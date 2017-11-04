Bái bai lông mép với những cách tẩy ria mép bằng cà chua hiệu quả đến khó tin

Đầu tiên, phải nói rằng cà chua là loại quả cực kỳ tốt để làm đẹp và chăm sóc da , cả trị mụn, làm trắng lẫn loại bỏ khuyết điểm. Nhờ chứa lượng vitamin dồi dào cùng các chất chống oxy hóa có đặc tính mạnh mẽ, cà chua liên tục xuất hiện trong nhiều công thức trị mụn đầu đen, mụn cám, mụn đầu trắng, loại bỏ vết thâm và tẩy ria mép . Bên cạnh đó, công dụng làm mờ và giảm bớt lông trên mặt càng khiến cho chị em tin tưởng nhiều hơn vào cách tẩy ria mép bằng cà chua chín.

Tẩy ria mép bằng cà chua là một trong những cách triệt lông mép bằng nguyên liệu tự nhiên an toàn nhất hiện nay. Ngay bây giờ, hãy cùng tìm hiểu phương pháp này có gì tuyệt vời mà nhiều chị em mê mẩn đến vậy nhé.

Công thức tẩy ria mép bằng cà chua cũng rất đơn giản. Đầu tiên, chị em mua một ít cà chua về, rửa sạch. Sau đó, lấy 1 quả, cắt thành từng miếng rồi nhẹ nhàng chà xát từng miếng cà chua lên mép. Chú ý trước khi thực hiện bước này, chị em nên rửa mặt thật sạch đã nhé. Điều này để loại bỏ bụi bẩn và tẩy tế bào chết cho da, hỗ trợ cho việc loại bỏ nang lông sau đó tốt hơn.

Khi các dưỡng chất trong cà chua được đi sâu vào lỗ chân lông, nó sẽ làm cho da sáng hơn, màu sắc lông cũng nhạt dần và một thời gian nữa sẽ rụng đi nhanh chóng.

Ngoài tác dụng tẩy ria mép, chị em còn có thể dùng cà chua chăm sóc da mặt theo các công thức sau:

1. Dùng cà chua và dầu ô liu làm sáng da

Các đặc tính làm sạch trong cà chua kết hợp tính chất làm sáng tự nhiên của dầu ô liu sẽ là sự kết hợp tuyệt vời để tẩy trắng da mặt, bao gồm cả vùng mép. Để thực hiện, chị em hãy trộn đều nước ép cà chua với 1 đến 2 thìa tinh dầu ô liu rồi thoa lên mặt nhé.

Sau khi đã tẩy ria mép bằng cà chua, áp dụng thêm cả cách này nữa thì da mặt của chị em sẽ đẹp lên bất ngờ.

2. Dùng cà chua và đu đủ làm đẹp da

Đu đủ có chứa nhiều enzyme cần thiết để làm sáng lông mặt, từ đó, cải thiện màu da và làm đẹp da dễ dàng. Chị em có thể trộn đu đủ với cà chua rồi thoa đều lên mép, cằm, má, trán và mũi. Để yên trong khoảng 15 phút rồi rửa thật sạch với nước mát.

3. Làm sáng lông mặt với cà chua và sữa chua

Nhiều chị em phàn nàn sau khi tẩy ria mép bằng cà chua, vùng da ở mép thường bị đen hoặc một số sợi lông còn sót lại khá sậm, chưa kể lông ở vùng khác trên mặt cũng như vậy. Để giải quyết tình trạng này, chị em hãy trộn cà chua với sữa chua. Sau đó, thoa đều lên mép và khắp mặt, thư giãn trong 20 phút rồi rửa sạch mặt là được. Không chỉ giúp làm sáng lông mặt, hỗn hợp còn giúp giữ ẩm cho da rất hiệu quả.

Như vậy là chị em đã biết các cách tốt nhất hiện nay để tẩy ria mép bằng cà chua rồi đấy. Cũng cần nhấn mạnh rằng, không thể nào kỳ vọng một phương pháp mà có thể giúp chị em loại bỏ sạch lông trên mặt chỉ sau một vài ngày được. Bất kỳ một cách nào cũng đòi hỏi thời gian, nỗ lực và sự kiên nhẫn. Dùng cà chua tẩy ria mép cũng vậy thôi.

Đối với các chị em có nhiều mụn, vết thương hoặc sưng tấy ở mép, tránh dùng cà chua chà xát trực tiếp vì nước cà chua có thể khiến da bị rát và sưng hơn, tạo điều kiện cho vi khuẩn dễ dàng xâm nhập. Trong trường hợp này, hãy chờ cho đến khi da cải thiện hơn thì hãy áp dụng nhé.