Lợi ích và tác hại của rau diếp cá đối với da mặt mà chị em cần lưu ý

Rau diếp cá chứa polysaccharide (đường đa), là phân tử lớn của nhiều phân tử đường đơn như galacturonic acid, galactose, arabinose, glucuronic acid… Đối với việc chăm sóc da , đường đa có ác dụng giống như một chất làm ẩm. Chúng thu hút nước và giữ nước trong da, dưỡng ẩm làm da, duy trì độ mềm mại và đàn hồi cho da.

Diếp cá là loại rau rất phổ biến tại Việt Nam. Ngoài việc sử dụng như 1 loại rau ăn kèm trong các bữa ăn giúp kích thích tiêu hóa. Rau diếp cá còn được sử dụng trong ngành công nghiệp làm đẹp bởi tính an toàn và hiệu quả của nó. Rau diếp cá đặc biệt có tác dụng với làn da mụn.

Khi sử dụng rau diếp cá những vết mụn sẽ bớt sưng, giảm đau và sự khó chịu. Bên cạnh đó, khả năng chữa lành của rau diếp cá sẽ giúp làn da bạn không còn bị thâm đen sau mụn. Với những ai đang bị mụn, rau diếp cá được coi như là một vị cứu tinh giúp bạn thoát khỏi khỏi sự khó chịu này.

Nghiền nát rau diếp cá , sử dụng bông mềm thấm nước cốt từ rau lau nhẹ lên da mặt và cổ. Vỗ nhẹ khắp mặt khoảng 1 phút để nước cốt thấm sâu vào da. Rửa mặt sau 15 phút bằng nước lạnh. Bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt ngay khi áp dụng lần đầu tiên.

Ảnh minh họa: Internet

Một tác dụng tuyệt vời nữa mà rau diếp cá mang đến là khả năng trị thâm bởi rau diếp cá có chứa các chất chống oxy hóa trong rau diếp cá có khả năng ngăn chặn việc sản sinh sắc tố melanin, nhờ đó mà làm giảm tình trạng thâm nám do da tiếp xúc với tia cực tím. Hàm lượng cao phenolic trong rau diếp cá ức chế hoạt động của tyrosinase (enzyme tổng hợp tyrosinase), từ đó giúp da trắng sáng hơn. Thành phần làm sản sinh collagen giúp cho bạn cải thiện tình trạng thâm do mụn. Nếu sử dụng đúng cách và kiên trì thì bạn sẽ thấy rõ được tác dụng tuyệt vời này.

3.Trị viêm da

Nghiên cứu cho thấy rau diếp cá cũng có khả năng làm dịu các triệu chứng của viêm da cơ địa (chàm) do vi khuẩn staphylococcus aureus gây ra, giúp giảm tình trạng tấy đỏ, ngứa ngáy do viêm.

4.Ngăn ngừa lão hóa

Ảnh minh họa: Internet

Theo nhiều nghiên cứu khoa học, rau diếp cá có chứa thành phần polyphenol – một chất ngăn chặn sự oxy hoá, cải thiện sự hình thành các nếp nhăn trên da. Sử dụng rau diếp cá đúng cách và thường xuyên sẽ giúp chị em mau chóng có được một làn da khỏe mạnh, căng tràn.

Các chất chống oxy hóa có khả năng loại bỏ vết nhăn và các rãnh sâu trên mặt, mặc dù hiệu quả sẽ không nhìn thấy ngay.

5. Rau diếp cá giúp da săn chắc, điều tiết chất nhờn

Da mặt tiết quá nhiều dầu nhờn là một tình trạng hầu như ai cũng mắc phải. Nhưng bạn cũng đừng quá lo lắng vì rau diếp cá có thể giúp bạn xử lý vấn đề này. Chỉ cần giã nát lá rau diếp cá cộng thêm một chút muối hạt sạch bôi lên da mặt là có thể giúp sát khuẩn và giảm ngay sự điều tiết dầu quá mức trên da.

6.Bảo vệ da khỏi tác nhân gây hại

Ảnh minh họa: Internet

Hoạt chất chính được chiết xuất từ rau diếp cá là các flavonoid, cụ thể là quercetin, quercitrin, hyperoside, rutin, afzelin và apigenin. Những flavonoid thực vật này là các chất chống oxy hóa hiệu quả giúp trung hòa các gốc tự do gây hại, đồng thời tăng cường khả năng chống viêm của cơ thể. Kết hợp cùng các amino acid và axit béo, các chất chống oxy hóa bảo vệ làn da khỏi ô nhiễm khói bụi, tia cực tím, mất cân đối dinh dưỡng hay stress…

7. Làm lành các thương tổn và tái tạo làn da

Rau diếp cá là một phương pháp hữu hiệu, đơn giản, dễ tìm, là sản phẩm dưỡng da tuyệt vời. Trong rau diếp cá có hoạt chất flavonoid dồi dào có tác dụng chống oxy hóa và nhờ vậy mà sẽ giúp chữa lành các tổn thương trên da nhanh chóng và có khả năng kích thích tế bào da tự tái tạo.

***Tác hại của rau diếp cá đối với làn da

Rau diếp cá có thể gây dị ứng đối với những người có cơ địa dị ứng.

Ảnh minh họa: Internet

Bạn chỉ nên đắp mặt nạ rau diếp cá 2-3 lần mỗi tuần. Dùng quá nhiều sẽ khiến làn da bị bào mòn, mất dần độ ẩm tự nhiên.

Ảnh minh họa: Internet