9 sai lầm khi chăm sóc khiến tóc ngày càng gãy rụng và xơ rối, không muốn hói đầu thì tránh xa

Làm đẹp cùng chuyên gia 05/07/2018 16:43

Brightside vừa đưa ra 9 sai lầm khi chăm sóc mái tóc mà đa phần phụ nữ đều mắc phải mỗi ngày. Đây cũng là nguyên nhân gây ra tình trạng tóc mỏng dính, xơ rối.

Đa phần phụ nữ đều không mấy chú tâm đến việc chăm sóc mái tóc vì suy nghĩ chúng sẽ dài ra theo từng ngày. Chính sai lầm này đã khiến mái tóc xơ rối, gãy rụng, thậm chí dẫn đến nhiều loại bệnh về da đầu như gàu, nấm, mẩn ngứa. Cụ thể, dưới đây là 9 thói quen tai hại mỗi ngày nhiều phụ nữ thường mắc phải làm ảnh hưởng đến mái tóc. 

Chọn sai sản phẩm chăm sóc tóc

Dù món mỹ phẩm có đắt tiền đến mấy nhưng không phù hợp với đặc tính da đầu và tóc, hiệu quả vẫn sẽ rất thấp, thậm chí là phản tác dụng. 

Nếu da đầu nhờn, đừng mua dầu gội chứa chất tẩy mạnh. Chúng sẽ làm khô da và tăng sản xuất bã nhờn. Ngoài ra, nếu bạn muốn giữ màu sắc mái tóc nhuộm trong một thời gian dài hơn, hãy chọn dầu gội chuyên dụng.

9 sai lầm khi chăm sóc khiến tóc ngày càng gãy rụng và xơ rối, không muốn hói đầu thì tránh xa - Ảnh 1
Hãy chọn dầu gội phù hợp để mái tóc trở nên óng ả, mềm mượt - Ảnh: Internet

Dùng gel dưỡng ẩm và mặt nạ tóc như nhau

Nhiều người thường dùng gel dưỡng ẩm và mặt nạ tóc để thay thế cho nhau. Đây chính là thói quen hết sức sai lầm khiến mái tóc trở nên xơ rối, mất đi độ bóng mượt vốn có. 

Ưu điểm của gel dưỡng ẩm là bảo vệ lớp biểu bì, khóa ẩm tự nhiên trên mái tóc. Trong khi đó, nhiệm vụ của mặt nạ là bổ sung dưỡng chất giúp các sợi tóc phát triển tốt nhất. 

9 sai lầm khi chăm sóc khiến tóc ngày càng gãy rụng và xơ rối, không muốn hói đầu thì tránh xa - Ảnh 2
Hãy phân biệt rõ gel dưỡng ẩm và mặt nạ ủ trước khi sử dụng - Ảnh: Internet

Tin tưởng quá nhiều vào dầu gội 

Đừng quá tin vào những lời quảng cáo rằng dầu gội tích hợp tinh chất dưỡng ẩm, nuôi dưỡng tóc, điều trị gàu, phục hồi xơ rối... Vì trên thực tế, loại sản phẩm này chỉ có ưu điểm lớn nhất là làm sạch mái tóc và da đầu. 

9 sai lầm khi chăm sóc khiến tóc ngày càng gãy rụng và xơ rối, không muốn hói đầu thì tránh xa - Ảnh 3
Dầu gội chỉ có nhiệm vụ làm sạch mái tóc và da đầu - Ảnh: Internet

Không bảo vệ tóc trước nhiệt độ cao

Thói quen sử dụng máy sấy, máy tạo kiểu bằng nhiệt mà không dùng keo bảo vệ chính là nguyên nhân khiến mái tóc nhanh xơ rối, gãy rụng, chẻ ngọn... Do đó, trước khi tạo kiểu, hãy thoa gel dưỡng, xịt khoáng cho mái tóc trước.

9 sai lầm khi chăm sóc khiến tóc ngày càng gãy rụng và xơ rối, không muốn hói đầu thì tránh xa - Ảnh 4
Phải bảo vệ tóc trước nhiệt độ cao - Ảnh: Internet

Thoa gel dưỡng ẩm, ủ mặt nạ khi tóc ướt

Khi tóc còn ướt, nước sẽ cản trở sự hấp thụ dưỡng chất từ gel dưỡng ẩm và mặt nạ ủ. Do đó, hiệu quả đạt được chẳng bao nhiêu. Ngoài ra, sau khi ủ, gội, bạn phải lau nhẹ nhàng chứ đừng dùng lực quá mạnh, điều này sẽ khiến lớp biểu bì tổn thương, tóc cũng trở nên xơ rối.

