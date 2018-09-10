9 loại quả ăn thoải mái vào buổi tối không gây tăng cân, ngược lại còn giảm mỡ thừa, nuôi dưỡng làn da trắng mịn

Làm đẹp cùng chuyên gia 10/09/2018 15:36

Không những có tác dụng giảm cân nhanh chóng, 9 loại quả này còn cung cấp các chất dinh dưỡng cực kỳ tốt cho làn da, do đó, hãy chăm chỉ bổ sung chúng mỗi ngày.

Theo Boldsky, từ thời xa xưa, trái cây đã được xem là nguồn thực phẩm tốt đối với sức khỏe, vóc dáng và làn da vì chúng chứa nhiều các vitamin thiết yếu, khoáng chất và chất chống oxy hóa.

Tuy nhiên, những người đang trong quá trình giảm cân cần tránh một số loại quả có vị ngọt liệm vì chúng chứa lượng đường cao làm tăng số calo tiêu thụ trong ngày. Nhưng có một số loại khác lại chứa nguồn dưỡng chất phù hợp để đẩy mạnh hiệu quả giảm cân.

1. Dưa hấu

Dưa hấu là một trong những loại trái cây low-carb tốt nhất để giảm cân. Loại quả này chứa 30 calo, đồng thời có lượng carbohydrate thấp.

Theo dữ liệu của USDA, 100g dưa hấu chỉ chứa 8g carbohydrate. Dưa hấu chứa khoảng 92% nước, điều này tạo cảm giác no, ngăn ngừa các cơn thèm ăn do áp dụng thực đơn ăn kiêng.

9 loại quả ăn thoải mái vào buổi tối không gây tăng cân, ngược lại còn giảm mỡ thừa, nuôi dưỡng làn da trắng mịn - Ảnh 1
Dưa hấu chứa nhiều nước khoáng tạo cảm giác no, hỗ trợ giảm cân, đồng thời cấp ẩm cần thiết cho làn da - Ảnh: Internet

2. Dâu tây

Dâu tây cũng chứa rất ít carbohydrate, bạn có thể thêm loại quả này vào chế độ ăn uống giảm cân.

Theo dữ liệu của USDA, mỗi 100g dâu tây chỉ chứa 8g carbohydrate. Loại quả chín mọng này có khả năng kích thích sự trao đổi chất giúp ngăn chặn sự thèm ăn vì lượng dồi dào chất xơ hòa tan được gọi là pectin. Trong 100g dâu tây chỉ có 33 calo, điều này giúp bạn giảm cân dễ dàng hơn.

9 loại quả ăn thoải mái vào buổi tối không gây tăng cân, ngược lại còn giảm mỡ thừa, nuôi dưỡng làn da trắng mịn - Ảnh 2
Ngoài khả năng giảm cân vượt trội, dâu tây còn giàu chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa lão hóa da - Ảnh: Internet

3. Bơ

Bơ có hàm lượng carbohydrate tương đối thấp. Trong 100g bơ chứa 160 calo và 9g carbohydrate. Đây là nguồn thực phẩm hoàn hảo để giảm cân vì chúng giúp giảm cholesterol xấu và tăng cholesterol tốt bên trong cơ thể.

9 loại quả ăn thoải mái vào buổi tối không gây tăng cân, ngược lại còn giảm mỡ thừa, nuôi dưỡng làn da trắng mịn - Ảnh 3
Bơ giàu chất béo lành mạnh tốt cho việc giảm cân, tăng cơ và kéo căng làn da - Ảnh: Internet

4. Mâm xôi

Mâm xôi cũng là loại quả lành mạnh, phù hợp để thêm vào kế hoạch giảm cân của bạn. Loại quả này chứa một loại chất xơ hòa tan được gọi là pectin giúp thúc đẩy cảm giác no, hạn chế lượng calo tiêu thụ, từ đó giúp giảm cân hữu hiệu.

Theo số liệu của USDA, mỗi 100g quả mâm xôi chứa 10g carbohydrate và 43 calo.

9 loại quả ăn thoải mái vào buổi tối không gây tăng cân, ngược lại còn giảm mỡ thừa, nuôi dưỡng làn da trắng mịn - Ảnh 4
Tương tự như dâu tây, mâm xôi chứa lượng chất chống oxy hóa cực kỳ dồi dào có khả năng đốt cháy chất béo - Ảnh: Internet

5. Đào

Đào là loại trái cây low-carb mà bạn có thể thêm vào chế độ ăn uống giảm cân. Loại quả này chứa lượng lớn chất flavonoid được gọi là catechin giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Nhờ đó, bạn đốt cháy calo nhanh và nhiều hơn, do đó dẫn đến giảm cân một cách tự nhiên.

