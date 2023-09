4 cách tẩy lông mặt đơn giản, dễ làm và không hề tốn kém

Nói chung, sự thay đổi màu sắc của lông mặt có thể do các yếu tố thuộc về di truyền, lão hóa, thiếu máu, bạch biến và rối loạn chức năng tuyến giáp.

1. Nhổ lông mặt

Nhổ lông mặt. Ảnh minh họa: Internet.

Máy nhổ lông là các thiết bị tẩy lông điện tử có thể giúp triệt lông mặt tận gốc. Nghe có vẻ đau đớn nhưng cách tẩy lông này tương đối nhẹ nhàng và dễ thực hiện hơn so với một số cách loại bỏ lông mặt khác. Ngoài ra, dùng máy nhổ lông cũng hiệu quả hơn so với cạo lông vì nó giúp tẩy lông từ gốc, do đó, ngăn chặn khả năng lông mọc trở lại.

Để nhổ lông hiệu quả theo cách này thì chị em nên để lông mọc dài ra rồi mới áp dụng. Lông mới mọc mà sử dụng ngay máy nhổ lông có thể làm da bị trầy xước và chảy máu.

Tip: Đầu tiên, hãy rửa sạch da mặt bằng nước ấm và thoa kem dưỡng ẩm lên vùng da muốn tẩy lông để làm mềm da. Sau đó, lướt máy nhổ lông theo hướng ngược lại với hướng lông mọc. Một khi kết thúc quá trình này, rửa sạch mặt một lần nữa và lau khô mặt bằng khăn mềm.

2. Tẩy lông mặt bằng nhíp

Một cách khác để tẩy lông mặt đó là dùng nhíp. Cách này cũng giúp triệt lông từ gốc nhưng nó không phải là bí quyết loại bỏ lông vĩnh viễn. Thường sau 4 đến 8 tuần, lông sẽ mọc lại.

Tip: Đầu tiên, hãy dùng cồn isopropyl hoặc nước nóng để khử trùng nhíp. Sau đó, dùng nhíp để nhổ lông.

3. Waxing tẩy lông mặt vĩnh viễn

Waxing tẩy lông mặt vĩnh viễn. Ảnh minh họa: Internet.

Cách này đòi hỏi chị em phải tạo ra một hỗn hợp dạng keo có khả năng kết dính thật tốt. Sau đó, đắp lên mặt và lột ra giống như lúc chị em dùng băng dính vậy.

Tuy nhiên, lưu ý là dùng waxing tẩy lông mặt không phù hợp với tất cả mọi người. Những người có làn da nhạy cảm, đang nổi mụn hoặc thường xuyên làm việc ngoài trời thì không nên sử dụng. Ngoài ra, bí quyết này cũng có thể gây đau đớn.

4. Kem tẩy lông mặt

Kem tẩy lông mặt. Ảnh minh họa: Internet.

Dùng kem tổng lông mặt có lẽ là cách an toàn và đơn giản nhất, đặc biệt, nó cũng không hề gây đau đớn. Những loại kem này, về cơ bản, có chứa các hóa chất mạnh mẽ giúp làm rụng lông. Từ đó, chị em có thể dùng khăn để lau hoặc cạo lông một cách dễ dàng.

Tip: Trước khi tiến hành, hãy rửa sạch mặt với nước ấm để làm mềm da. Sau đó, thoa một lớp kem lên mặt và chờ một lúc để kem phát huy tác dụng. Tiếp đến, chị em dùng miếng vải mềm và lau sạch kem là được. Nên thoa kem vào vùng da dưới cánh tay trước để kiểm tra xem liệu chị em có bị dị ứng.

Nhìn chung, không thực sự có một cách tẩy lông mặt nào hiệu quả nhất cả. Mỗi bí quyết đều sẽ giúp loại bỏ lông trong một thời gian và còn tùy vào đặc điểm làn da cũng như cơ địa mỗi người mà hiệu quả sẽ thay đổi. Thế nên, hãy cân nhắc để lựa chọn được một cách triệt lông mặt phù hợp với mình nhé.