Nấu nước lá trà xanh với chanh để uống giúp đốt cháy mỡ bụng và giảm cân 'siêu' nhanh

Lượng lớn chất chống oxy hóa, axit amin trong trà xanh chính là tác nhân giúp đánh tan mỡ thừa, chất béo trong cơ thể hiệu quá nhất.

Từ xưa, người Nhật đã có thói quen uống nước trà xanh mỗi ngày để duy trì vóc dáng cân đối, cũng như lưu giữ nhan sắc tươi trẻ.

Đặc biệt khi kết hợp với chanh, bạn sẽ đạt được hiệu quả ngoài mong đợi vì lượng axit, vitamin C trong loại quả này cũng có khả năng giảm cân vượt trội.

Ngoài ra, chất caffein trong loại lá này còn có khả năng tăng dịch dạ dày, thúc đẩy quá trình tiêu hóa, tăng cường trao đổi chất, chuyển hóa độc tố, chất béo ra ngoài cơ thể.

Uống nước trà xanh hỗ trợ giảm cân hiệu quả và an toàn - Ảnh: Internet

Cách pha nước trà xanh giảm cân

Việc pha nước trà xanh đúng cách không chỉ giữ được vị thơm ngon tự nhiên mà còn đảm bảo được tính an toàn cho sức khỏe, đồng thời giúp bạn đạt được hiệu quả tối ưu. Do đó, bạn nên pha trà xanh với nước sôi và không đậy kín nắp.

Bên cạnh đó, để không làm giảm lượng dưỡng chất trong trà xanh, bạn không nên pha cùng với nước quá nóng. Để làm giảm vị chát của trà, bạn nên lọc bỏ phần nước đầu tiên.

Kết hợp chanh với nước trà xanh giúp giảm cân và ngăn ngừa lão hóa hiệu quả - Ảnh: Internet

Nguyên liệu cần có:

- Lá trà xanh

- 2 lát chanh tươi

- 1 muỗng canh mật ong

Cách thực hiện:

Đun sôi 1 lít nước lọc, khi nước sôi thì tắt bếp và cho lá trà xanh, chanh tươi và mật ong vào. Giữ yên khoảng 5 phút thì có thể sử dụng.

Uống nước trà xanh ngoài khả năng giảm cân còn hỗ trợ nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong - Ảnh: Internet

Uống nước trà xanh giảm cân đúng cách

Bạn chỉ được uống tối đa 3 ly trà xanh mỗi ngày, đồng thời tuyệt đối không uống lúc bụng đói và trước khi ăn. Vì những lúc này dạ dày vô cùng nhạy cảm nên rất dễ tổn thương. Tốt nhất, bạn nên uống trà xanh sau các bữa ăn chính ít nhất 30 phút.

Để đạt hiệu quả giảm cân như mong muốn, bạn nên uống 3 ly trà xanh mỗi ngày - Ảnh: Internet

Song song với phương pháp giảm cân bằng cách uống nước trà xanh và chanh, bạn nên áp dụng chế độ ăn kiêng tinh bột, đường và chất béo để hiệu quả đạt được cao và nhanh hơn.

Bạn có thể thay thế lá trà xanh tươi bằng bột trà xanh, cách này vẫn giữ được hiệu quả giảm cân tương tự. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, bạn cũng nên đun sôi, nấu chín bột trà xanh trước khi sử dụng - Ảnh: Internet

Với thói quen uống trà xanh mỗi ngày, bạn gái sẽ sở hữu vóc dáng thon gọn và nhan sắc trẻ trung, tươi tắn không tì vết.