Theo dữ liệu của USDA, 100g đào có chứa 10g carbohydrates và 39 calo.

9 loại quả ăn thoải mái vào buổi tối không gây tăng cân, ngược lại còn giảm mỡ thừa, nuôi dưỡng làn da trắng mịn - Ảnh 5
Quả đào chứa nhiều catechin làm tăng tốc quá trình trao đổi chất, tăng hiệu quả giảm cân - Ảnh: Internet

6. Dưa lê

Dưa lê là loại quả cực kỳ phổ biến tại Việt Nam. Loại trái cây này cũng có hàm lượng nước cao giúp tạo cảm giác no, kiểm soát được lượng thức ăn và lượng calo tiêu thụ từ các thực phẩm khác. Điều này hỗ trợ giảm cân một cách vượt trội. Dưa lê có hàm lượng carbohydrate rất thấp.

9 loại quả ăn thoải mái vào buổi tối không gây tăng cân, ngược lại còn giảm mỡ thừa, nuôi dưỡng làn da trắng mịn - Ảnh 6
Dưa lê có vị thanh mát, ngọt dễ chịu do đó cực kỳ thích hợp đối với chế độ giảm cân clean eat - Ảnh: Internet

7. Dưa lưới 

Dưa lưới cũng là loại trái cây chứa lượng carb thấp. Loại quả này là một lựa chọn tuyệt vời để giảm cân bởi vì chỉ có 34 calo và 8g carbohydrate trong khẩu phần 100g. Dwua lưới rất giàu chất xơ, đặc biệt là hạt của loại quả này giữ cho dạ dày no lâu, từ đó giảm lượng thức ăn cần nạp vào.

9 loại quả ăn thoải mái vào buổi tối không gây tăng cân, ngược lại còn giảm mỡ thừa, nuôi dưỡng làn da trắng mịn - Ảnh 7
Tương tự như dưa lê, dưa lưới cũng mang đến hiệu quả giảm cân vượt trội - Ảnh: Internet

8. Chanh

Chanh có đặc tính đốt cháy chất béo giúp tăng tốc độ trao đổi chất, từ đó mang đến hiệu quả giảm cân nhanh.

Loại quả có múi này thúc đẩy quá trình hydrat hóa và cải thiện sức khỏe. Một quả chanh chỉ có 29 calo, nếu tiêu thụ 100g chanh bạn sẽ cấp thêm 9g carbohydrates cho cơ thể.

9 loại quả ăn thoải mái vào buổi tối không gây tăng cân, ngược lại còn giảm mỡ thừa, nuôi dưỡng làn da trắng mịn - Ảnh 8
Axit tự nhiên, vitamin C dồi dào trong chanh giúp đốt cháy chất béo cực kỳ nhanh - Ảnh: Internet

9. Ổi

Ổi chứa nguồn chất dinh dưỡng phong phú với chất xơ, kali, vitamin và chất chống oxy hóa giúp giữ cho vòng eo thon gọn, săn chắc. Ăn ổi là cách cải thiện tốc độ của quá trình trao đổi chất, đây là chìa khóa giúp giảm cân một cách dễ dàng.

Trong 100g ổi có chứa 14g carbohydrate và 68 calo.

9 loại quả ăn thoải mái vào buổi tối không gây tăng cân, ngược lại còn giảm mỡ thừa, nuôi dưỡng làn da trắng mịn - Ảnh 9
Ổi có nguồn chất dinh dưỡng cực kỳ dồi dào và phong phú - Ảnh: Internet

Bằng cách chăm chỉ bổ sung các loại quả có lượng calo thấp, bạn sẽ giảm lượng calo nạp vào mỗi ngày, đây là yêu cầu chính để giảm cân thành công. Như vậy không có nghĩa là bạn phải ăn trái cây suốt quá trình giảm cân, điều này sẽ tạo ra cảm giác ngán ngẫm, thậm chí là căng thẳng. Đổi lại, bạn cân kết hợp 9 loại quả trên vào thực đơn ăn uống khoa học để dễ dàng lấy lại vóc dáng hơn. 

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7 loại quả ăn thả cửa buổi tối, da càng trắng bật tông, mỡ bụng cứng đầu cũng dần tan biến

Các loại trái cây như: ổi, dưa hấu, táo, bưởi, đu đủ… sẽ hỗ trợ giảm cân, ngăn ngừa lão hóa, giúp da dẻ trở nên mịn màng nhanh chóng mà không hề tăng cân dù ăn nhiều buổi tối.

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