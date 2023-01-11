Học ngay cách trị mụn ẩn bằng dầu dừa giúp da đẹp láng mịn như xưa

Mụn ẩn dưới da không phải là tình trạng hiếm gặp, rất nhiều bạn gái mắc phải và cực kỳ đau đầu với nó vì nó không lên nhân mụn, thậm chí còn nằm rất sâu dưới da. Vậy làm thế nào để trị mụn ẩn dưới da? Nếu bạn chưa tìm được cách nào để thổi bay đám mụn ấy thì hãy cùng khám phá ngay cách trị mụn ẩn dưới da bằng dầu dừa vô cùng hiệu quả, đơn giản và tiết kiệm dưới đây nhé!

Trước hết, hãy cùng tìm hiểu tại sao trị mụn ẩn dưới da bằng dầu dừa lại có hiệu quả nhé.

Dầu dừa có chứa gần như toàn bộ các axit béo chuỗi trung bình (MCFAs), có tác dụng kháng khuẩn mạnh, có nghĩa là chúng có thể giết chết vi sinh vật gây bệnh. Đặc biệt, gần 50% axit béo được tìm thấy trong dầu dừa là acid lauric chuỗi trung bình, mang công dụng có thể giúp tiêu diệt vi khuẩn, nấm và virut có hại trong cơ thể.

Đồng thời, trong một nghiên cứu, axit lauric có hiệu quả hơn trong việc giết các vi khuẩn này hơn là benzoyl peroxide - một phương pháp điều trị mụn phổ biến. Nó cũng cho thấy khả năng điều trị chống lại chứng viêm do vi khuẩn gây ra.

Không chỉ vậy, trong một nghiên cứu khác, axit lauric được kết hợp với acid retinoic, chúng ức chế sự phát triển của các vi khuẩn gây mụn trứng cá vô cùng hiệu quả!

Bên cạnh đó, dầu dừa còn chứa axit béo chuỗi capric, caproic và caprylic. Mặc dù không mạnh bằng axit lauric nhưng một số loại này cũng có hiệu quả chống lại vi khuẩn gây ra mụn trứng cá. Nhưng những axit này chỉ hoạt động khi sử dụng dầu dừa trực tiếp lên da, vì đây là nơi có vi khuẩn gây mụn trứng cá. Do đó, trị mụn ẩn bằng dầu dừa sẽ giúp giảm số lượng mụn đáng kể một cách nhanh chóng và vô cùng hiệu quả.

Ngoài ra, dầu dừa rất nhiều vitamin dưỡng da đẹp tự nhiên vô cùng nữa đấy nhé! Các chị em tuyệt đối đừng bỏ qua cách làm đẹp hiệu quả và an toàn này nhé!

2. Nguyên tắc sử dụng dầu dừa dưỡng ẩm trong điều trị dự phòng trước và sau khi bị mụn ẩn

Trị mụn ẩn bằng dầu dừa kiên trì sẽ trị dứt điểm được các nốt mụn sâu dưới da!

Dưỡng ẩm da là một bước quan trọng để giữ cho da khỏe mạnh, bởi vì da của bạn cần độ ẩm thích hợp để chống lại nhiễm trùng và chữa lành các vết thương. Nghiên cứu cho thấy việc sử dụng dầu dừa trên da có thể giúp làm giảm khô, qua đó chống lại vi khuẩn. Do đó, dưỡng ẩm bằng dầu dừa thường xuyên sẽ giúp da bạn khỏe mạnh hơn, và hạn chế bị mụn ẩn nói riêng và mụn trứng cá nói chung hơn.

Đặc biệt, mụn ẩn khi được đẩy lên, nếu không cẩn thận sẽ làm tổn thương da, có thể dẫn đến sẹo. Trong khi đó, dầu dừa lại rất hữu hiệu trong việc làm mờ hay xóa đi các vết sẹo này. Nó còn rất tốt cho việc làm se khít lỗ chân lông, và làm đẹp da một cách tự nhiên. Cụ thể, trong một nghiên cứu, những con chuột bị các vết thương được điều trị bằng dầu dừa sẽ ít bị viêm và tăng sản xuất collagen, một thành phần chính cấu tạo lên da. Kết quả là, các vết thương lành nhanh hơn nhiều.

