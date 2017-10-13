Mụn đầu đen kín mũi cũng tự trồi lên bằng sạch nhờ một chiếc ruột bút bi

Mụn đầu đen thường xuất hiện chủ yếu ở mũi, trán và cằm khiến làn da đen sạm, sần sùi và thiếu sức sống. Nguyên nhân chủ yếu do vệ sinh da không đúng cách khiến bụi bẩn, bã nhờn tích tụ ngày càng nhiều làm lỗ chân lông bị bít tắc. Thông thường, chị em thường loại bỏ mụn đầu đen bằng mặt nạ lột hoặc nặn bằng tay. Tuy nhiên còn một mẹo khác cũng an toàn và hiệu quả không kém, chính là dùng ruột bút bi để lấy nhân mụn.

Bước 1: Xông mặt để làm sạch da và giãn nở lỗ chân lông

- Lá tía tô

- Lá ngải cứu

- Sả cây

- 2 lít nước

Cách làm:

- Các loại rau sau khi mua về hãy nhặt bỏ lá úa vàng rồi rửa sạch nhiều lần vào chậu nước. Sả đem đập dập, thái khúc nhỏ chừng 5cm.

- Đun sôi 2 lít nước trên bếp rồi cho toàn bộ nguyên liệu đã chuẩn bị vào nồi, hạ lửa nhỏ, đun tiếp 10 phút thì tắt bếp. Lưu ý trong quá trình đun bạn không nên mở nắp nồi liên tục để tránh bay hơi các dưỡng chất có lợi.

- Phủ khăn lên đầu rồi từ từ cúi mặt xuống nồi nước xông. Lưu ý giữ khoảng cách từ 20-25 cm để tránh tổn thương da.

- Khi hơi nước bốc lên da, dùng các đầu ngón tay mát xa da mặt thật nhẹ nhàng theo chuyển động tròn để các dưỡng chất hấp thụ vào sâu bên trong.

- Xông mặt khoảng 15 phút thì dừng lại và chuyển qua bước 2.

Bước 2: Tiến hành lấy nhân mụn đầu đen bằng ruột bút bi

Chuẩn bị:

- 1 chiếc ruột bút bi

- 1 chiếc nhíp

- Khăn giấy

- Nước muối sinh lý

Cách làm:

- Trong lúc đợi da khô ráo, bạn lấy ruột bút bi ngâm vào nước ấm vừa xông mặt để khử trùng và làm sạch. Sau đó dùng ruột bút đặt vào chính giữa nốt mụn đầu đen rồi dùng lực cánh tay ấn mạnh làm cho nhân mụn từ từ trồi lên.

- Sau khi nhân mụn trồi lên rồi, bạn dùng nhíp nhẹ nhàng gắp nhân mụn ra ngoài.

- Hoàn thành xong, bạn rửa mặt lần cuối với nước muối sinh lý. Nước muối giúp diệt khuẩn, chống nhiễm trùng và làm lành tổn thương.

Sử dụng ruột bút bi để lấy nhân mụn đầu đen vừa an toàn lại hiệu quả. Hãy chia sẻ ngay bí kíp này đến người thân và bạn bè nhé!