1001 tác dụng 'thần kỳ' của son dưỡng môi không màu, là phụ nữ nhất định phải thuộc 'nằm lòng'

Chỉ cần sở hữu một thỏi son dưỡng môi không màu ở nhà, bạn sẽ thay thế hàng loạt loại mỹ phẩm khác, vì chúng mang đến nhiều tác dụng vô cùng "thần kỳ".

Ngoài tác dụng trị môi nứt nẻ, bong tróc, thâm sạm, son dưỡng không màu còn mang đến nhiều công dụng làm đẹp vô cùng tuyệt vời dưới đây. Dưỡng dài mi Son dưỡng môi không màu có khả năng kích thích sự tăng trưởng của lông mi vượt trội. Chính vì vậy thoa chúng thường xuyên giúp đôi mi vừa dài vừa cong vô cùng quyến rũ, từ đó khiến đôi mắt trông to, rạng rỡ hơn.

Dùng son dưỡng môi không màu chuốt lên mi thay thế mascara mỗi ngày, kết quả sau 3 ngày sẽ khiến bạn bất ngờ - Ảnh: Internet Trị da bong tróc, nứt nẻ Vì chứa lượng chất cung cấp ẩm cao nên son dưỡng môi có khả năng trị dứt vấn đề da khô, nứt nẻ và bong tróc rất hiệu quả. Cách thực hiện cũng vô cùng đơn giản, thoa đều son môi lên vùng da tổn thương mỗi ngày, giữ đến khi khô là hoàn thành. Mỗi ngày, bạn có thể thoa 2 - 3 lần nếu tình trạng da khô nặng. Son dưỡng môi không màu trị da nứt nẻ, bong tróc - Ảnh: Internet Giữ mùi nước hoa Vì có khả năng bám da cao nên khi xịt nước hoa lên lớp son dưỡng môi không màu, mùi hương sẽ được lưu giữ lâu hơn. Đầu tiên, bạn xịt nước hoa lên cổ hoặc tay. Sau đó, thoa đều lớp son dưỡng lên là hoàn thành. Cách này có thể giữ được hương thơm suốt cả ngày dù bạn hoạt động nhiều.

Son dưỡng môi không màu giúp lưu giữ hương thơm của nước hoa - Ảnh: Internet Tạo ra màu son mới Kết hợp với một vài nguyên liệu tạo màu, bạn sẽ sở hữu một thỏi son dưỡng môi mới với màu sắc vô cùng đặc biệt và tự nhiên. Bạn có thể chọn dầu gấc để tạo màu son đỏ cam. Việc bạn cần là đun cách thủy son dưỡng môi không màu, sau đó thêm dầu gấc vào trộn đều và tắt bếp. Cho hỗn hợp vào lọ thủy tinh nhỏ, đợi đến khi nguội là bạn đã sở hữu một màu son mới vô cùng đẹp và hoàn toàn không chứa hóa chất. Son dưỡng môi không màu chuyển thành có màu khi kết hợp với một số nguyên liệu tự nhiên - Ảnh: Internet Giảm đau khi đi giày cao gót Khi mang giày cao gót, không chỉ phần mũi mà phần gót chân cũng có cảm giác đau buốt, thậm chí là bong tróc da. Trong trường hợp này, son dưỡng môi không màu sẽ là "vị cứu tinh" đối với phụ nữ. Bạn thoa đều son dưỡng lên phần gót chân sau đó đi giày bình thường, cảm giác sẽ khác hoàn toàn. Son dưỡng môi không màu giúp giảm đau rát gót chân khi đi giày cao gót - Ảnh: Internet Làm mềm da tay Một số người sở hữu làn da tay rất nhạy cảm, thường bong tróc, khô ráp tạo cảm giác đau vô cùng khó chịu. Nếu mắc phải tình trạng này, hãy thoa đều son dưỡng lên đầu các ngón tay, mỗi tuần 2 - 3 lần. Sau khoảng 2 tuần, mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Son dưỡng môi không màu làm mềm da tay - Ảnh: Internet Với những công dụng tuyệt vời trên, bạn nhất định phải sở hữu ít nhất một thỏi son dưỡng môi không màu.

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