Chăm chỉ ăn 5 loại thực phẩm này, cân nặng dư thừa tự nhiên giảm, vóc dáng thon gọn đến bất ngờ

Làm đẹp cùng chuyên gia 16/02/2019 10:38

Thường xuyên bổ sung các loại thực phẩm ít calo, giàu dưỡng chất, bạn sẽ giảm cân vô cùng nhanh chóng và dễ dàng.

Chế độ dinh dưỡng ảnh hưởng đến 70% vóc dáng của mỗi người. Do đó, duy trì thực đơn ăn uống lành mạnh, khoa học là cách giảm cân, giữ dáng hiệu quả mà lại đơn giản, ai cũng có thể áp dụng. 

Dưới đây là 5 loại thực phẩm mà bạn có thể thêm vào chế độ ăn uống hàng ngày để nhanh chóng lấy lại cân nặng chuẩn.

Thực phẩm giúp giảm cân

Dưa leo

Chăm chỉ ăn 5 loại thực phẩm này, cân nặng dư thừa tự nhiên giảm, vóc dáng thon gọn đến bất ngờ - Ảnh 1
Bạn có thể uống nước ép, ăn salad từ dưa leo để giảm cân - Ảnh: Internet

Dưa leo rất dồi dào chất sulfur và silicon. Đây là những thành phần có ích cho các cơ quan đào thải độc tố như gan, thận. Điều này góp phần ngăn ngừa tích tụ chất béo, mỡ thừa trong cơ thể.

Hàm lượng nước khoáng trong loại quả này hỗ trợ tăng tốc quá trình trao đổi chất, đào thải mỡ thừa ra khỏi cơ thể một cách nhanh chóng và hiệu quả. 

Do đó, ngoài khả năng giảm cân, bổ sung dưa leo thường xuyên còn thanh lọc cơ thể, tốt cho làn da. 

Dứa

Trong quả dứa có đến 85% nước cùng các dưỡng chất như bromelain và enzyme có khả năng phân hủy protein giúp cơ thể hấp thụ chất dinh dưỡng tốt nhất, đồng thời cực kỳ tốt cho hệ tiêu hóa.

Đây là một trong những loại quả có tác dụng loại bỏ mỡ thừa quanh bụng hữu hiệu và được phái đẹp yêu thích vì hương vị vô cùng thơm ngon. Các loại axit tự nhiên trong dứa có tác dụng đốt cháy hoàn toàn calo dư thừa mà cơ thể không tiêu hao hết.

Chăm chỉ ăn 5 loại thực phẩm này, cân nặng dư thừa tự nhiên giảm, vóc dáng thon gọn đến bất ngờ - Ảnh 2
Sinh tố dứa bổ dưỡng vừa giảm cân vừa tốt cho sức khỏe - Ảnh: Internet

Chăm chỉ ăn 5 loại thực phẩm này, cân nặng dư thừa tự nhiên giảm, vóc dáng thon gọn đến bất ngờ - Ảnh 3
Bơ là loại quả giàu chất béo lành mạnh không chỉ giúp giảm cân mà còn ngăn ngừa lão hóa vượt trội - Ảnh: Internet

Nhiều người chọn bơ làm thực phẩm để giảm cân vì hương vị thơm ngon, dễ ăn. Đây là một trong những loại quả có tác dụng giảm cân hiệu quả cao và vượt trội nhất.

Bơ chứa hàm lượng dồi dào chất béo không bão hòa đơn, vitamin, dưỡng chất tốt cho quá trình tiêu hóa, hạ thấp cholesterol có hại, loại bỏ mỡ thừa.

Chuối

Chăm chỉ ăn 5 loại thực phẩm này, cân nặng dư thừa tự nhiên giảm, vóc dáng thon gọn đến bất ngờ - Ảnh 4
Chuối là loại quả có nguồn dưỡng chất phong phú nhất - Ảnh: Internet

Chuối là nguồn cung cấp chất xơ dồi dào hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn. Điều này hạn chế tình trạng tích tụ thức ăn khiến mỡ thừa hình thành, vóc dáng mập mạp. 

Ăn loại quả này là cách để làm đầy dạ dày, ngăn ngừa các cơn thèm ăn, hạ thấp lượng calo nạp vào và sau thời gian dài sẽ khiến cơ thể giảm cân một cách tự nhiên. 

Cà chua

Chăm chỉ ăn 5 loại thực phẩm này, cân nặng dư thừa tự nhiên giảm, vóc dáng thon gọn đến bất ngờ - Ảnh 5
Ăn cà chua là cách giảm cân lành mạnh, đồng thời nuôi dưỡng làn da hữu hiệu từ sâu bên trong - Ảnh: Internet

Cà chua chứa nhiều vitamin A, C, axit tự nhiên và lượng chất xơ hết sức dồi dào. Điều này giúp loại quả này trở thành "siêu thực phẩm" cực kỳ tốt cho vóc dáng, làn da và sức khỏe

Uống 1 ly sinh tố cà chua mỗi ngày sẽ giúp bạn cải thiện làn da rất nhanh chóng. 

Kết hợp các thực phẩm trên vào chế độ ăn uống hàng ngày một cách khoa học, bạn sẽ sở hữu vóc dáng thon gọn, săn chắc và khỏe mạnh.

Ăn bao nhiêu cũng không mập nếu kèm thực phẩm sau

Ăn bao nhiêu cũng không mập nếu kèm thực phẩm sau

Các thực phẩm có chứa Probiotics rất có lợi cho sức khoẻ, các vi khuẩn này có thể cải thiện sức khoẻ tiêu hoá giúp giảm cân nhanh, làm giảm phiền muộn và làm cho làn da căng mịn tràn đầy sức sống.

Xem thêm
Từ khóa:   thực phẩm giảm cân

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 37 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 1 giờ 7 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 1 giờ 42 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 2 giờ 8 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 2 giờ 20 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 2 giờ 49 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 3 giờ 13 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 37 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 37 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két