9 sai lầm khi chăm sóc khiến tóc ngày càng gãy rụng và xơ rối, không muốn hói đầu thì tránh xa - Ảnh 5
Hãy lau khô tóc trước khi thoa gel dưỡng ẩm và mặt nạ ủ - Ảnh: Internet

Không dùng sản phẩm chứa silicon

Nhiều người e ngại tác hại của silicon và tránh xa sản phẩm nào chứa loại chất này. Điều này không đúng một cách tuyệt đối, vì silicon thật sự rất phù hợp để nuôi dưỡng mái tóc gãy rụng, xơ rối do uốn, duỗi.

9 sai lầm khi chăm sóc khiến tóc ngày càng gãy rụng và xơ rối, không muốn hói đầu thì tránh xa - Ảnh 6
Silicon là loại chất có thể phục hồi mái tóc hư tổn do tạo kiểu quá nhiều - Ảnh: Internet

Không sử dụng dầu gội sạch sâu

Dầu gội làm sạch sâu tốt cho những người có da đầu nhờn và thường sử dụng silicon, gel. Sau khi sử dụng dầu gội làm sạch sâu, bạn nên ủ tóc bằng dầu xả hoặc mặt nạ. 

Tuy nhiên, loại dầu gội này chỉ nên sử dụng 1 lần mỗi tháng, vì dùng thường xuyên sẽ làm mất màu tóc nhuộm, khô da đầu và xơ tóc.

9 sai lầm khi chăm sóc khiến tóc ngày càng gãy rụng và xơ rối, không muốn hói đầu thì tránh xa - Ảnh 7
Nên dùng dầu gội sạch sâu 1 lần mỗi tháng để bảo vệ da đầu - Ảnh: Internet

Mặt nạ không thể phục hồi tóc hư tổn mạnh

Dù chất lượng cao đến mấy, hỗn hợp mặt nạ ủ hay gel dưỡng chất cũng không thể phục hồi mái tóc đã hư tổn nặng nề. Để giải quyết dứt điểm, bạn chỉ còn cách là cắt bỏ đoạn hư tổn ấy đi và nuôi dưỡng trở lại.

9 sai lầm khi chăm sóc khiến tóc ngày càng gãy rụng và xơ rối, không muốn hói đầu thì tránh xa - Ảnh 8
Tóc hư tổn quá nặng nề nên cắt bỏ đi và nuôi dưỡng trở lại - Ảnh: Internet

Quên chống nắng cho tóc

Giống như làn da, mái tóc cũng sẽ hư hại trước ánh nắng mặt trời. Các tia cực tím, nhiệt độ cao từ ánh nắng sẽ làm tóc xơ rối, mất ẩm, dễ gãy rụng hơn. Đặc biệt, ngoài việc đội mũ, che khăn cẩn thận, bạn còn phải sử dụng xịt chống nắng cho mái tóc.

9 sai lầm khi chăm sóc khiến tóc ngày càng gãy rụng và xơ rối, không muốn hói đầu thì tránh xa - Ảnh 9
Ánh nắng gây ra nhiều tác hại cho mái tóc - Ảnh: Internet

Nếu mắc phải dù 1 trong 9 thói quen sai lầm khi chăm sóc tóc trên, bạn nên thay đổi ngay để duy trì độ mềm mại, óng ả, đen mượt của mái tóc.

Dù có nhiều màu tóc nhuộm thì mái tóc đen dài vẫn là "vũ khí gây thương nhớ" của phái đẹp

Dù có nhiều màu tóc nhuộm thì mái tóc đen dài vẫn là "vũ khí gây thương nhớ" của phái đẹp

Đôi khi, giữa một rừng người có nhiều phong cách thì mái tóc mang sắc thái tự nhiên và khỏe mạnh sẽ là điểm tạo dấu ấn cho bạn đấy.

Xem thêm
Từ khóa:   chăm sóc tóc dưỡng tóc xơ rối nguyên nhân gây rụng tóc phục hồi tóc sai lầm khi chăm sóc tóc

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 1 giờ 6 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 3 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 3 giờ 36 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 4 giờ 36 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 6 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 5 giờ 36 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 5 giờ 42 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 49 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 6 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 6 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay