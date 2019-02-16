Chăm chỉ ăn 5 loại thực phẩm này, cân nặng dư thừa tự nhiên giảm, vóc dáng thon gọn đến bất ngờ

Dưới đây là 5 loại thực phẩm mà bạn có thể thêm vào chế độ ăn uống hàng ngày để nhanh chóng lấy lại cân nặng chuẩn.

Chế độ dinh dưỡng ảnh hưởng đến 70% vóc dáng của mỗi người. Do đó, duy trì thực đơn ăn uống lành mạnh, khoa học là cách giảm cân, giữ dáng hiệu quả mà lại đơn giản, ai cũng có thể áp dụng.

Dưa leo rất dồi dào chất sulfur và silicon. Đây là những thành phần có ích cho các cơ quan đào thải độc tố như gan, thận. Điều này góp phần ngăn ngừa tích tụ chất béo, mỡ thừa trong cơ thể.

Hàm lượng nước khoáng trong loại quả này hỗ trợ tăng tốc quá trình trao đổi chất, đào thải mỡ thừa ra khỏi cơ thể một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Do đó, ngoài khả năng giảm cân, bổ sung dưa leo thường xuyên còn thanh lọc cơ thể, tốt cho làn da.

Dứa

Trong quả dứa có đến 85% nước cùng các dưỡng chất như bromelain và enzyme có khả năng phân hủy protein giúp cơ thể hấp thụ chất dinh dưỡng tốt nhất, đồng thời cực kỳ tốt cho hệ tiêu hóa.

Đây là một trong những loại quả có tác dụng loại bỏ mỡ thừa quanh bụng hữu hiệu và được phái đẹp yêu thích vì hương vị vô cùng thơm ngon. Các loại axit tự nhiên trong dứa có tác dụng đốt cháy hoàn toàn calo dư thừa mà cơ thể không tiêu hao hết.

Sinh tố dứa bổ dưỡng vừa giảm cân vừa tốt cho sức khỏe - Ảnh: Internet

Bơ

Bơ là loại quả giàu chất béo lành mạnh không chỉ giúp giảm cân mà còn ngăn ngừa lão hóa vượt trội - Ảnh: Internet

Nhiều người chọn bơ làm thực phẩm để giảm cân vì hương vị thơm ngon, dễ ăn. Đây là một trong những loại quả có tác dụng giảm cân hiệu quả cao và vượt trội nhất.

Bơ chứa hàm lượng dồi dào chất béo không bão hòa đơn, vitamin, dưỡng chất tốt cho quá trình tiêu hóa, hạ thấp cholesterol có hại, loại bỏ mỡ thừa.

Chuối

Chuối là loại quả có nguồn dưỡng chất phong phú nhất - Ảnh: Internet

Chuối là nguồn cung cấp chất xơ dồi dào hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn. Điều này hạn chế tình trạng tích tụ thức ăn khiến mỡ thừa hình thành, vóc dáng mập mạp.

Ăn loại quả này là cách để làm đầy dạ dày, ngăn ngừa các cơn thèm ăn, hạ thấp lượng calo nạp vào và sau thời gian dài sẽ khiến cơ thể giảm cân một cách tự nhiên.

Cà chua

Ăn cà chua là cách giảm cân lành mạnh, đồng thời nuôi dưỡng làn da hữu hiệu từ sâu bên trong - Ảnh: Internet

Cà chua chứa nhiều vitamin A, C, axit tự nhiên và lượng chất xơ hết sức dồi dào. Điều này giúp loại quả này trở thành "siêu thực phẩm" cực kỳ tốt cho vóc dáng, làn da và sức khỏe.

Uống 1 ly sinh tố cà chua mỗi ngày sẽ giúp bạn cải thiện làn da rất nhanh chóng.

Kết hợp các thực phẩm trên vào chế độ ăn uống hàng ngày một cách khoa học, bạn sẽ sở hữu vóc dáng thon gọn, săn chắc và khỏe mạnh.