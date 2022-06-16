Tại sao vòng 3 của con gái thường xuất hiện hai "vệt đen"? Cùng tìm hiểu những bí mật nho nhỏ này của chị em phụ nữ chúng ta bạn nhé!

Làm đẹp 16/06/2022 07:51

Vòng 3 sần sùi, thâm sạm là một trong những nguyên phổ biến khiến nhiều chị em mất tự tin. Đặc biệt là khi bạn muốn diện trang phục ngắn, gợi cảm hoặc mặc đồ bơi đi biển. Vậy nguyên nhân là do đâu và phải khắc phục nó như thế nào?

Tại sao vòng 3 của con gái thường xuất hiện hai 'vệt đen'? Cùng tìm hiểu những bí mật nho nhỏ này của chị em phụ nữ chúng ta bạn nhé! - Ảnh 1
Bờ mông tròn trịa không bị thâm sạm là ước mơ của mọi cô gái

Nếu bạn là người chú ý nhiều hơn đến các bộ phận khác nhau của cơ thể, bạn sẽ có thể dễ dàng nhận thấy các vệt đen ở hai bên mông. Nhiều người cho rằng điều này xuất phát là do chúng ta làm sạch vùng da này không đúng cách. Điều này liệu có đúng?

Có rất nhiều nguyên nhân khác nhau làm da mông bị thâm, sần sùi và mất thẩm mỹ. Trong đó, các “thủ phạm” chính bao gồm những nguyên nhân như:

Tại sao vòng 3 của con gái thường xuất hiện hai 'vệt đen'? Cùng tìm hiểu những bí mật nho nhỏ này của chị em phụ nữ chúng ta bạn nhé! - Ảnh 2
Vùng da mông của con người vốn mỏng và rất nhạy cảm. Vì vậy đây cũng chính là vị trí dễ bị ảnh hưởng từ các tác động bên ngoài. Nếu không biết cách chăm sóc đúng cách, tình trạng thâm sạm mông là không thể tránh khỏi

1. Ngồi nhiều một chỗ, ít vận động

Vùng da ở khu vực vòng 3 rất mỏng và nhạy cảm, dễ dàng bị ảnh hưởng bởi những tác động xấu của ngoại cảnh, khiến sắc tố da biến đổi trở nên sạm đen, chai sạn và khô ráp. Nguyên nhân khiến mông bị thâm và sần sùi có rất nhiều, nhưng thường gặp nhất vẫn là do ngồi quá nhiều trong thời gian dài (dân văn phòng), ngồi trên ghế cứng,...

Tại sao vòng 3 của con gái thường xuất hiện hai 'vệt đen'? Cùng tìm hiểu những bí mật nho nhỏ này của chị em phụ nữ chúng ta bạn nhé! - Ảnh 3
Ngồi quá lâu được coi là nguyên nhân hàng đầu gây ra thâm mông

Nhiều chị em công sở có thói quen ngồi làm việc trong thời gian dài, giữ nguyên tư thế mà không dành thời gian vận động hợp lí. Việc này có thể ảnh hưởng đến hệ tuần hoàn máu xung quanh, lâu dần không chỉ đau lưng mà còn gây ra áp lực phần cơ hông vì lượng máu cung cấp không đủ và lượng melanin chuyển hóa không kịp nên sẽ xuất hiện các vết thâm đen ở hai bên mông.

2. Bẩm sinh

Sau khi được sinh ra, trẻ sơ sinh thường sẽ có những vết thâm xanh ở hai bên mông. Những vết này về mặt y học được gọi là bớt Mông Cổ. Khi phôi thai phát triển, những tế bào biểu bì tạo sắc tố (Melanocytes) sẽ được chuyển từ trung tâm thần kinh xuống lớp biểu bì. Khi nhiều tế bào cùng tụ lại tại lớp hạ bì thì sẽ tạo thành vết bớt như các mẹ thường thấy ở trẻ sơ sinh.

Khi lớn lên nếu "quả đào" của bạn vẫn còn nguyên những "vệt bớt đen" như vậy thì điều này có thể liên quan đến sự lắng đọng hắc tố da. Càng nhiều melanin, các vết này sẽ càng đậm.

