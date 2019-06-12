Hướng dẫn cách vuốt tóc ngược ra sau cho nam vào nếp đẹp cá tính

Tóc vuốt ngược ra sau phổ biến rộng rãi và đẹp nhất hiện nay với kiểu tóc undercut hai bên, phần tóc ở giữa dài hay xoăn đều có thể kết hợp linh hoạt rất đáng thử. Những cách vuốt tóc ngược ra sau trong bài sẽ giúp bạn có mái tóc bóng mượt nhanh và đơn giản nhất.

Nếu muốn có một kiểu tóc vừa sành điệu vừa chuyên nghiệp, bạn sẽ yêu thích kiểu tóc vuốt ngược ra sau đầy nam tính và hiện đại. Kiểu tóc nam này đang rất thịnh hành hiện nay, thời trang , mát mẻ lại đầy cá tính. Bỏ túi ngay cách vuốt tóc ngược ra sau để nhanh chóng tạo kiểu tóc đẹp cho nam thật dễ dàng.

- Máy sấy tóc

(Một thứ không thiếu khi các bạn nam tạo mái tóc vuốt ngược ra sau đẹp đó chính là sử dụng sáp vuốt tóc. Các bạn hãy chuẩn bị sáp vuốt tóc chất lượng tốt vừa giúp tóc có độ bóng mượt, bồng bềnh lại giữ tóc vào nếp chắc chắn).

Cách vượt tóc ngược ra sau cho nam với tóc ngắn

Cắt tóc vuốt ngược ra sau với kiểu tóc undercut hoặc kiểu tóc ngắn hai bên, dài hơn ở phần đỉnh đầu là kiểu tóc đẹp của nam khá phổ biến, phù hợp với nhiều kiểu khuôn mặt, có sự pha trộn giữa giản dị và trang trọng cho các bạn nam, có thể nhấn nhá thêm hai bên bằng những vệt tóc thêm phần hiện đại và trẻ trung.



Thử kiểu tóc vuốt ngược ra sau cho nam đơn giản, dễ thực hiện

Các bạn thực hiện vuốt tóc ngược ra sau tốt nhất là lúc vừa gội đầu xong tóc còn hơi ẩm mềm, dùng lược chải ngược tóc ra sau tạo nếp rồi dùng tay thoa sáp thơm hoặc gel vuốt tóc, chải lại một lần nữa kết hợp sấy tóc ở nhiệt độ thấp. Lúc tóc khô là các bạn đã tạo xong kiểu tóc vuốt ngược ra sau cho nam đơn giản, hiện đại.

Cách vuốt tóc ngược ra sau với tóc xoăn

Tóc xoăn là chất tóc cứng đầu, khó thuần hóa nhất. May mắn thay, kiểu tóc vuốt ngược lại vô cùng thích hợp với những ai có sóng tóc xoăn.



Hướng dẫn cách vuốt tóc ngược ra sau với tóc xoăn

Trong thực tế, mái tóc xoăn được vuốt ngược mang lại một sự thay đổi độc đáo cho phong cách. Để vuốt lại mái tóc xoăn, hãy làm theo các hướng dẫn sau:

- Sử dụng bàn chải hoặc lược để chải tóc ngược sau khi tắm hoặc khi tóc hơi ướt sẽ tạo dáng tốt nhất.

- Dùng tay thoa trực tiếp sáp thơm hay gel tạo kiểu tóc cho mái tóc ẩm.

- Sau đó dùng lược chải lại lần nữa để gel đi đều các lớp tóc.

- Để tóc khô tự nhiên, có thể dùng máy sấy tóc sấy ở nhiệt độ thấp, sấy theo hướng từ trước ra sau, sử dụng thêm lược để tạo bề mặt mịn màng cho lớp tóc. Khi tóc khô, là bạn đã hoàn thành xong kiểu tóc vuốt ngược cho nam tóc xoăn đẹp.

Bật mí cách vuốt tóc ngược ra sau với tóc dài



Giới thiệu kiểu tóc dài vuốt ngược cho nam

Mái tóc dài bóng mượt tiếp tục là một trong những kiểu tóc nam đẹp nhất cho đàn ông lựa chọn. Tuy nhiên ai có mái tóc dài đều biết rõ, tóc dài thường khó kiểm soát và quản lý hơn tóc ngắn bình thường, hơn nữa cũng phải dành nhiều thời gian để chăm chút - mất công sức và có phần rắc rối nên hầu hết mọi người đều ngại chăm sóc và tạo kiểu với mái tóc dài. Một giải pháp dễ dàng chính là để kiểu tóc vuốt ngược dễ thực hiện.

Tóc dài dễ vuốt ngược, tạo và giữ kiểu tóc hơn hẳn các kiểu tóc khác. Tương tự như cách vuốt tóc ngược ra sau với tóc xoăn, cách vuốt tóc ngược ra sau với những ai có mái tóc dài như sau: Sử dụng lược, chải ngược tóc, dùng sáp hoặc gel giữ nếp, sấy qua với máy sấy để giữ kiểu tóc dài vuốt ngược cho nam. Thực hiện tốt nhất là lúc vừa gội đầu xong.



Kiểu tóc vuốt ngược ra sau cho nam với kiểu tóc undercut

Cách vuốt tóc ngược ra sau nhiều lần trong ngày

Sáp hay gel giữ tóc cũng chỉ giữ nếp tóc trong một thời gian nhất định chứ không thể nào giữ kiểu tóc cả ngày, để chải lại tóc vuốt ngược ra sau, các bạn dùng lược răng thưa, thoa ít sáp tóc rồi chải vuốt ngược nhẹ một cách nhẹ nhàng, khi chải nhấc hẳn lọn tóc lên khỏi bề mặt lớp tóc. Chải theo đường thẳng truyển thống hoặc chải theo đường chéo để tạo nét mặt góc cạnh hơn.

Chăm sóc mái tóc vuốt ngược hàng ngày



Hướng dẫn cách chăm sóc tóc với kiểu tóc vuốt ngược ra sau

Cắt và tạo kiểu tóc vuốt ngược ra sau không khó, quan trọng là các bạn tạo được nếp tóc vuốt ngược để tóc dễ vào nếp và giữ được kiểu tóc cả ngày mà không hư hại tóc nhiều. Muốn được thế các bạn chú ý thực hiện theo những hướng dẫn sau: Trong lúc gội đầu chú ý cũng chải vuốt ngược tóc lại về sau, đặc biệt là sau khi dùng dầu gội và dầu xả, dùng lược chải tạo kiểu tóc trước khi gội sạch. Sau đó dùng khăn mềm lau tóc, sấy tóc khô ở nhiệt độ thấp và sử dụng lược có răng thưa để giữ nếp tóc đã tạo. Kiên trì thực hiện hàng ngày, mái tóc của bạn sẽ dần vào nếp, dễ dàng tạo kiểu tóc vuốt ngược trẻ trung và cá tính.

Áp dụng cách này vào lúc gội đầu buổi sáng là tốt nhất, sẽ tạo và giữ kiểu tóc cả ngày, khác với khi gội tối các bạn sẽ thường đi ngủ khó giữ nếp tóc, và các bạn phải thực hiện đều đặn vì rõ ràng tóc sẽ rụng dần và thay vào đó là lớp tóc mới.

Cắt tóc vuốt ngược ra sau đơn giản, dễ thực hiện, hợp với nhiều phong cách thời trang và khuôn mặt khác nhau thực sự đã trở thành xu hướng tóc nam được ưa chuộng nhất trong năm 2019.