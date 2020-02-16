Thử ngay cách nhuộm tóc tại nhà bằng nguyên liệu tự nhiên cho mái tóc đẹp hoàn hảo

Làm đẹp 16/02/2020 10:57

Đã bao giờ bạn nghĩ đến việc nhuộm tóc tại nhà bằng nguyên liệu tự nhiên? Nếu chưa, hãy cùng thử ngay các cách sau đây.

Mái tóc đẹp mang đến sự thu hút, quyến rũ cho phụ nữ. Xu hướng làm đẹp hiện nay rất hiện đại, trong đó, nhuộm tóc giúp bạn trở nên cá tính hơn. Tuy nhiên, việc nhuộm tóc bằng hóa chất sẽ rất hại cho mái tóc và sức khỏe của bạn. Một cách vô cùng an toàn đó là nhuộm tóc tại nhà bằng nguyên liệu tự nhiên với các công thức sau.

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Thử ngay các cách nhuộm tóc tại nhà bằng nguyên liệu tự nhiên - Ảnh minh họa: Internet

Ưu nhược điểm của việc nhuộm tóc tại nhà bằng nguyên liệu tự nhiên 

Cách nhuộm tóc tại nhà không cần thuốc không phải là điều quen thuộc đối với mọi người. Khi nhuộm tóc bằng nguyên liệu tự nhiên sẽ mang đến những ưu điểm như:

  • Sử dụng các nguyên liệu tự nhiên, an toàn cho người sử dụng. 
  • Khi nhuộm tại nhà, bạn có thể thay đổi màu sắc tóc một cách dễ dàng. Và cũng bởi an toàn nên việc thay đổi màu tóc cũng không phải vấn đề khiến bạn lo lắng.
  • Hạn chế việc hư tổn của tóc do tác động của hóa chất nhuộm tóc.
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Nhuộm tóc bằng nguyên liệu tự nhiên tại nhà có những ưu, nhược điểm mà bạn cần phải lưu ý - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, khi nhuộm tóc bằng nguyên liệu tự nhiên, bạn cũng sẽ gặp phải những vấn đề sau đây:

  • Màu tóc lên không đúng như ý muốn của mình.
  • Thời gian giữ màu tóc không được lâu, màu không bền, thông thường thì chỉ được khoảng từ 1 đến 2 tuần.
  • Mất nhiều thời gian, công sức đối với người thực hiện.

Cách nhuộm tóc tại nhà bằng nguyên liệu tự nhiên

Nhuộm tóc tự nhiên bằng cà phê

Nếu thích sở hữu một mái tóc nâu quyến rũ thì cà phê chính là một nguyên liệu giúp bạn thực hiện điều này. Không chỉ có màu sắc đẹp tự nhiên mà mái tóc của bạn cũng sẽ trở nên chắc khỏe, đầy sức sống nhờ các dưỡng chất có trong cà phê. Hãy cùng thực hiện với những bước đơn giản sau đây:

  • Dùng cà phê đen và pha thật đặc sau đó bỏ phần bã chỉ giữ lại nước để nhuộm tóc.
  • Làm ướt toàn bộ phần tóc của bạn bằng nước cà phê nguyên chất.
  • Ủ tóc bằng mũ chụp đầu trong khoảng thời gian 30 phút để màu cà phê ngấm vào tóc. 
  • Cuối cùng gội sạch đầu bằng nước ấm. 

Sau khi gội, bạn sẽ thấy tóc chuyển sang dần sang màu nâu hạt dẻ, duy trì thực hiện khoảng 2 đến 3 lần mỗi tuần để thấy được hiệu quả hoàn hảo. 

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Nhuộm tóc bằng cà phê cho màu nâu hoàn hảo - Ảnh minh họa: Internet

Nhuộm tóc tự nhiên bằng củ dền

Nếu thích nhuộm tóc tự nhiên màu tím, đỏ nhung hoặc màu nâu đỏ thì có thể lựa chọn củ dền để thực hiện. Tùy vào chất tóc, độ khỏe của tóc mà cách thức chọn nguyên liệu cũng khác nhau.

Cách tự chế thuốc nhuộm tóc từ củ dền rất đơn giản. Nếu muốn màu tím rõ nét hơn thì chỉ cần dùng củ dền. Nếu thích tóc có màu đỏ nhung thì kết hợp củ dền và cà rốt theo tỷ bằng nhau. Còn nếu thích nâu đỏ nhẹ nhàng thì tăng lượng cà rốt nhiều hơn một chút. Hãy thêm vài giọt tinh dầu dưỡng tóc để có được mái tóc bóng mượt, khỏe mạnh sau khi nhuộm. 

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Nhuộm tóc bằng củ dền cho màu đẹp tự nhiên - Ảnh minh họa: Internet

Cách thức thực hiện nhuộm tóc tại nhà bằng củ dền như sau:

  • Xác định màu sắc mà bạn muốn nhuộm sau đó lựa chọn tỷ lệ nguyên liệu phù hợp. Sau khi đã chọn được, bạn xay nhuyễn nguyên liệu củ dền và cà rốt, trộn thêm tinh dầu dưỡng tóc.
  • Tiến hành thoa đều lên tóc và ủ trong thời gian 30 phút. Như vậy màu sắc của các loại nguyên liệu sẽ bám vào tóc bền hơn. 
  • Hết thời gian, gội sạch bằng dầu dưỡng tóc.

Khi thực hiện nhớ đeo găng tay để đảm bảo không bị dính phải màu của củ dền.

Nhuộm tóc bằng mật ong

Nhuộm tóc bằng mật ong sau khi hoàn thành sẽ cho bạn một mái tóc với màu nâu vàng nhẹ nhàng. Cực kỳ đơn giản, chỉ cần chuẩn bị các loại nguyên liệu như 3 quả chanh, 2 thìa mật ong, 200ml cà phê nguyên chất đậm đặc, 1 muỗng dầu dừa.

Sau khi đã có đầy đủ các loại nguyên liệu như trên, bạn tiến hành trộn chúng lại thành hỗn hợp sền sệt và ủ lên tóc trong khoảng 30 phút. Cuối cùng gội đầu sạch với nước ấm.

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Nhuộm tóc bằng mật ong cho màu vàng nhạt - Ảnh minh họa: Internet

Nhuộm tóc bằng quả óc chó

Dù có thay đổi bao nhiêu màu tóc thì cuối cùng màu đen vẫn là lựa chọn tự nhiên nhất. Để có được một mái tóc đen bóng mượt thì bạn có thể nhuộm tóc tại nhà bằng quả óc chó. Hãy thực hiện theo các bước đơn giản sau đây:

  • Lấy phần vỏ của quả óc chó xay nhuyễn. 
  • Cho phần vỏ này vào nước và đun lên tạo thành dung dịch đặc. 
  • Đợi cho nguội, bạn dùng nước này để thoa đều lên tóc. Thực hiện nhiều lần cho tới khi tóc ướt thì ủ trong vòng 40 phút. 
  • Gội sạch bằng nước ấm, bạn sẽ có được màu tóc đen bóng. 
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Nhuộm tóc bằng quả óc chó cho màu đen bóng - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý là tùy vào chất tóc của từng người mà màu sau lần áp dụng đầu tiên sẽ có sự khác biệt. Vì vậy nếu nhuộm tóc tại nhà bằng nguyên liệu tự nhiên một lần không ra đúng màu, bạn hãy lặp lại vài ngày liên tục.

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