Mụn đầu đen kín mũi cũng tự trồi lên bằng sạch nhờ một chiếc ruột bút bi

Làm đẹp 13/10/2017 17:06

Mẹo trị mụn đầu đen từ ruột bút bi khiến chị em phát sốt vì cực an toàn, hiệu quả. Hãy áp dụng ngay bây giờ để sở hữu làn da mịn màng, trắng sáng không tì vết.

Mụn đầu đen thường xuất hiện chủ yếu ở mũi, trán và cằm khiến làn da đen sạm, sần sùi và thiếu sức sống. Nguyên nhân chủ yếu do vệ sinh da không đúng cách khiến bụi bẩn, bã nhờn tích tụ ngày càng nhiều làm lỗ chân lông bị bít tắc. Thông thường, chị em thường loại bỏ mụn đầu đen bằng mặt nạ lột hoặc nặn bằng tay. Tuy nhiên còn một mẹo khác cũng an toàn và hiệu quả không kém, chính là dùng ruột bút bi để lấy nhân mụn.

Mụn đầu đen kín mũi cũng tự trồi lên bằng sạch nhờ một chiếc ruột bút
Mụn đầu đen hình thành do bụi bẩn, bã nhờn bị bít tắc trong lỗ chân lông - Ảnh: Internet

Bước 1: Xông mặt để làm sạch da và giãn nở lỗ chân lông

Chuẩn bị:

- Lá tía tô

- Lá ngải cứu

- Sả cây

- 2 lít nước

Cách làm:

- Các loại rau sau khi mua về hãy nhặt bỏ lá úa vàng rồi rửa sạch nhiều lần vào chậu nước. Sả đem đập dập, thái khúc nhỏ chừng 5cm.

Mụn đầu đen kín mũi cũng tự trồi lên bằng sạch nhờ một chiếc ruột bút bi - Ảnh 2
Tía tô, sả, ngải cứu giúp làm sạch và dưỡng da vô cùng hiệu quả - Ảnh: Internet

- Đun sôi 2 lít nước trên bếp rồi cho toàn bộ nguyên liệu đã chuẩn bị vào nồi, hạ lửa nhỏ, đun tiếp 10 phút thì tắt bếp. Lưu ý trong quá trình đun bạn không nên mở nắp nồi liên tục để tránh bay hơi các dưỡng chất có lợi.

- Phủ khăn lên đầu rồi từ từ cúi mặt xuống nồi nước xông. Lưu ý giữ khoảng cách từ 20-25 cm để tránh tổn thương da.

Mụn đầu đen kín mũi cũng tự trồi lên bằng sạch nhờ một chiếc ruột bút bi - Ảnh 3
Xông mặt để làm giãn nở lỗ chân lông, giúp quá trình lấy nhân mụn đầu đen dễ hơn - Ảnh: Internet

- Khi hơi nước bốc lên da, dùng các đầu ngón tay mát xa da mặt thật nhẹ nhàng theo chuyển động tròn để các dưỡng chất hấp thụ vào sâu bên trong.

- Xông mặt khoảng 15 phút thì dừng lại và chuyển qua bước 2.

Bước 2: Tiến hành lấy nhân mụn đầu đen bằng ruột bút bi

Chuẩn bị:

- 1 chiếc ruột bút bi

- 1 chiếc nhíp

- Khăn giấy

- Nước muối sinh lý

Mụn đầu đen kín mũi cũng tự trồi lên bằng sạch nhờ một chiếc ruột bút bi - Ảnh 4
Ruột bút bi có thể lấy nhân mụn đầu đen cực hiệu quả - Ảnh: Internet

Cách làm:

- Trong lúc đợi da khô ráo, bạn lấy ruột bút bi ngâm vào nước ấm vừa xông mặt để khử trùng và làm sạch. Sau đó dùng ruột bút đặt vào chính giữa nốt mụn đầu đen rồi dùng lực cánh tay ấn mạnh làm cho nhân mụn từ từ trồi lên.

Mụn đầu đen kín mũi cũng tự trồi lên bằng sạch nhờ một chiếc ruột bút
Dùng lực cánh tay ấn mạnh vào ruột bút bi làm cho nhân mụn từ từ trồi lên - Ảnh: Internet

- Sau khi nhân mụn trồi lên rồi, bạn dùng nhíp nhẹ nhàng gắp nhân mụn ra ngoài.

Mụn đầu đen kín mũi cũng tự trồi lên bằng sạch nhờ một chiếc ruột bút
Dùng nhíp gắp nhân mụn nhẹ nhàng - Ảnh: Internet

- Hoàn thành xong, bạn rửa mặt lần cuối với nước muối sinh lý. Nước muối giúp diệt khuẩn, chống nhiễm trùng và làm lành tổn thương.

Sử dụng ruột bút bi để lấy nhân mụn đầu đen vừa an toàn lại hiệu quả. Hãy chia sẻ ngay bí kíp này đến người thân và bạn bè nhé!

Mụn đầu đen kín mũi cũng tự trồi lên bằng sạch nhờ một chiếc ruột bút
Dùng ruột bút bi để lấy nhân mụn đầu đen là phương pháp an toàn, hiệu quả - Ảnh: Internet

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