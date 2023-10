8 bộ sưu tập đồ bơi từ những năm 1940 được ưa chuộng trở lại

Theo Viện thời trang công nghệ, vào cuối những năm 1940, Christian Dior đã giới thiệu phong cách mới của mình với tên gọi New Look, bao gồm những chiếc váy bó sát ở eo và đầy đặn, làm nổi bật hình thể phụ nữ.

Thiết kế “đã chuyển xu hướng sang thân hình đồng hồ cát và nữ tính cho phụ nữ, kể cả trong đồ bơi”

Những chiếc váy có cấu trúc với phần trên kiểu corset đã gây chú ý trên thảm đỏ năm nay, vì vậy có thể xu hướng này cũng sẽ lan sang đồ bơi.

Bikini cạp cao rất phổ biến vào những năm 1960

Ảnh: Getty

Sau khi bộ bikini đầu tiên được tạo ra vào năm 1946 bởi nhà thiết kế người Pháp Louis Réard, nó từng được bị coi là không chấp nhận được đối với phụ nữ Mỹ vì thiếu “sự tế nhị và đứng đắn”, theo tạp chí Modern Girl.

Tuy nhiên, bikini đã trở nên phổ biến vào những năm 1950, phần lớn là do sự phát triển của ngành công nghiệp điện ảnh, theo FIT . Brigitte Bardot là người phụ nữ đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh trong bộ bikini trong bộ phim "Manina, The Girl in the Bikini" năm 1952.

Sự phổ biến của bikini ngày càng tăng vào những năm 1960 với việc phát hành bài hát "Itsy Bitsy Teenie Weenie Yellow Polkadot Bikini" của Brian Hyland và sau khi nữ diễn viên Annette Funicello mặc một bộ bikini trong bộ phim ăn khách năm 1963 "Beach Party".

Một trang bìa từ ấn bản năm 1966 của Tạp chí Seventeen cho thấy sự phổ biến ngày càng tăng của xu hướng quần hai mảnh lưng cao.

Quần short nam cũng là một lựa chọn phổ biến

Ảnh: Getty

Kho lưu trữ tạp chí từ những năm 1940 cho thấy sự phổ biến của quần short nam , một xu hướng tiếp tục trong những thập kỷ tiếp theo.

Phổ biến những bộ đồ tắm có họa tiết hình học

Ảnh: Getty

Theo Good Housekeep, đồ bơi có hình dạng là một xu hướng được tìm kiếm sau khi phát hành "Blue Hawaii", với sự tham gia của Elvis Presley và Joan Blackman.

Cụ thể, các hình tam giác, hình thoi và các hình dạng khác có chứa các đường sắc nét có màu sắc rực rỡ đã thống trị thị trường bán lẻ.

Bộ bikini kết cấu, hoa lá từ những năm 1960 này báo trước xu hướng Barbiecore đương đại

Ảnh: Getty

Barbiecore là xu hướng lớn hiện nay, một phần nhờ vào bộ phim "Barbie" sắp ra mắt của Greta Gerwig và việc sử dụng màu hồng rực rỡ của các thương hiệu thời trang lớn.

Hình trên, bộ áo tắm hai mảnh độc đáo từ thập niên 60 gợi lênăm nay. xu hướng Barbiecore của những năm 2020.

Bikini hai dây là món đồ phổ biến của những năm 1970.

Ảnh: Getty

Bikini hai dây, từng xuất hiện trong các bài báo của tạp chí Vogue vào những năm 1970, là trang phục không thể thiếu đối với phong cách mùa hè của thập kỷ này. Danh mục mùa hè năm 1975 của công ty Sears có nhiều loại áo bikini hai dây .

Những bộ đồ tắm sáng màu với những đường cắt xẻ hai bên

Ảnh: Getty

Ấn bản năm 1989 của Tạp chí Seventeen giới thiệu bộ sưu tập đồ bơi có màu sắc rực rỡ, một số trong đó có những đường cắt nổi bật .

Theo một bài báo năm 2017 vủ Dust Factory Vintage , đồ bơi trong thập niên 80 “tất cả là để tạo nên một dấu ấn” , từ "màu neon và hoa văn táo bạo cho đến bikini cạp cao và áo tắm một mảnh”. Phong cách được chuyển sang thập kỷ sau .

Các họa tiết đậm, như kẻ sọc, cũng rất phổ biến vào những năm 1980

Ảnh: Getty

Một quảng cáo của Expozay từ năm 1982 và một buổi chụp hình trên tạp chí Vogue từ năm 1984 cho thấy sự phổ biến của đồ bơi kẻ sọc, một phong cách vừa cổ điển vừa bắt mắt.