3. Thường xuyên mặc quần bó sát

Tại sao vòng 3 của con gái thường xuất hiện hai 'vệt đen'? Cùng tìm hiểu những bí mật nho nhỏ này của chị em phụ nữ chúng ta bạn nhé! - Ảnh 4

Nếu các bạn nữ mặc quần áo có chất liệu thô hoặc thường xuyên mặc đồ bó sát trong thời gian dài sẽ gây áp lực cho vùng da mông. Việc cọ xát lâu ngày có thể sẽ khiến lớp sừng trên bề mặt mông dày lên khiến bề mặt da bị thâm đen, từ đó sẽ dần hình thành hai vệt đen ở phần mô

4. Máu lưu thông kém

Nếu các mạch máu bị tắc nghẽn do lượng máu lưu thông ở hông kém thì có thể lượng máu và oxy cung cấp cho cơ hông sẽ không đủ. Khi đó da của bạn có thể sẽ trở nên sẫm màu và thô ráp, theo thời gian có thể phát triển thành vết đen rõ rệt.

5. Sự lắng đọng hắc tố

Áp lực lên mông trong thời gian dài sẽ làm tăng mật độ hắc tố melanin gần mô tế bào, và những người có ít dư lượng hắc tố melanin sẽ có làn da trắng và mỏng manh hơn.

Vậy chúng ta nên làm gì để làm giảm hai vết thâm đen ở mông một cách hiệu quả?

Tại sao vòng 3 của con gái thường xuất hiện hai 'vệt đen'? Cùng tìm hiểu những bí mật nho nhỏ này của chị em phụ nữ chúng ta bạn nhé! - Ảnh 5

1. Thư giãn hông

Khi lượng máu ở hông bị lưu thông kém, bạn có thể nằm thẳng trên giường trước khi đi ngủ vào buổi tối, xoa bóp chân nhiều hơn. Ngoài ra bạn cũng nên duy trì xoa nhiều lần để thúc đẩy tuần hoàn máu cục bộ và ngăn ngừa tắc nghẽn mạch máu.

2. Vận động sau khi ngồi quá lâu

Ngồi trong thời gian dài là nguyên nhân chính gây ra tình trạng thâm đen ở mông. Vì vậy bạn nên cố gắng hạn chế ngồi làm việc trong thời gian dài. Dù là nhân viên văn phòng hay học sinh, sinh viên cũng nên đứng dậy đi lại sau khi ngồi lâu. Điều này không chỉ giúp loại bỏ các vết thâm đen ở mông, mà còn thúc đẩy quá trình tuần hoàn máu, duy trì sự lưu thông của máu trong ở các chi dưới.

Tại sao vòng 3 của con gái thường xuất hiện hai 'vệt đen'? Cùng tìm hiểu những bí mật nho nhỏ này của chị em phụ nữ chúng ta bạn nhé! - Ảnh 6

3. Sử dụng đệm lót

Để loại bỏ các vết thâm đen ở mông, nên sử dụng đệm mềm vừa phải khi ngồi. Việc này có tác dụng giảm áp lực và ma sát lên bề mặt da mông, duy trì tuần hoàn máu, giúp bảo vệ da vùng mông được tốt hơn.

4. Mặc quần áo rộng rãi, thoáng mát

Quần áo rộng rãi có lợi cho việc thư giãn vùng kín của phụ nữ , giảm sự sản sinh vi khuẩn, đồng thời có thể làm tăng sự thoải mái, tránh cọ xát vùng da mông và giảm sản xuất sắc tố melanin.

Tại sao vòng 3 của con gái thường xuất hiện hai 'vệt đen'? Cùng tìm hiểu những bí mật nho nhỏ này của chị em phụ nữ chúng ta bạn nhé! - Ảnh 7

Quần áo quá chật có thể ảnh hưởng đến lưu lượng máu ở mông, góp phần tích tụ sắc tố melanin hình thành các vết thâm sạm.

5. Tập các bài tập cơ hông

Việc tập các bài tập cơ hông, có tác dụng giảm tình trạng máu kém lưu thông ở vùng hông, giảm sản sinh hắc tố, cải thiện hiện tượng thâm đen vùng mông một cách hiệu quả.

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So với nam giới, nữ giới thường sẽ phải chú ý đến việc vệ sinh cá nhân của mình nhiều hơn. Chẳng hạn như quần áo lót, phụ nữ cần phải thay chúng hằng ngày, thậm chí là nhiều lần trong ngày vào những ngày rụng trứng. Nếu không họ sẽ rất dễ mắc phải một loạt các bệnh mắc bệnh phụ khoa nghiêm trọng.

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