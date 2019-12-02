Nếu muốn thăng hạng nhan sắc dịp Tết, chị em đừng bỏ qua những màu nhuộm cực thời thượng này

Làm đẹp cùng chuyên gia 02/12/2019 09:49

Ngoài việc tạo kiểu còn có một cách F5 mái tóc của mình bằng cách nhuộm màu. Bạn đã cập nhật những màu tóc diện Tết cho năm nay chưa? Nếu chưa hãy cùng điểm qua một vài màu tóc đẹp cho Tết này nhé!

Kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán đang đến gần, bên cạnh việc sắm sửa quần áo thì màu tóc diện Tết 2020 cũng được nhiều chị em quan tâm. Một mái tóc mới sẽ giúp bạn có khởi đầu suôn sẻ hơn rất nhiều.

1. Tóc màu nâu đen

Với những cô nàng thích tông màu trầm thì nâu đen chính là lựa chọn hoàn hảo. Màu tóc diện Tết nâu đen sẽ giúp nàng trông thật nhẹ nhàng và đầy nữ tính.

Màu nâu đen chỉ sáng hơn tóc nguyên thể một chút. Vậy nên bạn có thể yên tâm lựa chọn màu tóc này nếu phụ huynh của mình hơi khắt khe trong việc nhuộm tóc nhé.

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Tóc màu nâu đen sẽ giúp nàng trông thật nhẹ nhàng nữ tính - Ảnh minh họa: Internet

2. Nâu đồng

Nâu đồng là màu tóc nhuộm nâu nhưng có pha thêm sắc đỏ và vàng. Việc pha trộn màu sắc này tạo cảm giác óng ả, bóng mượt.

Với những cô nàng không thích sự phá cách hay ngại thay đổi thì đây chính là màu tóc vô cùng lý tưởng để nhuộm trong Tết 2020 này rồi.

3. Nâu sương mù

Nếu bạn là người không thích những màu tóc quá nổi bật thì nâu sương mù chính là một sự lựa chọn hợp lý. Với màu tóc diện Tết vô cùng phá cách này chắc chắn sẽ khiến người đối diện không thể rời mắt.

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Tóc màu nâu sương mù được giới trẻ yêu thích - Ảnh minh họa: Internet

4. Tóc màu xám khói

Màu tóc xám khói khá phổ biến với giới trẻ ngày nay. Đây là màu nhuộm dễ dàng tạo kiểu và phù hợp với mọi khuôn mặt. Không chỉ thế, tóc màu xám khói còn giúp màu da của bạn sáng hơn. Màu tóc này quả không phải lựa chọn tồi cho dịp Tết sắp tới.

Trong năm 2020 này, hãy để màu tóc xám khói trở thành “vị cứu tinh” cho những ngày tháng thanh xuân của mình. Tại sao cứ sống mãi trong khuôn khổ mà không thay đổi cho mình một phong cách mới với màu tóc thời thượng này nhỉ?

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Phá cách với màu tóc xám khói - Ảnh minh họa: Internet

5. Tóc màu tím xanh

Mang đậm phong cách Hàn Quốc, màu tóc diện Tết tím xanh này đặc biệt được nhiều bạn trẻ yêu thích bởi sự phá cách độc đáo.

Đây là màu tóc đẹp được ưa chuộng bởi sự sáng tạo trong cách pha trộn màu sắc mang đến cho bạn sự trẻ trung đầy cá tính. Chắc chắn rằng bạn sẽ vô cùng nổi bật và quyến rũ khi dạo bước ra ngoài.

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Chắc chắn bạn sẽ khiến người đối diện không thể rời mắt khỏi màu tóc này - Ảnh minh họa: Internet

6. Tóc màu xám vàng

Tóc màu xám vàng như một làn gió mới trong số những màu tóc nhuộm trước đây. Nếu như trước đây các tông màu nhuộm luôn là nâu đồng, nâu hạt dẻ nhẹ nhàng không thu hút thì với tóc màu xám vàng chắc chắn bạn sẽ thật nổi bật trước đám đông.

7. Tóc màu hồng tím

Phong cách Hàn Quốc với mái tóc màu hồng tím cho nàng phá cách mới lạ được đông đảo giới trẻ yêu thích.

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Khi hồng tím trở thành màu tóc diện Tết - Ảnh minh họa: Internet

Màu tóc hồng tím sẽ giúp nàng xinh xắn, trẻ trung và quyến rũ khi đi dạo phố cùng với bạn bè hoặc trong các bữa tiệc. Đừng chần chừ mà hãy lựa chọn ngay cho mình một màu tóc yêu thích diện Tết này nhé.

"Tôi đã chi rất nhiều tiền để nhuộm tóc và đây là 7 tip giữ màu tóc nhuộm bền đẹp" - chia sẻ của một hair stylist sẽ khai sáng cho các nàng tóc nhuộm

"Tôi đã chi rất nhiều tiền để nhuộm tóc và đây là 7 tip giữ màu tóc nhuộm bền đẹp" - chia sẻ của một hair stylist sẽ khai sáng cho các nàng tóc nhuộm

Tốn bao tiền mới có mái tóc nhuộm ưng ý, vậy nên các nàng hãy chú ý giữ gìn màu tóc cẩn thận, đừng để nhuộm được 1 - 2 tuần tóc đã phai hết cả nhé.

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