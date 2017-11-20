Chỉ 5 ngàn đồng có ngay 5 cách NHUỘM TÓC vừa đẹp xuất sắc lại lên màu 'chuẩn salon'

Làm đẹp cùng chuyên gia 20/11/2017 13:01

Chỉ bằng những nguyên liệu tự nhiên bạn sẽ nhanh chóng sở hữu 5 gam màu tóc đình đám đang được giới trẻ yêu thích mà không cần tốn 1 xu ra tiệm salon.

Như các bạn đã biết, thành phần hóa học có trong thuốc nhuộm không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của tóc mà còn làm nguy hại đến sức khỏe, tính mạng của con người. Giờ đây thay vì ra tiệm bạn cũng có thể làm được điều đó hiệu quả ngay tại nhà nếu chăm chỉ thực hiện theo đúng 5 công thức sau.

Chỉ 5 ngàn đồng có ngay 5 cách NHUỘM TÓC vừa đẹp xuất sắc lại lên màu 'chuẩn salon' - Ảnh 1

1. Nhuộm tóc màu nâu đỏ

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 2 củ cà rốt

- 1 – 2 củ dền đỏ

- 2 thìa mật ong nguyên chất

- Bát và thìa, máy xay sinh tố, rây lọc.

Cách làm:

- Cà rốt, củ dền đỏ sau khi mua về bạn cho ra chậu rửa sạch nhiều lần rồi dùng dao gọt bỏ lớp vỏ bên ngoài. Thái chúng thành lát mỏng, cho vào máy xay sinh tố nghiền nhuyễn với 150ml nước lọc.

Chỉ 5 ngàn đồng có ngay 5 cách NHUỘM TÓC vừa đẹp xuất sắc lại lên màu 'chuẩn salon' - Ảnh 2

- Hoàn thành xong, dùng khăn xô hoặc rây lọc tách bỏ bã, ép lấy phần nước cốt nguyên chất.

- Cho hỗn hợp ra bát, dùng thìa khuấy đều tay với mật ong nguyên chất trong khoảng 2 phút.

Cách dùng:

Làm ướt tóc với nước như bình thường sau đó dùng hỗn hợp vừa chuẩn bị xoa đều lên da đầu. Trong lúc thực hiện hãy kết hợp massage nhẹ nhàng trong 5 phút nhằm giúp các dưỡng chất hấp thụ vào sâu bên trong. Cuối cùng dùng khăn bông to ủ kín từ 30 – 60 phút rồi cả sạch bằng nước thêm một lần nữa.

Áp dụng thường xuyên trong 3 tuần, mỗi tuần 2 lần sẽ giúp bạn nhanh chóng có được màu nâu đỏ chuẩn salon tóc.

Chỉ 5 ngàn đồng có ngay 5 cách NHUỘM TÓC vừa đẹp xuất sắc lại lên màu 'chuẩn salon' - Ảnh 3

2. Nhuộm tóc đen

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 150ml nước trà đặc

- Mũ trùm tóc.

Cách làm:

- Trước hết hãy pha 1 tách trà nóng thật đặc sau đó đổ nước ra bát và để nguội trước khi sử dụng. Lưu ý: tùy vào độ dài ngắn của mái tóc mà điều chỉnh nguyên liệu cho phù hợp.

Chỉ 5 ngàn đồng có ngay 5 cách NHUỘM TÓC vừa đẹp xuất sắc lại lên màu 'chuẩn salon' - Ảnh 4

- Trước khi tiến hành thực hiện hãy làm ướt tóc với nước rồi dùng nước trà đặc gội đầu. Hãy kết hợp vài động tác massage nhằm hỗ trợ giúp các mạch máu được lưu thông, dưỡng chất ngấm sâu từ chân tới ngọn tóc.

Để đạt hiệu quả tối ưu bạn nên chăm chỉ áp dụng khoảng từ 10 – 15 lần, mỗi tuần 2 lần. Đây là phương pháp làm đẹp khá đơn giản, dễ thực hiện giúp bạn sở hữu mái tóc đen mềm mượt, chắc khỏe tự nhiên.

