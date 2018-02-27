Ăn bột yến mạch bằng cách này, từ nay đến ngày 8/3 muốn giảm bao nhiêu cân cũng được

Làm đẹp cùng chuyên gia 27/02/2018 11:09

Bạn đang muốn lấy lại vóc dáng sau Tết và sở hữu thân hình thon gọn, quyến rũ cho ngày 8/3 sắp đến, hãy áp dụng phương pháp giảm cân bằng bột yến mạch dưới đây.

Vóc dáng tròn trịa, vòng eo ngấn mỡ luôn khiến phái đẹp tự ti trước người đối diện. Đặc biệt, ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 sắp đến, phái đẹp lại càng mong muốn sở hữu hình thể cân đối để diện quần áo thật đẹp.

Để giảm cân một cách dễ dàng, hãy áp dụng thực đơn bằng bột yến mạch dưới đây, kết quả sẽ khiến bạn vô cùng kinh ngạc.

Giảm cân bằng bột yến mạch

Khi ăn bột yến mạch, dạ dày sẽ có cảm giác no nhanh và lâu hơn, ngăn ngừa các cơn thèm ăn hiệu quả, từ đó làm giảm lượng calo nạp vào và giúp cơ thể giảm cân hữu hiệu. 

Bên cạnh đó, loại bột này còn chứa lượng khoáng chất lớn có khả năng đốt cháy mỡ thừa, chất béo tích tụ lâu ngày rồi đào thải qua tuyến mồ hôi và nước tiểu hiệu nghiệm.

Bột yến mạch giàu Vitamin nhóm B, chất chống oxy hóa cùng hàng loạt dưỡng chất thiết yếu khác đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa, trao đổi và đào thải cặn bã ra khỏi cơ thể. 

Ăn loại bột này thường xuyên sẽ bổ sung lượng lớn chất xơ giúp cơ thể đốt cháy mỡ thừa cực kỳ nhanh chóng mà không cần dùng thuốc.

Ăn bột yến mạch bằng cách này, từ nay đến ngày 8/3 muốn giảm bao nhiêu cân cũng được - Ảnh 1
Giảm cân bằng bột yến mạch mang đến hiệu quả vô cùng cao - Ảnh: Internet

Cách giảm cân bằng bột yến mạch

Bột yến mạch là loại thực phẩm bổ dưỡng và có rất nhiều cách chế biến khác nhau. Nếu muốn giảm cân, bạn hãy tham khảo các món ăn từ loại bột này dưới đây. 

Bột yến mạch và sữa tươi không đường

Để giảm cân hiệu quả và an toàn, vào buổi sáng bạn hãy ăn bột yến mạch kèm sữa tươi không đường. Cách thực hiện rất đơn giản, bạn chuẩn bị 200ml sữa tươi và 100gr bột yến mạch. Tiếp đó, cho hai nguyên liệu vào chiếc bát nhỏ, dùng muỗng khuấy đều là có thể thưởng thức ngay. 

Ăn bột yến mạch bằng cách này, từ nay đến ngày 8/3 muốn giảm bao nhiêu cân cũng được - Ảnh 2
Ăn sáng với sữa tươi không đường và bột yến mạch giúp giảm cân nhanh chóng nhưng vẫn đảm bảo đủ dinh dưỡng cho cơ thể hoạt động - Ảnh: Internet

Cháo bột yến mạch

Nguyên liệu cần có:

- 100gr bột yến mạch

- 1 nắm gạo lứt

Cách thực hiện:

Cho gạo lứt và 500ml nước vào nồi ninh nhừ rồi tắt bếp. Tiếp đó, thêm bột yến mạch vào, khuấy đều và thưởng thức.

Bạn có thể ăn món cháo bổ dưỡng này vào buổi trưa, đồng thời uống thêm 1 ly nước ép trái cây để làm tăng hiệu quả giảm cân. 

Đặc biệt, bạn có thể thêm vài nguyên liệu tự nhiên có khả năng giảm cân khác như bí đỏ, đậu đỏ, đậu xanh, cà rốt... vào món cháo bột yến mạch này.

Ăn bột yến mạch bằng cách này, từ nay đến ngày 8/3 muốn giảm bao nhiêu cân cũng được - Ảnh 3
Cháo yến mạch gạo lứt hỗ trợ đốt cháy mỡ thừa, giảm cân cực kỳ hiệu quả - Ảnh: Internet

Khi áp dụng phương pháp giảm cân bằng bột yến mạch này, bạn nên ăn rau củ quả vào buổi tối để đạt hiệu quả tối ưu. 

Chúc bạn thành công!

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