7 thực phẩm tàn phá vóc dáng nặng nề hơn đường, tránh xa nếu không muốn tăng cân mất kiểm soát

Theo các nghiên cứu, chất ngọt nhân tạo không kích hoạt cảm giác no, ngăn chặn tín hiệu thỏa mãn từ dạ dày truyền đến não bộ. Vì vậy, bạn cứ tiếp tục ăn mà không hề cảm thấy no và dừng lại. Ngoài ra, bổ sung thường xuyên chất tạo ngọt nhân tạo sẽ gia tăng cơn đói.

Trước giờ, những người mắc bệnh béo phì, thừa cân luôn luôn hạn chế bổ sung đường, đồ ăn ngọt vì khả năng gây tăng cân của chúng. Thế nhưng, trên thực tế, 7 loại thực phẩm sau đây còn nguy hại hơn cả việc tiêu thụ đường. Do đó, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo, người đang giảm cân nên tránh xa những món ăn này.

Ngoại trừ dầu ô liu, dầu dừa, các tinh dầu tự nhiên, các loại còn lại đều không tốt đối với người thừa cân, béo phì đang muốn giảm cân.

Brooke Alpert, tác giả của The Diet Detox chia sẻ, các chất tạo ngọt nhân tạo có tên gọi là aspartame sẽ can thiệp, cản trở quá trình trao đổi chất trong cơ thể. Điều này làm tích trữ chất béo bằng cách phá vỡ các leptin và insulin, dẫn đến tăng cân nhanh chóng.

Chuyên gia Alpert cho biết, các loại dầu này thường được sử dụng đại trà trong việc nấu nướng, chế biến thức ăn nhanh, đồ ăn chiên, nướng... Không chỉ giàu năng lượng khó tiêu hao, các loại dầu này còn làm tăng lượng cholesterol xấu, hạn chế sản sinh cholesterol tốt.

Do đó, người đang giảm cân hay muốn duy trì vóc dáng nên sử dụng các loại tinh dầu chiết xuất từ thành phần tự nhiên như dầu cá, dầu ô liu, dầu dừa, dầu hạt, dầu nành để đạt được hiệu quả tối ưu.

Tinh dầu tự nhiên sẽ tốt hơn đối với người thừa cân, béo phì đang muốn lấy lại vóc dáng - Ảnh: Internet

Nước tăng lực

Nước tăng lực chứa hàm lượng đường lớn, ngoài ra còn có chất kích thích làm tăng khả năng thèm ăn và khiến các cơn đói đến bất thường. Do đó, hãy bổ sung loại thức uống này với lượng phù hợp, tránh lạm dụng.

Nước ngọt có ga

Theo nghiên cứu, bổ sung nước ngọt có ga thường xuyên suốt thời gian dài chính là một trong những nguyên nhân lớn gây ra tăng cân, béo phì, tích tụ mỡ bụng.

Ngoài ra, kết quả cho thấy loại đồ uống này làm tăng cảm giác đói, giảm cảm giác no, tăng nhu cầu tiêu thụ đồ ăn ngọt. Điều này đòi hỏi chúng ta bổ sung nhiều calo hơn, từ đó vô tình khiến cân nặng ngày một tăng nhanh.

Nếu đang trong quá trình giảm cân hoặc duy trì vóc dáng, bạn nên hạn chế uống nước ngọt có ga - Ảnh: Internet

Đồ ăn chứa chất bảo quản

Trong thực phẩm đóng gói, đồ ăn chế biến sẵn thường chứa thành phần nitrit, một loại chất bảo quản không tốt cho sức khỏe, đặc biệt là làm cơ thể tăng cân cực kỳ nhanh.

Ở nhiệt độ cao, nitrit có thể kết hợp với protein trong thịt tạo thành các hợp chất độc hại được gọi là nitrosamine.

Thức ăn nhanh

Thức ăn nhanh thường được chế biến bởi dầu hydrat hóa, như đã nói ở trên, đây là loại nguyên liệu không tốt cho người đang giảm cân và có thể làm cơ thể mập lên trông thấy chỉ sau thời gian ngắn.

Ngoài ra, thức ăn nhanh thường chứa nhiều chất béo chuyển hóa là tác nhân gây bệnh tiểu đường loại 2.

Tiêu thụ quá nhiều thức ăn nhanh là nguyên nhân gây ra béo phì, tăng cân mất kiểm soát, tiểu đường loại 2 - Ảnh: Internet

Thực phẩm có thuốc nhuộm

Món ăn trải qua quá trình chế biến có pha trộn màu nhuộm thực phẩm tổng hợp gây ra một số rối loạn, là nguyên nhân gây tăng cân mất kiểm soát. Do đó, bạn nên xem xét kĩ bao bì sản phẩm, thành phần bên trong trước khi chọn lựa thực phẩm.

Tránh xa màu nhuộm thực phẩm nếu muốn sở hữu thân hình thon gọn, sức khỏe ổn định - Ảnh: Internet

Để duy trì vóc dáng săn chắc, giảm cân thành công, đồng thời bảo vệ sức khỏe, bạn nên hạn chế hoặc tránh bổ sung các loại thực phẩm không lành mạnh trên.