Do đó, trị mụn ẩn bằng dầu dừa không những giúp ngừa mụn, nhanh đẩy nhân mụn lên mà còn giúp dưỡng da xinh đẹp cho các chị em vô cùng hữu hiệu.

3. Một số phương pháp trị mụn ẩn dưới da bằng dầu dừa

Trị mụn ẩn bằng dầu dừa tại nhà vừa đơn giản lại hiệu quả!

Bạn có thể áp dụng một số cách sau để trị mụn ẩn dưới da bằng dầu dừa sau:

- Công thức 1: 3 thìa dầu dừa nguyên chất + tinh bột nghệ + nước cốt chanh vừa đủ. Trộn đều hỗn hợp và đắp mặt trong 30phút. Khi mặt nạ khô thì có thể cho thêm dầu dừa và nước cốt chanh nếu muốn. Rửa sạch lại bằng nước ấm. Làm 2 – 3 lần/tuần sẽ có tác dụng rõ rệt.

- Công thức 2: Dầu dừa nguyên chất + yến mạch + nước gạo đặc. Trộn đều hỗn hợp và đắp mặt trong 20 phút. Rửa sạch mặt bằng nước ấm. Thực hiện hàng ngày sẽ có thêm tác dụng làm trắng da rất tốt.

- Công thức 3: Dầu dừa nguyên chất + gel nha đam tươi + sữa tươi. Trộn đều và đắp mặt trước khi đi ngủ. Rửa sạch lại bằng nước ấm. Thực hiện hàng ngày trước khi đi ngủ, bạn sẽ giải quyết nhanh chóng đám mụn nằm sâu dưới da và không bao giờ bị mụn tấn công nữa.

4. Một số lưu ý khi trị mụn ẩn dưới da bằng dầu dừa.

Tuy dầu dừa rất tốt trong việc trị mụn ẩn dưới da, cũng như làm trắng da. Nhưng với những bạn thuộc tuýp da nhờn hoặc da quá mẫn cảm thì nên tránh sử dụng dầu dừa:

- Với các bạn có da nhờn, bản thân da của các bạn đã có sẵn một lượng dầu nhiều hơn mức bình thường. Việc bổ sung thêm các chất béo từ dầu dừa là không cần thiết, thậm chí là gây ra sự mất cân bằng pH cho da. Từ đó sẽ càng làm trầm trọng hơn tình trạng mụn trên da.

- Còn với các bạn có làn da quá nhạy cảm, việc sử dụng dầu dừa nên hạn chế hơn, tránh kích thích da quá mức. Các bạn có thể áp dụng thử một lượng nhỏ dầu dừa trước xem da có bị phản ứng quá mức hay không. Nếu điều đó xảy ra, bạn nên giảm lượng dầu xuống để đảm bảo an toàn cho da.

Chú ý làm sạch lớp dầu khi trị mụn ẩn bằng dầu dừa!

- Một lưu ý nhỏ nữa trong việc trị mụn ẩn dưới da bằng dầu dừa là việc rửa mặt sau khi sử dụng dầu dừa cho da mặt. Hãy cố gắng rửa thật sạch dầu dừa bằng nước ấm. Vì dầu dừa có chứa rất nhiều mỡ nên lượng mỡ thừa này có thể làm tắc nghẽn lỗ chân lông. Nếu không được làm sạch lại càng khiến da sinh ra nhiều mụn ẩn hơn. Do vậy, bạn cần phải rửa thật sạch nhé.

Trên đây là thông tin chi tiết về giải pháp trị mụn ẩn dưới da bằng dầu dừa hiệu quả, an toàn và đơn giản, tiết kiệm tại nhà. Hy vọng qua bài viết này, các chị em sẽ biết cách áp dụng biện pháp trị mụn tự nhiên này đúng cách, để sớm lấy lại được làn da mịn màng, trắng sáng nhé! Chúc các chị em áp dụng thành công!