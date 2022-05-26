Tóc đen QUAY TRỞ LẠI chỉ bằng những loại thực phẩm đi đâu cũng thấy

Từ lâu, đậu đen là một loại thực phẩm chứa nhiều chất dinh dưỡng và đem lại công dụng giúp làm đen tóc. Bên cạnh tác dụng thanh nhiệt giải độc cho cơ thể, vitamin B9, protein có trong đậu đen có khả năng nuôi dưỡng mái tóc chắc khỏe.

Để tạo nên công thức đồ uống này, bạn chuẩn bị 1 ít đậu đen cho vào 1 cái bát nhỏ, rồi sau đó đem đun cho đến khi đậu có mùi thơm thì tắt bếp. Uống nước đậu đen hằng ngày vừa duy trì sức khỏe tổng thể vừa đem lại cho bạn mái tóc đen óng ả, ngăn ngừa tình trạng mất màu của tóc.

Ngoài ra, các khoáng chất, sắt, đồng, kẽm cũng tham gia vào quá trình sản xuất sắc tố melanin, từ đó làm chậm hiện tượng tóc bạc sớm.

Các họ nhà đậu

Một trong những dưỡng chất giúp phục hồi và phát triển tóc đó chính là protein, và dưỡng chất này có trong các loại hạt họ đậu. Nếu bạn bị bạc tóc sớm thì hãy bổ sung những thực phẩm này vào bữa ăn hàng ngày của mình nhé!

Trứng

Trứng là nguồn cung cấp protein và biotin dồi dào cho cơ thể. Nhờ được bổ sung hai loại dưỡng chất này mà mái tóc của bạn được bảo vệ và thúc đẩy sự phân chia tế bào của tóc nhờ đó mà bạn có được một mái tóc bóng khỏe, ngăn ngừa tình trạng lão hóa sớm.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, trong trứng còn chứa hàm lượng cao vitamin B12 sẽ giúp ích nhiều cho việc giảm các triệu chứng tóc bạc sớm. Vì khi cơ thể bị thiếu hụt vitamin B12 sẽ là một trong những nguyên nhân dẫn tới chứng tóc bạc sớm

Rau chân vịt ngừa rụng tóc, giúp đen tóc

Thiếu máu do thiếu sắt ở phụ nữ là một trong những nguyên nhân chính gây ra chứng rụng tóc. Tình trạng này càng trở nên trầm trọng khi người phụ nữ bước vào giai đoạn mãn kinh. Rau chân vịt còn gọi là rau bina là loại rau rất giàu sắt và vitamin, giúp duy trì sức khỏe cho mái tóc. Nó không chỉ giúp mái tóc bóng khỏe, làm chân tóc chắc, ngăn ngừa rụng tóc và mất màu của tóc.

Cá hồi

Nhờ vào hàm lượng selenium dồi dào trong cá hồi mà người ta thường xuyên bổ sung cá hồi vào thực đơn của mình để ngăn ngừa tình trạng tóc bạc sớm. Selenium là một chất có tác dụng duy trì việc sản xuất ra các hoóc-môn màu đen của tóc.

Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, nếu ăn nhiều cá hồi còn giúp ngăn ngừa các gốc tự do có thể làm hỏng hệ thống tóc của bạn.

Khế chua

Hàm lượng vitamin C trong khế chua thúc đẩy sức đề kháng cho cơ thể, từ đó hạn chế tình trạng lão hóa sớm ở làn da và mái tóc. Bạn chỉ cần chuẩn bị 200g khế chua + 200ml nước dừa tươi + mật ong để tạo nên thức uống giúp mái tóc đen bóng trở lại.

Đầu tiên bạn hãy rửa sạch khế và xay nhuyễn, sau đó lọc lấy nước rồi trộn với 200ml nước dừa và 1 ít mật ong. Bổ sung đều đặn 2 lần/ngày để dung nạp vitamin và dưỡng chất cần thiết cho cơ thể, giúp mái tóc đen mượt và ngăn chặn hiện tượng bạc tóc sớm.