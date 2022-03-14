Nếu dịch COVID-19 khiến bạn ái ngại khi đến spa chăm da thì đây sẽ là những bí quyết giúp bạn 'bảo dưỡng' làn da trắng mịn ngay tại nhà mà lại ít tốn kém

Thay đổi lượng melanin tự nhiên trong da là rất khó. Nhưng có những cách hiệu quả để loại bỏ làn da rám nắng và sắc tố gây ra do tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng mặt trời và các yếu tố khác như căng thẳng cũng như sử dụng quá nhiều sản phẩm trang điểm . Đó chính là các biện pháp làm trắng da tại nhà chắc chắn sẽ giúp bạn hồi sinh làn da sáng!

Nếu bạn đang muốn làm trắng hoặc làm sáng làn da của mình, không đâu xa hơn là kệ bếp của bạn sẽ giúp bạn tìm ra "chìa khóa". Vì đó là nơi bạn sẽ tìm thấy hầu hết các thành phần giúp cải thiện kết cấu của làn da. Dưới đây là một số biện pháp làm trắng da tại nhà bạn nên bổ sung vào chế độ chăm sóc da thường xuyên của bạn ...

Ảnh minh họa

Bước 1: Trộn một thìa sữa, một thìa mật ong và một thìa nước cốt chanh với nhau

Bước 2: Đắp hỗn hợp lên mặt đã rửa sạch

Bước 3: Để hỗn hợp trên mặt khoảng 20 phút trước khi rửa sạch bằng nước ấm

Những lợi ích:

Đặc tính tẩy trắng tự nhiên là điều làm cho nước chanh trở thành một trong những biện pháp làm trắng da tại nhà tốt nhất. Đắp mặt với nước chanh chắc chắn sẽ giúp da bạn sáng hơn một vài tông. Từ việc làm sáng da và giảm sự xuất hiện của các đốm đen đến điều trị tàn nhang và da nhờn, nước chanh là "vàng mười" cho làn da của bạn. Mặt khác, mật ong là một thần dược cho các vấn đề về da. Đặc tính chống vi khuẩn của nó giúp làm mờ sẹo và sắc tố, do đó mang lại làn da sáng khỏe.

Ảnh minh họa

Bước 1: Gọt vỏ một củ khoai tây và cắt thành những miếng rất nhỏ

Bước 2: Chà miếng khoai tây lên vùng da bạn muốn làm sáng để nước ép lan ra da

Bước 3: Giữ nguyên khoảng 20 phút trước khi rửa sạch bằng nước ấm

Một cách thay thế cho quy trình trên là bạn có thể nạo một củ khoai tây, ép lấy nước và đắp lên vùng bị ảnh hưởng với sự hỗ trợ của một miếng bông.

Những lợi ích:

Nước ép khoai tây có khả năng làm sáng da của bạn mà không gây ra bất kỳ tổn thương nào. Khoai tây rất giàu Vitamin C và được truyền chất chống oxy hóa hoạt động như một chất tẩy trắng nhẹ và đồng thời loại bỏ tế bào chết trên da. Bạn cũng có thể bảo quản nước ép trong tủ lạnh tối đa 4 ngày và để mặt nạ qua đêm để có hiệu quả.

Đu đủ + mật ong

Ảnh minh họa

Bước 1: Lấy nửa cốc đu đủ tươi và nghiền cho đến khi bạn được hỗn hợp nhuyễn

Bước 2: Thêm một thìa cà phê mật ong vào hỗn hợp sền sệt và trộn đều

Bước 3: Đắp hỗn hợp lên mặt và giữ nguyên trong khoảng 20 phút

Bước 4: Rửa sạch mặt bằng nước ấm và sau đó rửa lại bằng nước lạnh

Bước 5: Vỗ nhẹ cho da khô

Những lợi ích:

Nếu bạn yêu thích đu đủ, thì chắc chắn bạn sẽ thích chăm sóc làn da của mình với phương pháp làm trắng da tại nhà này. Đu đủ có chứa các enzym như axit alpha hydroxy và papain giúp bạn loại bỏ tạp chất, loại bỏ tế bào da chết, làm mờ sẹo mụn và các vết thâm do đó để lộ làn da sáng. Papain là một loại enzym làm trắng da có ở nồng độ cao nhất trong vỏ đu đủ. Thêm vào đó mật ong là nguyên liệu hoàn hảo để có làn da trắng sáng hơn cho bạn.

