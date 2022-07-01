Với nhiều công dụng như vậy nên nhiều chị em cũng cho ra một loạt cách làm đẹp da từ tía tô vô cùng sáng tạo. Trong đó có việc dùng lá tía tô giã vắt nước hoặc trộn với một số thành phần khác đắp mặt sẽ giúp trị nám rất tốt. Tuy nhiên, nên lưu ý, dùng tía tô trị nám thì cũng chỉ có tác dụng với nám nhẹ hay các khuyết điểm mới hình thành và cũng phải rất lâu mới thấy tác dụng nhé. Đặc biệt là khi đắp mặt cũng chỉ 2 lần một tuần nếu thấy da cải thiện thì chỉ 1 lần một tuần.

Có lẽ các chị em đều biết lá tía tô là một trong những loại cây gia vị có nhiều công dụng chữa bệnh và làm đẹp . Phụ nữ uống nước tía tô đều đặn đúng cách còn giúp làn da ngày càng căng hồng, trắng trẻo và vóc dáng thon gọn hơn.

Một số biện pháp làm đẹp từ lá tía tô

Thực hiện mặt nạ tía tô với chanh đem lại hiệu quả giúp da trắng sáng hơn và trị nám da tốt.

Ảnh minh họa: Internet

- Chuẩn bị 1 nắm lá tía tô sau đó rửa sạch. Chuẩn bị thêm 2 thìa nước cốt chanh tươi.

- Sau đó có thể xay hoặc giã nhuyễn lá tía tô.

- Tiếp đến, trộn nước cốt chanh với lá tía tô vừa được xay nhuyễn.

- Trước khi đắp hỗn hợp vừa trộn được lên mặt cần rửa sạch mặt với nước ấm, đặc biệt đối với vùng da xuất hiện nám.

- Thực hiện để nguyên khoảng 10 phút hỗn hợp trên mặt sau đó cần rửa lại sạch mặt với nước mát với mục đích giúp se khít lỗ chân lông hiệu quả.

- Nên thực hiện đắp mặt nạ tía tô và chanh khoảng 2 đến 3 lần mỗi tuần.

Trị nám với công thức từ mặt nạ tía tô

- Chuẩn bị 1 nhúm lá tía tô sau đó ngâm với nước muối loãng khoảng 10 phút sau đó vớt ra.

- Cần xay nhuyễn lá tía tô vừa ngâm với nước muối rồi chắt lấy nước cốt.

Ảnh minh họa: Internet

- Tiếp đến, sử dụng nước ấm để rửa sạch da mặt với mục đích làm thông thoáng lỗ chân lông, đồng thời còn giúp kích thích da hấp thu được các dưỡng chất.

- Sau đó thoa trực tiếp phần nước cốt lá tía tô vừa xay được lên mặt, thực hiện massage nhẹ nhàng giúp cho tinh chất được thẩm thấu.

- Cần giữ cho lớp mặt nạ vối nước cốt lá tía tô với thời gian khoảng 10 phút sau đó mới rửa lại sạch mặt với nước.

Tía tô và mật ong

Chuẩn bị hai nguyên liệu chính là tía tô và hai mật ong, cần rửa sạch lá tía tô.

Ảnh minh họa: Internet

- Rửa sạch lá tía tô sau đó xay hoặc giã nát rồi đem nước cất về bôi lên mặt.

- Tương tự như cách ở trên cần rửa sạch mặt bằng nước ấm sau đó mới đắp nước cất từ lá tía tô vừa được chuẩn bị lên da.

- Thời gian lưu mặt nạ với lá tía tô cần được trên da khoảng 10 đến 15 phút sau đó cũng rửa lại sạch da mặt.

Ngoai ra, cách xông mặt bằng lá tía tô cùng chanh, thêm muối hạt thực ra không còn quá xa lạ trong làm đẹp mà chị em có thể áp dụng. Tuy nhiên, không phải vì thế mà cứ làm đều đặn hàng ngày, chỉ nên xông 1-2 lần/tuần.