Chỉ 5 ngàn đồng có ngay 5 cách NHUỘM TÓC vừa đẹp xuất sắc lại lên màu 'chuẩn salon' - Ảnh 5

3. Nhuộm tóc màu hung đỏ

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 3 củ cà rốt

- 2 thìa mật ong

- 3 thìa sữa chua không đường

- 1 thìa bột quế (nếu có).

Cách làm:

- Cà rốt đem rửa sạch, gọt vỏ, thái nhỏ, cho vào máy xay sinh tố nghiền nhuyễn với 100ml nước. Hoàn thành xong, hãy ép chúng lấy nước rồi trộn đều với sữa chua, mật ong, bột quế vừa chuẩn bị ra một chiếc bát nhỏ. Hàng ngày sau khi vệ sinh da đầu sạch sẽ hãy thoa hỗn hợp trên lên toàn bộ mái tóc. Thực hiện liên tục khoảng 30 phút thì xả lại bằng nước như bình thường.

Chỉ 5 ngàn đồng có ngay 5 cách NHUỘM TÓC vừa đẹp xuất sắc lại lên màu 'chuẩn salon' - Ảnh 6

Lượng axit lactic có trong sữa chua khi kết hợp với cà rốt, mật ong, bột quế sẽ dễ dàng thẩm thấu sâu vào trong da đầu, từ đó giúp bạn có được mái tóc màu hung đỏ đẹp một cách tự nhiên.

4. Tóc màu vàng

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 2 quả chanh

- 1 củ khoai tây

- 150ml nước trà hoa cúc

- 2 viên nang vitamin E (nếu có)

- Khăn bông hoặc mũ trùm tóc.

Cách làm:

- Chanh tươi cắt đôi, ép chúng lấy nước và lọc bỏ hết hạt ra bên ngoài.

- Khoai tây rửa sạch, gọt vỏ, bỏ vào máy xay sinh tố nghiền nhuyễn với nước cốt chanh, trà hoa cúc vừa chuẩn bị.

- Tóc sau khi đã được làm ướt hãy dùng hỗn hợp trên xoa thật kỹ chừng 5 – 7 phút.

Chỉ 5 ngàn đồng có ngay 5 cách NHUỘM TÓC vừa đẹp xuất sắc lại lên màu 'chuẩn salon' - Ảnh 7

- Hoàn thành xong lấy mũ trùm ủ thêm 30 phút trước khi gội.

Nhờ hàm lượng enzyme có sẵn trong khoai tây khi cho kết hợp với chanh, trà hoa cúc sẽ giúp mái tóc lên màu ánh vàng siêu đẹp chỉ sau đúng vài lần áp dụng.

5. Nhuộm tóc nâu hạt dẻ

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 1 cốc cà phê pha đặc

- 2 lòng đỏ trứng gà

- 2 thìa rượu rum

- 1 thìa mật ong

- 3 thìa nước ấm.

Cách làm:

- Hãy tiến hành pha 1 cốc cà phê thật đặc rồi để nguội trước khi dùng. Trứng gà hãy tách lòng trắng ra khỏi lòng đỏ và bỏ vào 2 bát nhỏ riêng biệt.

Chỉ 5 ngàn đồng có ngay 5 cách NHUỘM TÓC vừa đẹp xuất sắc lại lên màu 'chuẩn salon' - Ảnh 8

- Cho nước ấm, rượu rum, mật ong, cà phê pha đặc vào bát lòng đỏ trứng, dùng thìa khuấy đều tay, ta sẽ thu được 1 hỗn hợp đồng nhất.

Tương tự như 4 công thức trên bạn cũng dùng tay thoa đều hỗn hợp vừa chuẩn bị lên da đầu. Lưu ý: hãy xoa khi tóc vẫn còn đang khô sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Tiến hành ủ thêm 30 phút rồi gội sạch bằng nước ấm như bình thường.

Thực hiện công thức này 2 lần/tuần để đạt hiệu quả tối ưu nhất.

Chỉ 5 ngàn đồng có ngay 5 cách NHUỘM TÓC vừa đẹp xuất sắc lại lên màu 'chuẩn salon' - Ảnh 9

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