Cách trị chân răng bị đen tại nhà bằng nguyên liệu tự nhiên an toàn

Chân răng bị đen là tình trạng quanh cổ răng và bề mặt răng bị ố đen, xỉn màu. Phần lớn các trường hợp chân răng bị đen là do vôi răng tích tụ lại trên răng. Khi vệ sinh răng miệng không đúng cách, các mảng bám thức ăn vẫn còn, lâu ngày tích tụ lại thành cao răng và hình thành các bám đen, tạo điều kiện cho vi khuẩn trú ngụ gây hôi miệng và tấn công vào răng nướu, gây ra các bệnh lý như viêm nướu, viêm nha chu, sâu răng, viêm tủy… Chính vì vậy, các bạn cần loại bỏ các mảng bám này càng sớm càng tốt.

+ ½ thìa canh muối.

+ Bát và thìa.

Đầu tiên, bạn hãy đem vỏ chanh đi rửa sạch rồi dùng dao thái thành những sợi nhỏ. Sau đó băm thật nhỏ rồi cho vào bát, đổ thêm lượng muối cùng nước ấm đã được chuẩn bị vào cùng. Tiếp theo dùng thìa khuấy đều lên, cho các nguyên liệu hòa quyện hết vào nhau là có thể sử dụng được.

Cách sử dụng:

Sau khi súc miệng qua với một chút nước ấm trong khoảng 1 phút để lấy đi phần nào đó vi khuẩn và mảng bám thức ăn còn sót lại bên trong khoang miệng thì bạn dùng bàn chải lấy hỗn hợp trên rồi đánh răng. Bạn hãy đánh theo chiều dọc từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới và vòng tròn nhằm lấy sạch lớp cao răng mảng bám lâu ngày ở từng kẽ răng, để nhanh chóng làm sạch chân răng. Bạn cứ chà đi chà lại trong khoảng 3 phút, sau đó ngậm thêm 1 phút rồi súc miệng với nước sạch.

Với cách này bạn nên áp dụng 3 lần/1 tuần. Sau khoảng 2 tuần kiên trì sử dụng, bạn sẽ thấy từng mảng cao răng sẽ bị bong ra, chân răng sạch sẽ không còn đen, hàm răng trắng sáng, đều màu, tình trạng viêm nướu cũng được cải thiện.

Cách trị chân răng bị đen đường nâu và muối

Đường nâu là nguyên liệu đơn giản để trị chân răng đen

Nguyên liệu cần có:

+ 1 thìa cà phê đường nâu.

+ ½ cốc nước lọc.

+1 chút muối.

Cách làm:

Đầu tiên, bạn súc miệng bằng nước muối pha loãng, sau đó cho 1 thìa cà phê đường nâu vào trong khoang miệng ngậm, trong quá trình ngậm bạn hãy dùng lưỡi đưa nhẹ từng hạt đường đến từng kẽ răng. Sau khi đường đã tiết ra nước trong khoang miệng thì bạn hãy súc nhẹ nhàng nhằm giúp tuyến nước bọt phản ứng và hòa quyện cùng nước đường, để lấy sạch cao răng hiệu quả. Bạn cứ súc đi súc lại như vậy trong vòng 3 phút rồi nhổ đi. Tiếp theo là dùng kem đánh răng và bàn chải đánh răng như bình thường, giúp miệng được làm sạch hoàn toàn. Cuối cùng súc miệng lại một lần nữa với nước muối pha loãng. Áp dụng cách này 3 lần/tuần bạn sẽ sở hữu được hàm răng trắng sáng như ý.

Kiên trì thực hiện bạn sẽ có hàm răng sáng bóng

Ngoài 2 cách trên, bạn cũng có thể áp dụng cách trị chân răng bị đen bằng chanh và baking soda. Cách này cũng rất hiệu quả.

Khi sử dụng những cách trên, bạn cần lưu ý là vẫn cần đánh răng 2 lần vào buổi sáng và buổi tối, súc miệng thật sạch sau mỗi bữa ăn để luôn đảm bảo hàm răng sạch sẽ tránh được việc hình thành các mảng bám. Bên cạnh đó cũng không nên ăn quá nhiều đồ ngọt vào buổi tối hay uống nhiều nước ngọt có ga, hút thuốc lá, như vậy mới không làm tổn hại đến men răng, vi khuẩn không thể tấn công gây sâu răng và ố vàng, đen chân răng.