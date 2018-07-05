9 sai lầm khi chăm sóc khiến tóc ngày càng gãy rụng và xơ rối, không muốn hói đầu thì tránh xa

Brightside vừa đưa ra 9 sai lầm khi chăm sóc mái tóc mà đa phần phụ nữ đều mắc phải mỗi ngày. Đây cũng là nguyên nhân gây ra tình trạng tóc mỏng dính, xơ rối.
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Đa phần phụ nữ đều không mấy chú tâm đến việc chăm sóc mái tóc vì suy nghĩ chúng sẽ dài ra theo từng ngày. Chính sai lầm này đã khiến mái tóc xơ rối, gãy rụng, thậm chí dẫn đến nhiều loại bệnh về da đầu như gàu, nấm, mẩn ngứa. Cụ thể, dưới đây là 9 thói quen tai hại mỗi ngày nhiều phụ nữ thường mắc phải làm ảnh hưởng đến mái tóc.
Chọn sai sản phẩm chăm sóc tóc
Dù món mỹ phẩm có đắt tiền đến mấy nhưng không phù hợp với đặc tính da đầu và tóc, hiệu quả vẫn sẽ rất thấp, thậm chí là phản tác dụng.
Nếu da đầu nhờn, đừng mua dầu gội chứa chất tẩy mạnh. Chúng sẽ làm khô da và tăng sản xuất bã nhờn. Ngoài ra, nếu bạn muốn giữ màu sắc mái tóc nhuộm trong một thời gian dài hơn, hãy chọn dầu gội chuyên dụng.
Dùng gel dưỡng ẩm và mặt nạ tóc như nhau
Nhiều người thường dùng gel dưỡng ẩm và mặt nạ tóc để thay thế cho nhau. Đây chính là thói quen hết sức sai lầm khiến mái tóc trở nên xơ rối, mất đi độ bóng mượt vốn có.
Ưu điểm của gel dưỡng ẩm là bảo vệ lớp biểu bì, khóa ẩm tự nhiên trên mái tóc. Trong khi đó, nhiệm vụ của mặt nạ là bổ sung dưỡng chất giúp các sợi tóc phát triển tốt nhất.
Tin tưởng quá nhiều vào dầu gội
Đừng quá tin vào những lời quảng cáo rằng dầu gội tích hợp tinh chất dưỡng ẩm, nuôi dưỡng tóc, điều trị gàu, phục hồi xơ rối... Vì trên thực tế, loại sản phẩm này chỉ có ưu điểm lớn nhất là làm sạch mái tóc và da đầu.
Không bảo vệ tóc trước nhiệt độ cao
Thói quen sử dụng máy sấy, máy tạo kiểu bằng nhiệt mà không dùng keo bảo vệ chính là nguyên nhân khiến mái tóc nhanh xơ rối, gãy rụng, chẻ ngọn... Do đó, trước khi tạo kiểu, hãy thoa gel dưỡng, xịt khoáng cho mái tóc trước.
Thoa gel dưỡng ẩm, ủ mặt nạ khi tóc ướt
Khi tóc còn ướt, nước sẽ cản trở sự hấp thụ dưỡng chất từ gel dưỡng ẩm và mặt nạ ủ. Do đó, hiệu quả đạt được chẳng bao nhiêu. Ngoài ra, sau khi ủ, gội, bạn phải lau nhẹ nhàng chứ đừng dùng lực quá mạnh, điều này sẽ khiến lớp biểu bì tổn thương, tóc cũng trở nên xơ rối.
Không dùng sản phẩm chứa silicon
Nhiều người e ngại tác hại của silicon và tránh xa sản phẩm nào chứa loại chất này. Điều này không đúng một cách tuyệt đối, vì silicon thật sự rất phù hợp để nuôi dưỡng mái tóc gãy rụng, xơ rối do uốn, duỗi.
Không sử dụng dầu gội sạch sâu
Dầu gội làm sạch sâu tốt cho những người có da đầu nhờn và thường sử dụng silicon, gel. Sau khi sử dụng dầu gội làm sạch sâu, bạn nên ủ tóc bằng dầu xả hoặc mặt nạ.
Tuy nhiên, loại dầu gội này chỉ nên sử dụng 1 lần mỗi tháng, vì dùng thường xuyên sẽ làm mất màu tóc nhuộm, khô da đầu và xơ tóc.
Mặt nạ không thể phục hồi tóc hư tổn mạnh
Dù chất lượng cao đến mấy, hỗn hợp mặt nạ ủ hay gel dưỡng chất cũng không thể phục hồi mái tóc đã hư tổn nặng nề. Để giải quyết dứt điểm, bạn chỉ còn cách là cắt bỏ đoạn hư tổn ấy đi và nuôi dưỡng trở lại.
Quên chống nắng cho tóc
Giống như làn da, mái tóc cũng sẽ hư hại trước ánh nắng mặt trời. Các tia cực tím, nhiệt độ cao từ ánh nắng sẽ làm tóc xơ rối, mất ẩm, dễ gãy rụng hơn. Đặc biệt, ngoài việc đội mũ, che khăn cẩn thận, bạn còn phải sử dụng xịt chống nắng cho mái tóc.
Nếu mắc phải dù 1 trong 9 thói quen sai lầm khi chăm sóc tóc trên, bạn nên thay đổi ngay để duy trì độ mềm mại, óng ả, đen mượt của mái tóc.