12 mẹo làm đẹp đơn giản giúp khắc phục mọi vấn đề về da và tóc, là phụ nữ nhất định phải biết

Làm đẹp cùng chuyên gia 30/08/2018 11:13

Nắm rõ 12 mẹo làm đẹp đơn giản sau đây, công cuộc chăm sóc nhan sắc tại nhà của bạn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Hầu hết phụ nữ đều muốn xuất hiện với vẻ ngoài xinh đẹp nhất. Thực tế thì ngành công nghiệp làm đẹp phát triển vượt trội cùng với hàng loạt các dòng mỹ phẩm đắt tiền, các phương pháp, liệu trình thẩm mỹ tiên tiến có thể giúp chị em đạt được nhan sắc hoàn hảo. Tuy nhiên, càng áp dụng công nghệ hiện đại số tiền mà phụ nữ phải chi trả lại càng cao, vì vậy mà không có nhiều người đáp ứng đủ điều kiện.

Một tin tốt là Brightside đã đưa ra các bí quyết, mẹo làm đẹp tuy đơn giản nhưng có thể thay thế một số loại mỹ phẩm, quy trình thẩm mỹ. 

Đôi môi hoàn hảo nhờ kem đánh răng

12 mẹo làm đẹp đơn giản giúp khắc phục mọi vấn đề về da và tóc, là phụ nữ nhất định phải biết - Ảnh 1
Điều bạn cần làm là mát xa đôi môi bằng sự trợ giúp của bàn chải đánh răng cùng hỗn hợp kem đánh răng và mật ong trong 3 - 5 phút. Chuyển động của lông bàn chải cùng với lực nhẹ nhàng sẽ giúp loại bỏ lớp tế bào chết, bong tróc giúp đôi môi mềm mại hơn. Phương pháp này còn loại bỏ được cặn son môi, ngăn ngừa thâm xỉn hữu hiệu - Ảnh: Brightside

Trị sạch mụn đầu đen bằng gelatin

12 mẹo làm đẹp đơn giản giúp khắc phục mọi vấn đề về da và tóc, là phụ nữ nhất định phải biết - Ảnh 2
Cho gelatin dạng bột vào chiếc bát thủy tinh hòa tan cùng 3 đến 4 muỗng canh sữa tươi không đường. Bạn cho bát hỗn hợp vào lò vi sóng hoặc đun cách thủy đến khi sôi, tạo thành dung dịch đặc sệt. Đợi nguội thì thoa đều lên vùng da mắc phải mụn đầu đen, thư giãn đến khi chúng khô hoàn toàn thì lột ra. Nhân mụn sẽ được loại bỏ triệt để giúp da láng mịn hơn - Ảnh: Brightside

Dưỡng lông mi cong dài bằng dầu dừa

12 mẹo làm đẹp đơn giản giúp khắc phục mọi vấn đề về da và tóc, là phụ nữ nhất định phải biết - Ảnh 3
Dầu dừa chứa vitamin E, khoáng chất cùng các chất dinh dưỡng thiết yếu kích thích sự phát triển của lông mi bằng cách thâm nhập vào nang lông. Sự kết hợp của loại dầu này với gel nha đam sẽ mang đến hỗn hợp giúp cải thiện độ dài và cong của lông mi. Bạn chỉ cần trộn đều 2 thành phần này cho vào lọ mascara, chuốt lên mi 2 lần mỗi ngày - Ảnh: Brightside

Chữa rạn da bằng khoai tây

12 mẹo làm đẹp đơn giản giúp khắc phục mọi vấn đề về da và tóc, là phụ nữ nhất định phải biết - Ảnh 4
Đầu tiên, bạn cần chuẩn bị một củ khoai tây tươi cùng 1 đoạn băng gạc. Tiếp đó, rửa sạch và thái khoai tây thành từng lát mỏng, đắp trực tiếp lên vùng da bị rạn. Sử dụng băng quấn cố định chúng trên da, giữ như vậy khoảng 45 - 60 phút thì vệ sinh lại là hoàn thành - Ảnh: Brightside

Nhuộm tóc tại nhà bằng quế

12 mẹo làm đẹp đơn giản giúp khắc phục mọi vấn đề về da và tóc, là phụ nữ nhất định phải biết - Ảnh 5
Đầu tiên, bạn cần trộn đều hỗn hợp thuốc nhuộm tự nhiên từ 2 muỗng canh bột quế, 1 muỗng canh bột ca cao, 1 muỗng canh bột bắp với nửa bát nước ấm. Tiếp đó, dùng cọ hoặc bàn chải thoa đều hỗn hợp lên tóc, hạn chế dính vào da dầu. Dùng túi ủ tóc khoảng 30 phút, xả lại với nước, sấy khô và nhận thành quả - Ảnh: Brightside

