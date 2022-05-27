Muốn giữ ẩm cho da khô dưới tác động của ĐIỀU HOÀ, tham khảo các loại thực phẩm dưới đây để PHỤC HỒI một cách tốt nhất

Làm đẹp 27/05/2022 12:26

Mùa hè đã điểm, lượng thời gian ngồi dưới máy lạnh ngày càng nhiều khiến cho da nhanh khô. Việc cấp ẩm da là điều cần thiết, vậy là cách nào?

Cung cấp nước

Nước là thức uống quan trọng nhất cho một làn da khô. Cần cung cấp 1,5 lít - 2 lít nước mỗi ngày. Cung cấp đủ nước cho cơ thể làm da mềm mại, duy trì độ ẩm cần thiết, không khô ráp và giúp cơ thể thải độc tố, từ đó hạn chế sự hình thành mụn.

Muốn giữ ẩm cho da khô dưới tác động của ĐIỀU HOÀ, tham khảo các loại thực phẩm dưới đây để PHỤC HỒI một cách tốt nhất - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nếu tình trạng khô da trầm trọng thì sau khi làm sạch và làm mềm da, có thể sử dụng một số loại tinh chất chiết xuất từ thảo dược với các thành phần dưỡng ẩm, chống lão hoá để nhanh chóng phục hồi những vùng da bị tổn thương.

Dầu dừa

Dầu dừa có đặc tính làm mềm da, chất làm mềm lấp đầy khoảng trống giữa các tế bào da giúp da trở nên mịn màng hơn. Trong dầu dừa có chứa các axit béo bão hòa giúp hydrat hóa và làm mịn da. Vì vậy sử dụng dầu dừa thường xuyên giúp cải thiện khô da khi ngồi trong phòng điều hòa liên tục. Đây là loại thực phẩm có nguồn gốc tự nhiên an toàn cho da nên có thể sử dụng cho vùng dưới mắt và quanh miệng mà không lo nguy hiểm.

Quả bơ

Một cốc bơ xay nhuyễn chứa 23 mg vitamin C, 4.8 mg vitamin E, 336 IU vitamin A, 48.3 vitamin K, 253 mg axit béo omega-3 và 183 mcg folate. Tất cả các chất ở trên giúp sửa chữa các mô da, bù nước cho các tế bào da, làm giảm sự thô ráp của da, giúp da khỏe mạnh và giảm nếp nhăn.

Bạn có thể thay thế bơ xay bằng cách làm sốt bơ, thêm bơ vào món salad của bạn hay ăn trực tiếp.

♦ Ngoài ra, bạn cũng có thể đắp mặt nạ bơ bằng cách nghiền 1/4 quả bơ rồi thêm sữa chua và mật ong, trộn đều, sau đó thoa lên mặt. Giữ trong 20 phút rồi rửa sạch bằng nước ấm. Đây là mặt nạ dưỡng ẩm khắc phục da khô hiệu quả.

Các loại cá béo

Cá hồi, cá trích, cá ngừ... là một trong những loại cá béo chứa lượng axit béo Omega 3 khá cao nên giúp duy trì độ ẩm và dưỡng da cho bạn ngay từ bên trong cơ thể. Khi cơ thể thiếu hụt Omega 3 là lúc làn da của bạn khô nứt, bong tróc. Do đó, bổ sung ngay những loại cá béo giàu Omega 3 ở trên là cách giữ được lượng nước vừa phải trong cơ thể để da không bị khô.

Các loại hạt

Các loại hạt không chỉ là món ăn nhẹ lành mạnh, cung cấp protein và chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, mà chúng cũng rất tốt để ngăn ngừa da khô. Các loại hạt chứa nhiều vitamin và cung cấp dầu tự nhiên giúp làn da luôn ẩm mịn.

Vitamin E có trong các loại hạt từ lâu đã được coi là một “vị cứu tinh” trong chăm sóc da khô, bảo vệ da khỏi tổn thương tế bào oxy hóa và các tác hại bên ngoài như tia UV. Vitamin E cũng có thể giúp giảm ngứa, kích ứng da và bệnh chàm.

Chanh

Trong quả chanh có chứa rất nhiều axit ascorbic, vitamin P và phytoncides có tác dụng sát khuẩn, tiêu diệt các tác nhân gây mụn. Đồng thời chanh còn giúp giảm khô da và tróc vảy. Thực hiện đều đặn mỗi ngày bạn sẽ thấy hiệu quả rõ rệt sau một tuần, các những vết mụn sẽ khô lại, và da cũng trở nên mịn màng hơn.  

Chuối

Chuối rất giàu vitamin A, B, C, D, niacin, riboflavin, thiamin, đồng, kẽm, sắt, ma-giê, canxi, kali, phốt pho, axit pantothenic và chất xơ. Chúng có đặc tính chống nhăn và giúp giữ ẩm cho da. Chất xơ giúp loại bỏ các độc tố, từ đó làm trẻ hóa tế bào da của bạn. Ăn chuối thường xuyên giúp làn da của bạn không bị khô, giữ độ ẩm, trắng hồng và mịn màng.

Muốn giữ ẩm cho da khô dưới tác động của ĐIỀU HOÀ, tham khảo các loại thực phẩm dưới đây để PHỤC HỒI một cách tốt nhất - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bạn ăn ít nhất một quả chuối (và không quá hai quả chuối) mỗi ngày. Bạn có thể xem nó như một món ăn nhẹ hoặc làm sinh tố chuối, bánh kếp, bánh nướng xốp, bánh ngọt hoặc thêm vào món ngũ cốc ăn sáng của bạn.

Bạn có thể làm mặt nạ khắc phục da khô bằng cách nghiền nửa quả chuối với một thìa mật ong và một thìa sữa chua, trộn đều. Thoa hỗn lên khuôn mặt của bạn. Để trong 20 phút và sau đó rửa sạch bằng nước ấm.

Khoai lang

Khoai lang là loại rau củ giàu beta carotene và vitamin A nên sẽ cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết để ngăn ngừa da khô. Đồng thời, chất chống oxy hóa trong khoai lang còn chữa tổn thương mô da và ngăn ngừa lão hóa sớm.

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