Tóc ngắn rất năng động nhưng để biết bạn có hợp với tóc ngắn hay không? Hãy áp dụng phương pháp kỳ diệu dưới đây nhé!

Với thời tiết mùa hè thì tóc ngắn là gợi ý hoàn hảo cho các chị em. Tuy nhiên, nếu tóc ngắn không hợp thì phải mất thời gian dài mái tóc mới trở lại như cũ. Vậy bài viết này sẽ gợi ý cho chị em có nên quyết định để tóc ngắn hay không nhé !

Tóc ngắn là sự lựa chọn hàng đầu của các chị em vào các mùa hè. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể kết thân với tóc ngắn. Kiểu tóc này có thể sẽ dễ dàng trở thành chân ái với các nàng sở hữu khuôn mặt hài hòa, cân đối hơn.

Vì thế để biết bạn có hợp với tóc ngắn hay không? Hãy áp dụng phương pháp kỳ diệu dưới đây nhé!

"Quy tắc 2,25″

Quy tắc 2,25 được phát hiện bởi John Frieda (nhà tạo mẫu tóc huyền thoại người Anh) kiêm nhà sáng lập thương hiệu chuyên phát triển sản phẩm chăm sóc tóc John Frieda. Chỉ cần một chiếc thước kẻ và một cây bút chì bạn có thể biết được liệu tóc ngắn có hợp với khuôn mặt của bạn hay không.

Cách thực hiện:

- Đặt một cây bút chì ngang cằm, sau đó dùng một chiếc thước đặt dọc chạm đến tai sao cho bút chì và thước tạo thành góc 90 độ.

- Sau đó, xem khoảng cách tính được trên thước là bao nhiêu. Nếu khoảng cách này là bằng hoặc ít hơn 5,5 cm, khuôn mặt bạn hợp với tóc ngắn. Nếu khoảng cách đó dài hơn 5,7cm, tóc dài sẽ tôn gương mặt bạn hơn.

Các nhà tạo mẫu đã nói rằng phương pháp này khá chuẩn xác. Trước khi ra tiệm salon và để thợ cắt xoẹt mái tóc thân yêu, bạn hãy thử phương pháp này trước nhé!

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