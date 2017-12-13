Chọn nước hoa cho các bữa tiệc cuối năm

Làm đẹp 13/12/2017 11:21

Cuối năm là thời điểm bạn có nhiều bữa tiệc tất niên cùng bạn bè, đồng nghiệp nên đôi lúc bạn sẽ bối rối trong việc làm mới bản thân. Bên cạnh việc chuẩn bị quần áo phụ kiện theo phong cách yêu thích của bạn, bạn nên tìm hương nước hoa phù hợp để thể hiện rõ nét cá tính của bạn. Hãy cùng tìm hiểu những bí quyết bên dưới để có thể chọn lựa một sản phẩm nước hoa hoàn hảo cho các bữa tiệc bạn sắp tham gia.

1. CHO CÁC BUỔI HỌP MẶT CÙNG BẠN BÈ

Bạn chuẩn bị họp mặt cùng bạn bè để thưởng thức những món ăn ngon và sẻ chia tiếng cười rộn rã? Vậy thì hãy chọn một loại nước hoa dịu nhẹ, thanh lịch và tươi tắn chứa những nốt hương hoa. Lựa chọn hoàn hảo nhất cho những tối họp mặt, giúp tôn vinh vẻ đẹp nữ tính nơi bạn là bộ sưu tập nước hoa Women’s Collection. Hương thơm ngọt ngào, tinh tế của những nụ hoa tinh khôi sẽ vấn vương trên da – khơi dậy cảm giác hứng khởi và tươi vui cho bạn và những người xung quanh.

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Hương thơm bộ sưu tập nước hoa Women’s Collection ngọt ngào, tinh tế của những nụ hoa tinh khôi sẽ vấn vương trên da.

2. TỐI THỨ SÁU “THẦN THÁNH”

Sau một tuần bận rộn, đã đến lúc gạt bỏ áp lực công việc qua một bên và tận hưởng một tối thứ sáu sôi động cùng bạn bè. Cho một tối cuối tuần đầy hứng khởi, hãy chọn hương nước hoa VIP Only lấy cảm hứng từ thế giới ngập tràn ánh đèn và bầu không khí náo nhiệt của những đêm tiệc. Một phụ kiện không thể thiếu giúp bạn “sống trọn màn đêm”.

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Hương nước hoa VIP Only lấy cảm hứng từ giới ngập tràn ánh đèn và bầu không khí náo nhiệt của những đêm tiệc.

3. CÂU LẠC BỘ KHIÊU VŨ 

Bạn tin rằng một loại nước hoa thích hợp có thể giúp bạn “làm chủ cuộc chơi”. Bạn luôn tìm kiếm một hương thơm thay bạn thể hiện sự tự tin và niềm phấn khích. Và nếu câu lạc bộ khiêu vũ là địa điểm giải trí lý tưởng của bạn, thì bạn sẽ cần một loại nước hoa ngập tràn năng lượng giúp tôn vinh cá tính, như My Destiny. Mỗi lọ nước hoa đều có thiết kế với những đường vân hoàn toàn khác biệt, lấy cảm hứng từ những viên đá quý Tourmaline “độc nhất vô nhị” như chính con người bạn.

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Bạn sẽ cần một loại nước hoa ngập tràn năng lượng giúp tôn vinh cá tính, như My Destiny cho các buổi tiệc tại câu lạc bộ.

4. BUỔI DẠ TIỆC SANG TRỌNG

Tại các sự kiện lớn, bạn cần một loại nước hoa giúp thể hiện thần thái sang trọng, thanh lịch. Và tất nhiên, chỉ có hương thơm của Giordani Gold mới có thể giúp bạn tỏa sáng. Suốt 40 năm qua, dòng sản phẩm này luôn không ngừng tạo nên những tuyệt tác xa hoa kết tinh từ tay nghề thủ công độc đáo và các nguyên liệu hiếm có bậc nhất. Oriflame tin rằng hương thơm này sẽ thay bạn thể hiện khí chất quý phái tại các buổi dạ hội.

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Hương thơm của Giordani Gold có thể giúp bạn tỏa sáng tại buổi dạ tiệc sang trọng.

Chúc bạn sớm lựa chọn được hương nước hoa ưng ý cho những buổi tiệc cuối năm nay nhé! Để cập nhật thêm thông tin, vui lòng truy cập https://vn.oriflame.com/fragrance hoặc liên lạc qua số đường dây nóng 0938.040.463.

Người vừa trắng vừa thơm ai cũng nghĩ là xịt nước hoa, thực ra tôi chỉ tắm bằng nước lá này mà thôi

Người vừa trắng vừa thơm ai cũng nghĩ là xịt nước hoa, thực ra tôi chỉ tắm bằng nước lá này mà thôi

Đây là một công thức tắm trắng được rất nhiều người sử dụng và chia sẻ thành công, hãy áp dụng ngay hôm nay để sở hữu làn da mịn màng không tì vết nhé!

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