Loại bỏ dầu trên mặt chỉ sau một tuần bằng nguyên liệu tự nhiên

Làm đẹp 07/05/2018 09:14

Bạn có thể dùng cà chua, táo hay sữa chua không đường để hạn chế dầu nhờn trên mặt và chăm sóc da hàng ngày.

Dầu nhờn tích luỹ trên mặt có thể kéo theo rất nhiều vấn đề về da như mụn đầu trắng, mụn đầu đen, các vết thâm nám và một số triệu chứng xấu khác. Tuy nhiên, da nhờn cũng có một số điểm có lợi như tốc độ lão hoá chậm hơn so với da khô và da thường.

Để giúp bạn dễ dàng kiểm soát dầu nhờn trên mặt, dưới đây là một số cách loại bỏ chúng mà bạn nên thử. Các cách hạn chế dầu trên mặt này hoàn toàn sử dụng nguyên liệu tự nhiên và cho hiệu quả rõ rệt.

Dùng trứng loại bỏ chất nhờn trên mặt

Dùng trứng loại bỏ chất nhờn trên mặt
Dùng trứng loại bỏ chất nhờn trên mặt. Ảnh minh họa: Internet.

Giàu vitamin A, lòng trắng trứng rất hiệu quả để hạn chế nhờn và làm sáng làn da:

  • Đập một quả trứng vào bát rồi khuấy thật đều. Để da tự khô, sau đó rửa sạch mặt với nước. Thực hiện hai lần mỗi tuần.
  • Đập trứng vào bát rồi cho thêm ít nước chanh vào. Sau đó khuấy thật đều và thoa hỗn hợp lên mặt trong 15 phút. Để da tự khô rồi rửa sạch mặt.

Dùng nước cốt chanh loại bỏ dầu trên mặt

Nước chanh giàu axit citric hoạt động như một chất khử trùng. Ngoài ra, nó cũng có các đặc tính làm sạch giúp làm trắng da và cân bằng độ pH.

  • Trộn đều nước cốt chanh với một thìa nước. Nhúng bông gòn vào hỗn hợp rồi chấm lên mặt. Để yên trong 10 phút rồi rửa sạch mặt với nước. Thực hiện hàng ngày.
  • Trộn đều một thìa nước chanh với nửa thì mật ong và một thìa sữa. Thoa đều lên mặt và để yên trong 10 đến 15 phút. Thực hiện hàng ngày.

Dùng sữa chua loại bỏ dầu trên mặt

Sữa chua chứa axit lactic giúp tẩy tế bào chết và hút bã nhờn trên mặt.

  • Thoa 1 thìa sữa chua trắng không đường lên mặt và để yên trong 15 phút. Sau đó, rửa sạch mặt với nước. Thực hiện hàng ngày.
  • Trộn đều một thìa sữa chua với bột yến mạch. Sau đó, cho thêm một thìa mật ong và khuấy kỹ. Thoa lên mặt và để yên trong 10 đến 15 phút. Cuối cùng, rửa sạch mặt với nước.

Dùng cà chua loại bỏ dầu nhờn trên mặt

Dùng cà chua loại bỏ dầu nhờn trên mặt
Dùng cà chua loại bỏ dầu nhờn trên mặt. Ảnh minh họa: Internet.

Cà chua rất tốt để chăm sóc da dầu vì cà chua có tính mát và các đặc tính khử trùng. Hàm lượng vitamin C đánh kể trong cà chua còn có tác dụng trị mụn.

  • Cắt đôi quả cà chua rồi thoa lên mặt. Để yên trong 15 phút.
  • Rửa sạch mặt với nước lạnh rồi thoa kem dưỡng ẩm.

Dùng táo loại bỏ dầu nhờn trên mặt

Táo có khả năng tẩy tế bào chết, làm sạch, khử trùng và loại bỏ dầu.

  • Nghiền nhỏ một nửa quả táo rồi thoa lên mặt. Để yên trong 15 phút, sau đó, rửa sạch mặt với nước.
  • Trộn đều một thìa táo đã nghiền nhuyễn, sữa chua không đường và nước chanh. Sau đó, thoa lên mặt và để yên trong 15 phút rồi rửa sạch mặt với nước lạnh.

Dùng dưa chuột hạn chế dầu nhờn trên mặt

Dưa chuột có chứa hàm lượng chất khoáng và vitamin lớn, bao gồm cả vitamin A, E, magie, kali. Các dưỡng chất này cực kỳ hiệu quả để kiểm soát dầu nhờn trên mặt.

  • Gọt vỏ và cắt dưa chuột thành lát mỏng. Sau đó, đắp lên mặt, để qua đêm và rửa lại mặt vào sáng hôm sau. Thực hiện hàng ngày trước khi đi ngủ.
  • Trộn đều nửa thì nước ép dưa chuột với nửa thì nước bạc hà. Thoa đều lên mặt, để khô rồi rửa sạch mặt bằng nước ấm. Thực hiện hàng ngày.

Kiểm soát dầu nhờn trên mặt sẽ giúp bạn có một làn da sạch bong mụn và tươi sáng mỗi ngày. Hãy chăm chỉ áp dụng các bí quyết trên để luôn có làn da đẹp như ý nhé.

Muốn da mặt trắng sáng không tì vết, chị em cứ dùng dầu hạnh nhân là có ngay

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