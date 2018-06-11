Bật mí thực đơn ăn khoai lang liên tục 1 tuần giúp giảm 4 - 5kg cực dễ dàng, phụ nữ đừng dại bỏ qua

Làm đẹp cùng chuyên gia 11/06/2018 14:41

Nếu muốn áp dụng phương pháp giảm cân bằng khoai lang, bạn có thể tham khảo thực đơn trong vòng 1 tuần dưới đây.

Khoai lang là một trong những loại thực phẩm "vàng" trong việc giảm cân, lấy lại vóc dáng thon gọn. 

Ăn khoai lang giúp giảm cân

Nhiều người e dè việc ăn khoai lang khiến cơ thể tăng cân vì loại củ này chứa lượng tinh bột rất cao. Tuy nhiên, theo nghiên cứu, đây là thực phẩm mang đến tác dụng giảm cân cực kỳ hiệu nghiệm. 

Khoai lang tuy chứa nhiều tinh bột nhưng chúng không gây tăng cân như gạo. Đồng thời, tinh bột trong loại củ này không tích tụ cholesterol trong máu cũng như không chuyển hóa thành đường. 

Lượng lớn Vitamin, chất xơ, khoáng chất dồi dào trong khoai lang khi nạp vào cơ thể sẽ làm tăng tốc trao đổi, chuyển hóa chất. Nhờ vào điều này, ăn càng nhiều loại thực phẩm này, lượng chất béo, độc tố được đốt chát, đào thải ra ngoài sẽ càng nhiều giúp bạn giảm cân cực kỳ nhanh chóng. 

Hơn thế, các hợp chất chỉ có trong khoai lang hỗ trợ đốt cháy chất béo, mỡ thừa nhanh chóng. Điều này giúp cơ thể thon gọn, săn chắc hơn sau thời gian ngắn. Trong bộ môn thể hình, khoai lang được huấn luyện viên khuyến khích người tập bổ sung thường xuyên vì tác dụng tạo cơ hiệu nghiệm. 

Đặc biệt, ăn khoai lang còn rất tốt đối với người rối loạn tiêu hóa, khó tiêu, khó đi đại tiện. 

Bật mí thực đơn ăn khoai lang liên tục 1 tuần giúp giảm 4 - 5kg cực dễ dàng, phụ nữ đừng dại bỏ qua - Ảnh 1
Khoai lang là thực phẩm vàng trong việc giảm cân, lấy lại vóc dáng thon gọn - Ảnh: Internet

Thực đơn ăn khoai lang giảm cân sau 1 tuần

Giai đoạn 1: Hai ngày đầu tiên

Đây là giai đoạn đầu trong chuỗi ngày giảm cân, do đó, đừng vội ép cơ thể vào quá trình ăn kiêng kham khổ để tránh gây hại cho sức khỏe

Buổi sáng, bạn có thể ăn khoai lang kèm với các loại trái cây như táo, việt quất, dâu tây, bưởi, nho... Ngoài ra, nếu dạ dày chưa kịp thích ứng với thực đơn này, bạn có thể ăn thêm 2 lát bánh mì nguyên cám. 

Đến trưa và tối, bạn có thể ăn khoai lang kèm nửa bát cơm, rau luộc, salad rau củ quả trộn thịt nạc. Đặc biệt, bạn có thể uống sữa ít béo, sữa chua, nước ép trái cây vào hai bữa ăn này. 

Bật mí thực đơn ăn khoai lang liên tục 1 tuần giúp giảm 4 - 5kg cực dễ dàng, phụ nữ đừng dại bỏ qua - Ảnh 2
Ăn khoai lang giảm cân cực kỳ hiệu quả và an toàn cho sức khỏe - Ảnh: Internet

Giai đoạn 2: Ba ngày tiếp theo

Sau hai ngày ăn các thực phẩm ít calo, dạ dày đã có thể thích ứng được, do đó, 3 ngày trong giai đoạn này, bạn có thể ép cân một cách nghiêm túc. Nói cách khác, trong giai đoạn này bạn nên ăn khoai lang là chính.

Bữa sáng, hãy ăn khoai lang và uống 1 ly nước ấm với mật ong. Đến trưa, bạn có thể ăn khoai lang luộc trộn với rau củ quả. Buổi tối, vẫn ăn khoai lang và nên uống thêm nước ép trái cây. 

Trong giai đoạn này, nếu cảm thấy đói, hãy uống thêm nước và ăn các loại hạt như óc chó, hạnh nhân, hạt điều... để xua tan cơn thèm ăn. 

Giai đoạn 3: Hai ngày cuối 

Để quá trình giảm cân đạt được cao nhất có thể, trong hai ngày cuối bạn nên ăn khoai lang kèm thực phẩm xanh, trái cây hoàn toàn. Tuy nhiên, cảm thấy cơ thể cảm thấy mệt mỏi, bạn nên bổ sung thêm thịt nạc gà vào để thêm đạm, protein. 

Lưu ý, trong suốt quá trình giảm cân này, bạn tuyệt đối không được ăn cá. 

Bật mí thực đơn ăn khoai lang liên tục 1 tuần giúp giảm 4 - 5kg cực dễ dàng, phụ nữ đừng dại bỏ qua - Ảnh 3
Món salad khoai lang và rau, củ, quả, thịt nạc gà cực kỳ phù hợp cho những người muốn giảm cân nhanh - Ảnh: Internet

Kiên trì áp dụng thực đơn ăn khoai lang trong 1 tuần trên, bạn sẽ giảm được số cân đáng kể, nhờ đó, vóc dáng sẽ thon gọn, săn chắc trông thấy. 

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