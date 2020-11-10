Tìm hiểu tác dụng của kỷ tử với da mặt

Kỷ tử được xem là vị thuốc quý trong Đông y có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Nhiều nghiên cứu cho thấy kỷ tử có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch, giải độc gan, đặc biệt là làm đẹp da. Tuy nhiên cũng còn nhiều người thắc mắc công dụng của hạt kỷ tử đỏ là gì? Tác dụng của kỷ tử với da mặt ra sao? Để giúp bạn biết rõ hơn về loại hạt này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết ngay sau đây.

Các nguyên cứu đã chứng minh được kỷ tử có chứa hàm lượng chất dinh dưỡng cao giúp tăng cường hệ miễn dịch, giải độc gan, bổ thận và làm đẹp da.

Hạt câu kỷ tử hay còn gọi là kỷ tử. Đây là một loại trái cây có kích thước nhỏ màu đỏ, rất mọng nước và có vị ngọt. Kỷ tử là một vị thuốc bổ trong Đông y với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Ngày nay, kỷ tử được sử dụng với nhiều hình thức khác nhau từ kỷ tử sấy khô, kỷ tử dưới dạng siro,kỷ tử tươi,…

Tác dụng của kỷ tử với da mặt

Nếu bạn đang cảm thấy lo lắng về làn da sạm nám, khô ráp thì có thể sử dụng hạt kỷ tử. Kỷ tử được biết đến là có tác dụng trị nám da bởi chúng chứa rất nhiều vitamin C, axit amin và beta-carotene. Đây là những hợp chất có tác dụng cải thiện các hắc sắc tố da, từ đó giúp da mặt trở nên trắng sáng, mịn màng.

Tác dụng của kỷ tử với da mặt - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ăn trực tiếp, bạn có thể nghiền nhỏ một vài hạt kỷ tử và trộn cùng sữa chua. Sau đó đắp hỗn này lên mặt trong khoảng 15 – 20 phút rồi rửa sạch bằng nước lạnh. Thực hiện cách này mỗi ngày sẽ đem lại kết quả mỹ mãn nhất cho làn da của bạn.

Kỷ tử có tác dụng trị nám da bởi chúng chứa rất nhiều vitamin C - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, nếu mặt bạn đang bị nổi mụn thì bên cạnh việc sử dụng mỹ phẩm sóc da từ bên ngoài, bạn có thể uống thêm trà câu kỷ tử để hỗ trợ trị mụn từ bên trong. Cách pha trà kỷ tử cũng khá đơn giản, bạn chỉ cần chuẩn bị những nguyên liệu gồm: 15g quả kỷ tử và nước đun sôi. Rửa sạch kỷ tử rồi cho vào bình đựng rót nước sôi vào. Để yên trong khoảng 15 – 20 phút là có thể rót ra ly và thưởng thức.

Tác dụng của kỷ tử đối với sức khỏe

Tăng cường thị lực

Quả kỷ tử rất giàu zeaxanthin, đây là chất chống oxy hóa được biết đến là rất có lợi cho mắt. Ăn loại quả này thường xuyên như một phương pháp điều trị tự nhiên cho bệnh thoái hóa điểm vàng ở tuổi già. Zeaxanthin có trong quả kỷ tử giúp bảo vệ mắt khỏi tác động của tia cực tím và các gốc tự do.

Zeaxanthin có trong quả kỷ tử giúp bảo vệ mắt khỏi tác động của tia cực tím - Ảnh minh họa: Internet

Thải độc gan

Theo dân gian, các loại quả mọng thường được sử dụng cùng với các loại thảo mộc như cam thảo hoặc nấm linh chi trong việc làm sạch gan. Trong đó, hạt kỷ tử có lợi cho gan và thận, hỗ trợ phục hồi sức mạnh cơ thể kèm theo khả năng đào thải độc tố rất tốt. Vào những ngày nóng bức, bạn có thể pha cho mình một bình trà kỷ tử để hạ hỏa và tăng cường sức khỏe.

Cách pha trà kỷ tử thải độc gan cũng rất đơn giản, bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu sau:

Trà

Mật ong

Quả kỷ tử khô

Táo tàu khô

Nước đun sôi

Cách thực hiện như sau:

Bỏ trà vào bình đựng và lượt qua một nước để tráng trà

Cho tất cả nguyên liệu vào bình

Đậy kín bình trà ngâm trong khoảng 5 – 10 phút

Nếu muốn trà có vị ngọt tự nhiên bạn có thể cho thêm chút mật ong. Sau đó rót ra ly và thưởng thức.

Điều chỉnh huyết áp

Quả kỷ tử chứa rất nhiều hợp chất polysacarit có đặc tính chống tăng huyết áp. Trên thực tế, đây là thành phần thường có trong các bài thuốc y học cổ truyền giúp điều chỉnh huyết áp ổn định và ngăn ngừa các bệnh liên quan đến huyết áp.

Quả kỷ tử chứa rất nhiều hợp chất polysacarit có đặc tính chống tăng huyết áp - Ảnh minh họa: Internet

Câu kỷ tử giúp giảm cân

Kỷ tử tuy rất giàu chất dinh dưỡng những hàm lượng calo thấp. Nên nhưng ai đang có chế độ ăn kiêng, giảm cân thì không nên bỏ qua kỷ tử trong thực đơn. Bên cạnh đó, kỷ tử còn có hàm lượng chất xơ dồi dào, giúp giảm mỡ thừa mang lại cho bạn vòng eo thon gọn.

Giúp tóc nhanh dài

Kỷ tử rất giàu Vitamin A. Vitamin A là một trong những chất đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện tình trạng rụng tóc. Vitamin A có khả năng tăng cường lưu thông máu trên cơ thể và da đầu, giúp kích thích tóc tăng trưởng và ngăn ngừa tình trạng gầy yếu.

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Kỷ tử rất giàu Vitamin A giúp tóc nhanh dài - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, như đã nói ở trên rằng kỷ tử rất giàu vitamin C, giúp hỗ trợ hấp thu chất sắt, đây là yếu tố rất cần thiết cho sự phát triển của tóc.

Hy vọng với những thông tin chia sẻ trên sẽ giúp bạn biết được tác dụng của kỷ tử với da mặt cũng như đối với sức khỏe. Có thể thấy kỷ tử mang lại rất nhiều công dụng không chỉ có lợi cho làm đẹp mà còn hỗ trợ điều trị nhiều bệnh. Mong rằng bài viết có thể giúp ích cho bạn.