Sữa chua

Ảnh minh họa

Bước 1: Trộn hai thìa cà phê sữa chua với một thìa cà phê mật ong

Bước 2: Trộn đều các nguyên liệu để tạo thành hỗn hợp sền sệt

Bước 3: Đắp hỗn hợp lên mặt và để khoảng 15 phút

Bước 4: Rửa sạch mặt bằng nước mát

Những lợi ích:

Ngoài việc làm món tráng miệng và sinh tố thơm ngon, sữa chua là một trong những nguyên liệu làm trắng da tốt nhất. Giàu axit lactic, sữa chua giúp làm sáng màu da của bạn, cải thiện các dấu hiệu lão hóa cũng như làm mờ các vết thâm trên khuôn mặt của bạn. Ngoài ra, sữa chua còn chứa phức hợp Vitamin B giúp làn da của bạn sáng và rạng rỡ hơn. Chăm sóc làn da của bạn với sữa chua mỗi ngày là một trong những biện pháp làm trắng da tại nhà hiệu quả nhất

Bột gạo + sữa

Ảnh minh họa

Bước 1: Xay nửa cốc gạo sống và đảm bảo bạn sẽ có được bột mịn

Bước 2: Cho 3-4 thìa sữa vào bột tạo thành hỗn hợp sền sệt

Bước 3: Thoa hỗn hợp lên khắp mặt và để trong ít nhất nửa giờ

Bước 4: Rửa sạch mặt bằng nước ấm

Những lợi ích:

Bột gạo là một trong những cách làm trắng da tại nhà tốt nhất được phụ nữ châu Á sử dụng từ lâu để có làn da sáng, mềm và khỏe hơn. Đắp mặt nạ làm từ bột gạo chắc chắn sẽ làm cho làn da của bạn căng bóng. Trong khi gạo một mặt có khả năng bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời và các dấu hiệu lão hóa sớm, thì mặt khác sữa lại nuôi dưỡng và làm dịu da. Hai thành phần mạnh mẽ này khi trộn với nhau có thể mang lại cho bạn làn da sáng hơn và tươi trẻ.

Ảnh minh họa

Bước 1: Đun sôi một thìa cà phê hạt thì là trong hai cốc nước

Bước 2: Rửa sạch mặt với hỗn hợp này

Những lợi ích:

Thì là không chỉ giúp tăng thêm hương vị cho bất kỳ món ăn nào. Nó cũng là một trong những gia vị có lợi nhất cho làn da của bạn. Vitamin E có trong thì là ngăn ngừa các triệu chứng lão hóa sớm và hoạt động như một chất chống oxy hóa để chống lại các gốc tự do khiến da lão hóa nhanh chóng. Nhưng đó không phải là tất cả những gì thì là có thể mang lại cho bạn!

Hạt thì là giúp điều trị mụn trứng cá, mụn nhọt, các rối loạn về da như eczema và bệnh vẩy nến và loại bỏ độc tố, từ đó giúp bạn có được làn da sạch, sáng và tươi sáng hơn. Có thể sử dụng cách làm trắng da toàn thân tại nhà này hàng ngày để mang lại hiệu quả.

Bột gỗ đàn hương

Ảnh minh họa

Bước 1: Trộn mỗi loại một thìa bột gỗ đàn hương và bột hạnh nhân

Bước 2: Thêm một ít sữa để tạo thành hỗn hợp nhuyễn

Bước 3: Đắp hỗn hợp lên da sạch và giữ nguyên trong khoảng 20 phút

Bước 4: Xả lại da bằng nước âm ấm. Nếu bất kỳ vùng da nào của bạn cảm thấy khô sau khi rửa, hãy dưỡng ẩm tốt

Những lợi ích:

Sử dụng gỗ đàn hương như một phương thuốc làm sáng da là một thói quen lâu đời. Đặc tính chữa bệnh và nuôi dưỡng của gỗ đàn hương là điều làm cho nó trở thành một thành phần kỳ diệu. Từ việc làm giảm các dấu hiệu lão hóa sớm và chống lại các vết thâm đến chữa lành các vết mẩn ngứa và giảm rám nắng, gỗ đàn hương là một thành phần kỳ diệu cho làn da của bạn. Gỗ đàn hương có chứa các chất làm sáng da tự nhiên, do đó, có thể được sử dụng để đắp mặt để cải thiện làn da.

Ảnh minh họa

Bước 1: Luộc một củ cà rốt cỡ vừa và khi nguội, nghiền nhuyễn cùng với một quả bơ.

Bước 2: Thêm một thìa kem đặc, một quả trứng và một thìa mật ong vào hỗn hợp

Bước 3: Trộn đều các nguyên liệu để tạo thành hỗn hợp đặc, mịn

Bước 4: Đắp đều mặt nạ lên mặt và cổ

Bước 5: Để hỗn hợp trên mặt trong 15 phút trước khi rửa sạch bằng nước mát

Những lợi ích:

Cà rốt giàu beta-carotene là thực phẩm tuyệt vời cho làn da của bạn. Các chất chống oxy hóa có trong loại rau này giúp cải thiện cấu trúc và làn da. Trong khi đó, các vitamin có trong quả bơ giúp loại bỏ tế bào chết, chống lại mụn trứng cá, làm thông thoáng lỗ chân lông và cải thiện sức khỏe làn da của bạn. Hai thành phần này khi trộn lẫn với nhau có thể tạo nên hiệu quả kỳ diệu trong việc làm sáng làn da của bạn.

Ảnh minh họa

Hãy nuông chiều làn da của bạn với phương pháp làm trắng da tại nhà bổ dưỡng này mỗi tuần một lần để đạt hiệu quả.

Theo Be beautyful.in