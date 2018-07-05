9 sai lầm khi chăm sóc khiến tóc ngày càng gãy rụng và xơ rối, không muốn hói đầu thì tránh xa

Dù món mỹ phẩm có đắt tiền đến mấy nhưng không phù hợp với đặc tính da đầu và tóc, hiệu quả vẫn sẽ rất thấp, thậm chí là phản tác dụng.

Đa phần phụ nữ đều không mấy chú tâm đến việc chăm sóc mái tóc vì suy nghĩ chúng sẽ dài ra theo từng ngày. Chính sai lầm này đã khiến mái tóc xơ rối, gãy rụng, thậm chí dẫn đến nhiều loại bệnh về da đầu như gàu, nấm, mẩn ngứa. Cụ thể, dưới đây là 9 thói quen tai hại mỗi ngày nhiều phụ nữ thường mắc phải làm ảnh hưởng đến mái tóc.

Nhiều người thường dùng gel dưỡng ẩm và mặt nạ tóc để thay thế cho nhau. Đây chính là thói quen hết sức sai lầm khiến mái tóc trở nên xơ rối, mất đi độ bóng mượt vốn có.

Nếu da đầu nhờn, đừng mua dầu gội chứa chất tẩy mạnh. Chúng sẽ làm khô da và tăng sản xuất bã nhờn. Ngoài ra, nếu bạn muốn giữ màu sắc mái tóc nhuộm trong một thời gian dài hơn, hãy chọn dầu gội chuyên dụng.

Ưu điểm của gel dưỡng ẩm là bảo vệ lớp biểu bì, khóa ẩm tự nhiên trên mái tóc. Trong khi đó, nhiệm vụ của mặt nạ là bổ sung dưỡng chất giúp các sợi tóc phát triển tốt nhất.

Hãy phân biệt rõ gel dưỡng ẩm và mặt nạ ủ trước khi sử dụng - Ảnh: Internet

Tin tưởng quá nhiều vào dầu gội

Đừng quá tin vào những lời quảng cáo rằng dầu gội tích hợp tinh chất dưỡng ẩm, nuôi dưỡng tóc, điều trị gàu, phục hồi xơ rối... Vì trên thực tế, loại sản phẩm này chỉ có ưu điểm lớn nhất là làm sạch mái tóc và da đầu.

Dầu gội chỉ có nhiệm vụ làm sạch mái tóc và da đầu - Ảnh: Internet

Không bảo vệ tóc trước nhiệt độ cao

Thói quen sử dụng máy sấy, máy tạo kiểu bằng nhiệt mà không dùng keo bảo vệ chính là nguyên nhân khiến mái tóc nhanh xơ rối, gãy rụng, chẻ ngọn... Do đó, trước khi tạo kiểu, hãy thoa gel dưỡng, xịt khoáng cho mái tóc trước.

Phải bảo vệ tóc trước nhiệt độ cao - Ảnh: Internet

Thoa gel dưỡng ẩm, ủ mặt nạ khi tóc ướt

Khi tóc còn ướt, nước sẽ cản trở sự hấp thụ dưỡng chất từ gel dưỡng ẩm và mặt nạ ủ. Do đó, hiệu quả đạt được chẳng bao nhiêu. Ngoài ra, sau khi ủ, gội, bạn phải lau nhẹ nhàng chứ đừng dùng lực quá mạnh, điều này sẽ khiến lớp biểu bì tổn thương, tóc cũng trở nên xơ rối.

Hãy lau khô tóc trước khi thoa gel dưỡng ẩm và mặt nạ ủ - Ảnh: Internet

Không dùng sản phẩm chứa silicon

Nhiều người e ngại tác hại của silicon và tránh xa sản phẩm nào chứa loại chất này. Điều này không đúng một cách tuyệt đối, vì silicon thật sự rất phù hợp để nuôi dưỡng mái tóc gãy rụng, xơ rối do uốn, duỗi.

Silicon là loại chất có thể phục hồi mái tóc hư tổn do tạo kiểu quá nhiều - Ảnh: Internet

Không sử dụng dầu gội sạch sâu

Dầu gội làm sạch sâu tốt cho những người có da đầu nhờn và thường sử dụng silicon, gel. Sau khi sử dụng dầu gội làm sạch sâu, bạn nên ủ tóc bằng dầu xả hoặc mặt nạ.

Tuy nhiên, loại dầu gội này chỉ nên sử dụng 1 lần mỗi tháng, vì dùng thường xuyên sẽ làm mất màu tóc nhuộm, khô da đầu và xơ tóc.

Nên dùng dầu gội sạch sâu 1 lần mỗi tháng để bảo vệ da đầu - Ảnh: Internet

Mặt nạ không thể phục hồi tóc hư tổn mạnh

Dù chất lượng cao đến mấy, hỗn hợp mặt nạ ủ hay gel dưỡng chất cũng không thể phục hồi mái tóc đã hư tổn nặng nề. Để giải quyết dứt điểm, bạn chỉ còn cách là cắt bỏ đoạn hư tổn ấy đi và nuôi dưỡng trở lại.

Tóc hư tổn quá nặng nề nên cắt bỏ đi và nuôi dưỡng trở lại - Ảnh: Internet

Quên chống nắng cho tóc

Giống như làn da, mái tóc cũng sẽ hư hại trước ánh nắng mặt trời. Các tia cực tím, nhiệt độ cao từ ánh nắng sẽ làm tóc xơ rối, mất ẩm, dễ gãy rụng hơn. Đặc biệt, ngoài việc đội mũ, che khăn cẩn thận, bạn còn phải sử dụng xịt chống nắng cho mái tóc.

Ánh nắng gây ra nhiều tác hại cho mái tóc - Ảnh: Internet

Nếu mắc phải dù 1 trong 9 thói quen sai lầm khi chăm sóc tóc trên, bạn nên thay đổi ngay để duy trì độ mềm mại, óng ả, đen mượt của mái tóc.