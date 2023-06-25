Mách nhỏ cho bạn 4 mẹo 'siêu dễ' làm se khít lỗ chân lông tại nhà, giúp da căng mịn còn tiết kiệm hàng trăm triệu đồng

Làm đẹp 25/06/2023 06:52

Chỉ với 4 mẹo cực nhỏ sau đây những lỗ chân lông của bạn sẽ được thu nhỏ, có làn da căng mịn.

Có nhiều nguyên nhân khiến lỗ chân lông to nhưng chủ yếu là vì chân lông bị bít tắc bởi chất bã nhờn hoặc do nhiệt độ tăng cao. Khi lỗ chân lông được thu nhỏ, da bạn trông sẽ mịn màng hơn, lớp trang điểm sẽ không bị mốc mà tiệp đều vào da. Lỗ chân lông vùng da mặt bị to là một vấn đề về da rất phổ biến và chúng có thể khiến bạn bị tự ti. 

Vì vậy, vấn đề se khít lỗ chân lông trên da mặt là một trong những nhu cầu lớn của chị em phụ nữ trong các khâu làm đẹp. Để đáp ứng nhu cầu này, chị em phải chi trả một số tiền cực khủng để 'trùng tu' lại nhan sắc. Tuy nhiên chỉ với 4 mẹo sau đây bạn sẽ có phương pháp thu nhỏ lỗ chân lông cực đơn giản, giá cả rẻ hơn gấp 10.

Giấm táo

Mách nhỏ cho bạn 4 mẹo 'siêu dễ' làm se khít lỗ chân lông tại nhà, giúp da căng mịn còn tiết kiệm hàng trăm triệu đồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo Health Shots, giấm táo được coi là "loại nước hoa hồng" làm đẹp da tự nhiên. Giấm táo được biết đến với đặc tính chống viêm và kháng khuẩn, giúp điều trị mụn trứng cá. Quan trọng hơn, nó cân bằng độ pH da và làm căng da bằng cách se khít lỗ chân lông.

Cách sử dụng giấm táo cho da mặt cũng vô cùng đơn giản. Bạn trộn một thìa cà phê giấm táo với hai thìa cà phê nước. Sau đó nhúng một miếng bông vào hỗn hợp và đắp lên mặt. Giữ khoảng 5 đến 10 phút và rửa sạch mặt.

Chườm đá lạnh

Đây là phương pháp thu nhỏ chân lông tức thời. Nước đá lạnh sẽ giúp cho lỗ chân lông co lại. Bạn có thể áp dụng phương pháp này trước khi trang điểm, mỗi sáng và tối. Nhưng bạn nên lưu ý nếu bạn vừa ở ngoài trời nắng về thì cần để thân nhiệt hạ rồi mới chườm đá lạnh, tránh nhiệt độ thay đổi đột ngột sẽ ảnh hưởng tới làn da và sức khỏe, mạch máu.

Lòng trắng trứng

Mách nhỏ cho bạn 4 mẹo 'siêu dễ' làm se khít lỗ chân lông tại nhà, giúp da căng mịn còn tiết kiệm hàng trăm triệu đồng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lòng trắng trứng sẽ giúp làn da của bạn căng bóng và săn chắc, từ đó sẽ thu nhỏ các lỗ chân lông. Với lòng trắng trứng, bạn có thể sử dụng bằng cách làm mặt nạ.

Để làm mặt nạ này, bạn tách lòng trắng trứng ra khỏi lòng đỏ và đánh bông nhuyễn. Sau đó, thoa đều hỗn hợp lên mặt và phủ lên trên bằng một tờ khăn giấy mỏng để giữ cố định lòng trắng trên da mặt. Đợi đến khi lòng trắng khô lại thì rửa sạch bằng nước. Bạn nên làm từ 1-2 lần/ tuần.

Hỗn hợp mật ong + nước cốt chanh 

Mật ong có chứa rất nhiều vitamin, chất khoáng, chất chống oxy hóa,… đều rất tốt cho sức khỏe làn da, trị mụn, thâm nám và thu hẹp lỗ chân lông da mặt. Trong khi đó, chanh có chứa nhiều vitamin C và axit, nhờ đó làm sạch lớp bụi bẩn, bã nhờn, vi khuẩn sâu trong lỗ chân lông, giúp da mịn màng, sáng khỏe, lỗ chân lông cũng được thông thoáng, tránh bị giãn nở. 

Cách làm như sau: Đầu tiên, bạn trộn đều 1 thìa cafe nước cốt chanh cùng 1 muỗng canh mật ong nguyên chất. Sau khi vệ sinh da mặt sạch sẽ, bạn thoa đều hỗn hợp lên da khoảng 5 - 6 phút mới dùng tay massage nhẹ nhàng để hỗn hợp phát huy tác dụng làm se khít lỗ chân lông mặt. Cuối cùng, bạn rửa sạch da bằng nước lạnh. Với hỗn hợp này, chỉ cần thực hiện đều đặn 3 lần/ 1 tuần, chị em sẽ nhận thấy lỗ chân lông nhanh chóng thu nhỏ lại, làn da được mịn màng hơn.

 

 

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