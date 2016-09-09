Những lần giai nhân châu Á lộ mũi kỳ dị

Làm đẹp 09/09/2016 13:32

Sự mất cân đối ở vùng mũi là điều khiến các sao vướng vào tin đồn bị biến chứng sau khi thẩm mỹ để cải thiện dung nhan.

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Trong tập phát sóng cuối mùa đầu của show Produce 101, nữ ca sĩ Im Na Young đã khóc khi chia sẻ về giai đoạn khó khăn trong cuộc sống. Cô lấy tay ấn vào cánh mũi khi quá xúc động. Kết quả, một bên mũi bị dẹp và lệch về một bên, nhìn mất tự nhiên. Hình ảnh này khiến Im Na Young bất ngờ được chú ý trên các trang mạng Trung Quốc và Hàn Quốc trong tuần qua. Họ cho rằng đây là hậu quả củat? việc thẩm mỹ.  

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Những hình ảnh so sánh trước và sau cho thấy sự khác biệt. Nhiều ý kiến cho hay dù có bóp mũi lâu đến đâu, nếu không phải phẫu thuật thì độ co vào sẽ không kỳ dị như thế này.

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Ở tuổi thiếu nữ vẻ đẹp của Kim Hee Sun khiến báo chí phải ngưỡng mộ. Nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, cô nhanh chóng trở thành “con cưng” của các đạo diễn nổi tiếng. Kim Hee Sun là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ xứ Hàn những năm 1990 của thế kỷ trước với một loạt phim truyền hình ăn khách như Bản tình ca buồn, Áo cưới, Chàng trai đáng yêu, Tạm biệt tình yêu của tôi, Tình cờ... Tuy nhiên, vài năm trở lại cô bị đặt nghi vấn tiêm botox và sửa mũi với hậu quả để lại là vùng chóp mũi lệch hẳn sang một bên.  

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Phần mũi hai bên không đều nhau chính là hậu quả của việc lạm dụng thẩm mỹ để níu kéo nhan sắc của Choi Ji Woo. Ngoài ra, người đẹp còn bị đồn tiêm botox níu giữ nét thanh xuân.  

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Hoa hậu châu Á 1997 - Hàn Quân Đình trở thành chủ đề tranh luận khi cô thay đổi khá nhiều ở tuổi tứ tuần. Gương mặt của cựu hoa hậu bị lệch, vùng mũi vẹo sang một bên. Nam Đô cho rằng cô từng thẩm mỹ trong quá khứ và bị tác dụng phụ. Trước nghi vấn này, cô lập tức phủ nhận và tiết lộ bị lệch mũi do tai nạn cách đây vài năm.  

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Trịnh Sảng thừa nhận thẩm mỹ nhiều lần để có vẻ đẹp như hiện tại. Nhưng nhiều người cho rằng, cô đang phải trả giá đắt do hậu quả thẩm mỹ với gương mặt lệch và vùng mũi xô xệch.  

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Nữ ca sĩ Chung Thư Kỳ từng có gương mặt đẹp ngọt ngào. Nhưng gần đây, cô bị cho lạm dụng thẩm mỹ quá đà. Kết quả, vùng mũi trở nên nhỏ quá mức, không cân đối với tỷ lệ gương mặt. Khi bị hỏi về tin đồn thẩm mỹ, Chung Thư Kỳ chỉ im lặng không trả lời.  

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Tiết Chỉ Luân sinh năm 1963 tại Hong Kong. Cô từng là ngôi sao hạng A của điện ảnh khi góp mặt trong những dự án lớn. Trong đó, tác phẩm để đời của cô là Thiện nữ u hồn, hợp tác với Trương Quốc Vinh, Vương Tổ Hiền. Tại Hong Kong, Tiết Chỉ Luân bị coi là thảm họa thẩm mỹ với vùng mũi nhọn to bất thường, vùng cằm nhô ra quá mức.  

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Nanase Rina từng là nữ diễn viên sở hữu vẻ ngoài tươi trẻ, thuần khiết của ngành giải trí Nhật Bản Tuy nhiên, cô lại tự đào mồ chôn vùi sự nghiệp khi lạm dụng thẩm mỹ. Hình ảnh với vùng mũi to nhọn bất thường không cân đối với tổng thể gương mặt khiến cô trở thành thảm họa thẩm mỹ.

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