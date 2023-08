Đối thủ của Ngọc Trinh sở hữu vòng 3 103cm khủng nhất Vbiz chỉ với cách tập thô như đàn ông

Dù thất bại nhiều lần nhưng người đẹp không chán nản mà vẫn tiếp lục rèn luyện cơ thể cùng với chế độ ăn uống hợp lý. Từng có gần 10 năm tập yoga nhưng gym mới là "chân ái" thay đổi cơ thể của Khánh My. Người đẹp thừa nhận bản thân "nghiện" gym, nếu có thời gian rảnh, cô sẽ dùng 7 ngày để tập gym. Vậy nên, trên trang cá nhân, Khánh My liên tục đăng tải khoảnh khắc tập luyện cật lực tại trung tâm phòng gym. Tuy nhiên, cô luôn duy trì từ 5 tới 6 buổi tập đều đặn hàng tuần.

Khánh My là nữ diễn viên, người mẫu được nhiều người biết tới nhờ sở hữu thân hình bốc lửa đặc biệt là 'vòng 3' khủng. Dù sở hữu thuân hình chuẩn chỉnh, bốc lửa nhưng cô nàng đã từng bị đánh bại tại đấu trường sắc đẹp ngay từ vòng loại, nhưng Khánh My không bỏ cuộc mà vẫn tiếp tục thử sức tại Hoa hậu Việt Nam Hoàn cầu.Trong mùa giải năm đó, chân dài 9X vẫn không đạt thành tích cao. Cô giành được 2 giải phụ Người đẹp áo dài và Gương mặt khả ái, đứng vỗ tay nhìn Ngọc Trinh đăng quang.

Người đẹp chia sẻ khi tập cô nàng quan trọng nhất là eo, mông, sau đó sẽ là chân và vai. Con gái không nên tập tay nhiều và tập nhiều quá sẽ nhiều cơ giống đàn ông. Khánh My chỉ tập trung tập từ vòng eo xuống. Còn các bài vai và tay tôi chỉ tập nhẹ thôi. Để cải thiện số đo vòng 3, các động tác đơn giản nhưng mang lại hiệu quả cao như squat, đẩy tạ, chạy bộ... đều các tín đồ của gym yêu thích.

Chỉ số cơ thể của người đẹp ban đầu với 3 vòng: 85-64-91cm, sau đó thay đổi thành 88-59-100cm và tới thời điểm hiện tại vòng 3 của cô lớn 103cm. Khánh My đặt mục tiêu trở thành mỹ nhân có "vòng 3 trái đào" đẹp nhất Việt Nam, lớn 110cm. Không chỉ có số đo hình thể ấn tượng mà vòng 3 phải săn chắc, tạo quả hấp dẫn, lên phom hoàn hảo.

Chăm chỉ tập gym khiến cô có số đo 3 vòng mà nhiều người ao ước

Bài tập chủ đạo giúp cải thiện vòng 3 bốc lửa mà Khánh My thường hay áp dụng nhất chính là squat. Mỗi buổi tập, cô thường squat ít nhất 120 cái với khối lượng tạ được tăng dần đều. Khi nghỉ dịch ở nhà, Khánh My còn kết hợp leo thang bộ.

Ngoài vòng ba thì Khánh My còn nổi danh là người đẹp sở hữu múi bụng siêu đẹp và ấn tượng. Cô chia sẻ: “Bí quyết để có vòng eo con kiến nhưng phải săn chắc, không mỡ thừa của My chính là tập thể dục và sử dụng thêm đai nịt bụng. Các nàng không tập nhiều thì đeo cả ngày cũng được, trừ lúc ăn và sau ăn 1,2 tiếng thì đeo tiếp, không được đeo lúc ăn và sau khi mới ăn xong”.

Để sỡ hữu thân hình nóng bỏng như thế này, người đẹp đã cố gắng rất nhiều

Với cường độ tập luyện khá nhiều, người hâm mộ sẽ tưởng Khánh My phải thực hiện chế độ ăn khắt khe. Ngược lại, cô ăn uống khá thoải mái. Vì tập lên cơ nên chỉ cần hạn chế chất béo xấu, còn lại những thực phẩm giàu protein luôn khuyến khích nên sử dụng trong bữa ăn hàng ngày.