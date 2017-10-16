Chỉ cần thay đổi 5 thói quen nhỏ này, da sẽ đẹp 'bền lâu', vóc dáng thon gọn miễn chê

Làm đẹp cùng chuyên gia 16/10/2017 15:27

Thật ra, bạn không cần phải tốn nhiều tiền cho mỹ phẩm mà chỉ cần thay đổi 5 thói quen nhỏ dưới đây, nhan sắc sẽ thay đổi đến ngỡ ngàng.

Thời gian chính là yếu tố “giết chết” nhan sắc của phụ nữ, chính vì vậy mà ngăn ngừa lão hóa là công cuộc quan trọng nhất để níu kéo nét thanh xuân. Ngoài việc cung cấp dưỡng chất, thực hiện các phương pháp làm đẹp thường xuyên, bạn còn phải thay đổi một số thói quen xấu dưới đây để làm chậm tối đa quá trình lão hóa.

Từ bỏ các phương pháp chăm sóc tóc tạo nhiệt

Đây là nghiên cứu của bà Francesca J. Fusco - Giáo sư lâm sàng Khoa Da liễu thuộc Trường Y Icahn (Mount Sina). Bà nghiên cứu được rằng: “Tóc sẽ bị tổn thương và phá hoại nghiêm trọng bởi các dụng cụ làm đẹp bằng nhiệt mà chị em phụ nữ vẫn dùng mỗi ngày”. Do đó, để mái tóc luôn suôn mượt, trẻ trung, bạn nên hạn chế, tốt nhất là loại bỏ việc tạo kiểu tóc bằng dụng cụ sinh nhiệt.

Chỉ cần thay đổi 5 thói quen nhỏ này, da sẽ đẹp 'bền lâu', vóc dáng thon gọn miễn chê - Ảnh 1
Dụng cụ tạo kiểu tóc sinh nhiệt khiến tóc bị hư tổn nghiêm trọng - Ảnh: Internet

Nên thoa kem chống nắng mọi ngày, mọi lúc, mọi nơi

Các bác sĩ da liễu luôn khuyến cáo, chúng ta nên thoa kem chống nắng mỗi ngày để bảo vệ da một cách tốt nhất dưới tác động của tia tử ngoại.

Chỉ cần thay đổi 5 thói quen nhỏ này, da sẽ đẹp 'bền lâu', vóc dáng thon gọn miễn chê - Ảnh 2
Nên thoa kem chống nắng mỗi ngày, kể cả khi đang ở trong nhà để bảo vệ da một cách tốt nhất - Ảnh: Internet

Ánh nắng mặt trời là yếu tố gây nên nám da, gia tăng hắc sắc tố - melanin khiến quá trình lão hóa tăng nhanh. Do đó, nếu muốn da luôn tươi trẻ, mịn màng, bạn phải thoa kem chống nắng mỗi ngày, ngay cả khi bạn không ra ngoài trời.

Bạn nên sử dụng kem chống nắng có chỉ số SPF từ 30 trở lên, thoa chúng 3 - 4 tiếng mỗi lần để bảo vệ da một cách tối ưu.

Hạn chế thực phẩm khiến răng ố vàng

Bác sĩ nha khoa thuộc Trung tâm Nha khoa Mỹ khuyên rằng: “Hàm răng trắng sáng được xem là một dấu hiệu tốt của sức khỏe và sự trẻ trung. Vì thế, chúng ta nên hạn chế các thực phẩm nóng, chứa nhiều cafein, sốt thịt nướng, rượu vang đỏ… để tránh làm răng ố vàng”. Do đó, muốn sở hữu vẻ ngoài tỏa sáng, tươi trẻ, bạn cần phải có hàm răng trắng sáng, chắc khỏe.

Chỉ cần thay đổi 5 thói quen nhỏ này, da sẽ đẹp 'bền lâu', vóc dáng thon gọn miễn chê - Ảnh 3
Những thực phẩm khiến răng ố vàng như: Cà phê, nước ngọt có ga, đồ ăn nhiều đường... - Ảnh: Internet

Kiểm soát lượng muối nạp vào cơ thể

Ăn quá mặn, bổ sung muối quá liều lượng sẽ làm cơ thể bổ sung nhiều nước gây ra tình trạng “ngậm” nước khiến mặt sưng phù kém sắc. Tình trạng này còn khiến cơ thể tăng cân, thừa nước khiến da đùi, bụng, bắp tay thiếu săn chắc, chảy xệ. Ngoài ra, tình trạng "ngậm" nước còn khiến bọng mắt hình thành ngày càng lớn khiến đôi mắt sưng húp thiếu sức sống.

Chỉ cần thay đổi 5 thói quen nhỏ này, da sẽ đẹp 'bền lâu', vóc dáng thon gọn miễn chê - Ảnh 4
Muối khiến cơ thể "đòi hỏi" nhiều nước, từ đó gây ra tình trạng thừa nước khiến mặt sưng phù - Ảnh: Internet

Sử dụng nước súc miệng mỗi ngày

Ngay bây giờ, hãy thay đổi thói quen và dùng nước súc miệng mỗi ngày để tẩy sạch vi khuẩn trong khoang miệng. Bên cạnh đó, tẩy sạch mảng bám ố vàng khiến răng trắng sáng tạo nụ cười tỏa nắng.

Chỉ cần thay đổi 5 thói quen nhỏ này, da sẽ đẹp 'bền lâu', vóc dáng thon gọn miễn chê - Ảnh 5
Nụ cười tỏa sáng chính là yếu tố mang đến vẻ đẹp tươi trẻ, rạng ngời - Ảnh: Internet

Từ khóa:   thói quen tốt cho da ngăn ngừa lão hóa

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