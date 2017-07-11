Mỗi ngày uống 1 ly nước này, da toàn thân trắng bóc sau 1 tuần mà không cần bôi chút kem nào

Không khó để có làn da trắng như các hot girl, không cần hóa chất hay kem trộn, chỉ với ly nước này, bạn sẽ có làn da trắng mịn toàn thân mà không hề bắt nắng, không kích ứng hay độc hại.

Nghệ hay nghệ nhà, nghệ trồng, khương hoàng (danh pháp hai phần: Curcuma longa) là cây thân thảo lâu năm thuộc họ Gừng, (Zingiberaceae), có củ (thân rễ) dưới mặt đất. Nó có nguồn gốc ở vùng nhiệt đới Tamil Nadu, phía đông nam Ấn Độ, và cần nhiệt độ từ 20 độ C đến 30 độ C (68 độ F và 86 độ F) và một lượng mưa hàng năm đáng kể để phát triển mạnh. Cây được thu hoạch hàng năm để lấy phần củ, và được nhân giống từ một phần trong số củ đó vào mùa sau.

Nghệ từ lâu đã được xem như một loại thần dược làm đẹp của chị em phụ nữ. Nghệ có một đặc tính cực kỳ nổi bật là chữa lành tế bào, cả vết thương bên ngoài lẫn vết thương trong nội tạng. Đặc biệt đối với phụ nữ sau sinh, nghệ có tác dụng làm đẹp da, sáng da, tăng cường lưu thông máu cho da hồng hào và căng mịn.

Nghệ có thể dùng để làm đẹp đắp ngoài da và dùng để uống. Tuy nhiên theo nhiều nghiên cứu, nghệ dùng qua đường uống sẽ hiệu quả hơn dùng ngoài da, và cũng có tính thẩm mỹ hơn.

Để uống hàng ngày, bạn có thể pha sữa nghệ, để vừa tận dụng được các lợi ích của nghệ vừa giúp thức uống thơm ngon hơn.

Nguyên liệu:

- Tinh bột nghệ: 5 thìa cafe

- Sữa đặc: 2 thìa canh

- Sữa tươi không đường: 250ml

Cách làm:

Cho 250ml sữa tươi vào nồi, đun đến khi hơi lăn tăn sủi. Cho tiếp 2 muỗng canh sữa đặc vào, khuấy đều đến khi sôi, tắt bếp. Để sữa nguội xuống còn khoảng 60-70 độ C, cho 5 thìa tinh bột nghệ vào khuấy đều. Rót ra ly và uống.

Mỗi ngày, bạn uống 1 ly sữa nghệ ấm vào buổi sáng sau khi thức dậy, uống liên tục trong vòng 1 tuần sẽ thấy sự chuyển biến tích cực của làn da. Da toàn thân sáng dần lên, đều màu, mịn màng và đặc biệt không ăn nắng.

Xem thêm: cách làm mứt khoai lang giòn, cách làm mứt khoai lang

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/moi-ngay-uong-1-ly-nuoc-nay-da-toan-than-trang-boc-sau-1-tuan-ma-khong-can-boi-chut-kem-nao-149037.html