: Internet

Cách nấu trà gừng đốt cháy mỡ bụng

Cách 1

Nguyên liệu cần có:

- Vài lá trà xanh tươi

- 1 muỗng canh gừng băm nhuyễn

- 1 muỗng canh mật ong

Cách thực hiện:

Đun sôi 200ml nước trong nồi, sau đó thêm gừng và lá trà xanh đã chuẩn bị vào, giữ yên khoảng 5 phút thì tắt bếp. Đổ trà vừa đun ra ly thủy tinh hoặc sứ, thêm mật ong vào khuấy đều rồi thưởng thức trước khi đi ngủ 40 - 60 phút. 

Cho vài lát gừng vào ly nước trà xanh uống trước khi ngủ giúp đốt cháy mỡ bụng cực nhanh - Ảnh 3
Uống trà gừng mỗi tối giúp đốt cháy mỡ bụng cực kỳ nhanh - Ảnh: Internet

Cách 2

Nguyên liệu cần có:

- 500gr lá trà xanh

- 200gr gừng tươi

Cách thực hiện:

Lá trà xanh rửa sạch mang phơi hơi khô. Gừng gọt vỏ, thái thành từng lát mỏng rồi mang phơi dưới ánh nắng mặt trời khoảng 4 - 6 giờ đồng hồ. 

Cho trà đã phơi vào chảo chống dính rang khô rồi bảo quản trong lọ thủy tinh có nắp. Sau đó, cho gừng phơi vào chảo rang khoảng 20 - 25 phút thì đổ vào lọ thủy tinh. 

Cách pha trà gừng khá đơn giản, bạn cho lượng vừa đủ trà và gừng đã rang sẵn vào ly lớn, đổ nước sôi vào, giữ yên khoảng 5 phút rồi dùng muỗng khuấy đều là có thể thưởng thức.

Ngoài khả năng đốt cháy mỡ bụng, giảm cân cực nhanh, uống trà gừng mỗi ngày còn giúp tăng cường hệ miễn dịch, ngăn ngừa cảm cúm, cảm lạnh hiệu quả.

Cho vài lát gừng vào ly nước trà xanh uống trước khi ngủ giúp đốt cháy mỡ bụng cực nhanh - Ảnh 4
Trà gừng tươi hay rang đều mang đến tác dụng đốt cháy mỡ thừa hữu hiệu - Ảnh: Internet

Với hai cách pha trà gừng trên, bạn có thể uống mỗi ngày để vừa giúp đốt cháy mỡ bụng vừa thanh lọc, giải độc cơ thể. 

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