Điều trị nứt gót chân

12 mẹo làm đẹp đơn giản giúp khắc phục mọi vấn đề về da và tóc, là phụ nữ nhất định phải biết - Ảnh 6
Cắt đôi quả chanh tươi cỡ lớn, vắt hết nước cốt ra. Làm sạch vùng da gót chân, lau khô sau đó áp trực tiếp vỏ chanh lên, cố định lại. Bạn nên giữ chúng qua đêm để nhanh chóng phục hồi lại gót chân mềm mại. Phương pháp này còn làm dịu cơn đau do đi giày cao gót thường xuyên - Ảnh: Brightside

Tẩy lông mặt 

12 mẹo làm đẹp đơn giản giúp khắc phục mọi vấn đề về da và tóc, là phụ nữ nhất định phải biết - Ảnh 7
Phụ nữ Ấn Độ dùng hỗn hợp gelatin và tinh bột nghệ để tẩy sạch lông trên khuôn mặt - Ảnh: Brghtside

Giúp làn da tươi trẻ

12 mẹo làm đẹp đơn giản giúp khắc phục mọi vấn đề về da và tóc, là phụ nữ nhất định phải biết - Ảnh 8
Mặt nạ từ nho chín và dầu ô liu sẽ cấp ẩm, giảm lượng nếp nhăn, trẻ hóa da mặt hữu hiệu. Bóc vỏ và hạt, lấy phần ruột nho cho vào bát, nghiền mịn rồi trộn đều với dầu ô liu để tạo thành hỗn hợp đồng nhất. Thoa hỗn hợp lên da mặt và cổ, mát xa và giữ trong 15 phút thì rửa sạch bằng nước ấm - Ảnh: Brightside

Phục hồi mái tóc xơ rối

12 mẹo làm đẹp đơn giản giúp khắc phục mọi vấn đề về da và tóc, là phụ nữ nhất định phải biết - Ảnh 9
Gelatin trộn với 4 muỗng canh nước ấm, đun nóng đến khi hòa tan. Khi hỗn hợp nguội, thêm vào vài muỗng canh tinh dầu tự nhiên. Thoa chúng lên tóc ướt, dùng túi nilon ủ trong khoảng 30 phút. Sau đó, xả sạch và sấy khô là hoàn thành - Ảnh: Brightside

Xóa quầng thâm mắt

12 mẹo làm đẹp đơn giản giúp khắc phục mọi vấn đề về da và tóc, là phụ nữ nhất định phải biết - Ảnh 10
Cho túi trà vào nước nóng rồi đợi đến khi nguội. Tiếp đó, đặt chúng trực tiếp lên hai mắt, thư giãn trong 10 - 15 phút. Trà sẽ làm giảm sưng, trị viêm hiệu quả và nhanh nhất. Lượng chất chống oxy hóa dồi dào trong trà xanh sẽ làm mờ quầng thâm mắt hiệu quả - Ảnh: Brightside

Ngăn ngừa rụng tóc

12 mẹo làm đẹp đơn giản giúp khắc phục mọi vấn đề về da và tóc, là phụ nữ nhất định phải biết - Ảnh 11
Nếu mắc phải tình trạng tóc rụng bất thường, hãy áp dụng công thức từ bơ chín và lòng trắng trứng. Trộn đều 2 nguyên liệu này theo tỉ lệ đồng đều, thoa chúng lên tóc, da đầu. Thư giãn khoảng 15 đến 20 phút thì xả sạch là hoàn thành - Ảnh: Brightside

Tắm bằng bọt biển

12 mẹo làm đẹp đơn giản giúp khắc phục mọi vấn đề về da và tóc, là phụ nữ nhất định phải biết - Ảnh 12
Bác sĩ da liễu khuyên bạn nên sử dụng bọt biển thay vì bông tắm. Bọt biển sẽ giúp bạn tẩy sạch hoàn toàn tế bào chết. Bên cạnh đó, miếng bông tắm rất dễ tích tụ vi khuẩn trong môi trường ẩm ướt. Vì vậy, để bảo vệ làn da tốt hơn, hãy dùng bọt biển từ bây giờ - Ảnh: Brightside

Nắm rõ 12 mẹo làm đẹp, điều trị các vấn đề về làn da, mái tóc thường thấy này, chắc chắn bạn sẽ luôn xuất hiện với vẻ ngoài hoàn hảo, không tì vết mà không hề tốn kém.

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