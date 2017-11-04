Bái bai lông mép với những cách tẩy ria mép bằng cà chua hiệu quả đến khó tin

Làm đẹp 04/11/2017 14:19

Với cách tẩy ria mép bằng cà chua, nhanh thôi, chị em sẽ không còn thấy lông mép trên mặt nữa đâu nhé.

Tẩy ria mép bằng cà chua là một trong những cách triệt lông mép bằng nguyên liệu tự nhiên an toàn nhất hiện nay. Ngay bây giờ, hãy cùng tìm hiểu phương pháp này có gì tuyệt vời mà nhiều chị em mê mẩn đến vậy nhé.

Đầu tiên, phải nói rằng cà chua là loại quả cực kỳ tốt để làm đẹpchăm sóc da, cả trị mụn, làm trắng lẫn loại bỏ khuyết điểm. Nhờ chứa lượng vitamin dồi dào cùng các chất chống oxy hóa có đặc tính mạnh mẽ, cà chua liên tục xuất hiện trong nhiều công thức trị mụn đầu đen, mụn cám, mụn đầu trắng, loại bỏ vết thâm và tẩy ria mép. Bên cạnh đó, công dụng làm mờ và giảm bớt lông trên mặt càng khiến cho chị em tin tưởng nhiều hơn vào cách tẩy ria mép bằng cà chua chín.

tẩy ria mép bằng cà chua
Tẩy ria mép bằng cà chua. Nguồn: Internet.

Công thức tẩy ria mép bằng cà chua cũng rất đơn giản. Đầu tiên, chị em mua một ít cà chua về, rửa sạch. Sau đó, lấy 1 quả, cắt thành từng miếng rồi nhẹ nhàng chà xát từng miếng cà chua lên mép. Chú ý trước khi thực hiện bước này, chị em nên rửa mặt thật sạch đã nhé. Điều này để loại bỏ bụi bẩn và tẩy tế bào chết cho da, hỗ trợ cho việc loại bỏ nang lông sau đó tốt hơn.

Khi các dưỡng chất trong cà chua được đi sâu vào lỗ chân lông, nó sẽ làm cho da sáng hơn, màu sắc lông cũng nhạt dần và một thời gian nữa sẽ rụng đi nhanh chóng.

Da sáng đẹp với cà chua
Da sáng đẹp với cà chua. Nguồn: Internet.

Ngoài tác dụng tẩy ria mép, chị em còn có thể dùng cà chua chăm sóc da mặt theo các công thức sau:

1. Dùng cà chua và dầu ô liu làm sáng da

Các đặc tính làm sạch trong cà chua kết hợp tính chất làm sáng tự nhiên của dầu ô liu sẽ là sự kết hợp tuyệt vời để tẩy trắng da mặt, bao gồm cả vùng mép. Để thực hiện, chị em hãy trộn đều nước ép cà chua với 1 đến 2 thìa tinh dầu ô liu rồi thoa lên mặt nhé.

Sau khi đã tẩy ria mép bằng cà chua, áp dụng thêm cả cách này nữa thì da mặt của chị em sẽ đẹp lên bất ngờ.

2. Dùng cà chua và đu đủ làm đẹp da

Dùng cà chua và đu đủ làm đẹp da
Dùng cà chua và đu đủ làm đẹp da Nguồn: Internet.

Đu đủ có chứa nhiều enzyme cần thiết để làm sáng lông mặt, từ đó, cải thiện màu da và làm đẹp da dễ dàng. Chị em có thể trộn đu đủ với cà chua rồi thoa đều lên mép, cằm, má, trán và mũi. Để yên trong khoảng 15 phút rồi rửa thật sạch với nước mát.

3. Làm sáng lông mặt với cà chua và sữa chua

Nhiều chị em phàn nàn sau khi tẩy ria mép bằng cà chua, vùng da ở mép thường bị đen hoặc một số sợi lông còn sót lại khá sậm, chưa kể lông ở vùng khác trên mặt cũng như vậy. Để giải quyết tình trạng này, chị em hãy trộn cà chua với sữa chua. Sau đó, thoa đều lên mép và khắp mặt, thư giãn trong 20 phút rồi rửa sạch mặt là được. Không chỉ giúp làm sáng lông mặt, hỗn hợp còn giúp giữ ẩm cho da rất hiệu quả.

Như vậy là chị em đã biết các cách tốt nhất hiện nay để tẩy ria mép bằng cà chua rồi đấy. Cũng cần nhấn mạnh rằng, không thể nào kỳ vọng một phương pháp mà có thể giúp chị em loại bỏ sạch lông trên mặt chỉ sau một vài ngày được. Bất kỳ một cách nào cũng đòi hỏi thời gian, nỗ lực và sự kiên nhẫn. Dùng cà chua tẩy ria mép cũng vậy thôi.

Đối với các chị em có nhiều mụn, vết thương hoặc sưng tấy ở mép, tránh dùng cà chua chà xát trực tiếp vì nước cà chua có thể khiến da bị rát và sưng hơn, tạo điều kiện cho vi khuẩn dễ dàng xâm nhập. Trong trường hợp này, hãy chờ cho đến khi da cải thiện hơn thì hãy áp dụng nhé.

>> Tổng hợp 5 cách tẩy ria mép bằng bột nghệ cho chị em làn da mịn màng, trắng nõn

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Những con giáp dưới đây gánh hết lộc trời về nhà, làm việc gì cũng thành công hơn người, đổi vận giàu sụ trước thềm 2023.

Xem thêm
Từ khóa:   tẩy ria mép bí quyết làm đẹp

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 2 giờ 11 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 2 giờ 56 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 3 giờ 22 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới