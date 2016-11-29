Cách để có mùi cơ thể thơm tự nhiên không cần 1 giọt nước hoa

Làm đẹp 29/11/2016 15:57

Nam giới thường bị quyến rũ bởi hương thơm từ cơ thể phụ nữ. Thông thường chúng ta cần sử dụng các sản phẩm tạo mùi công nghiệp như nước hoa, xịt thơm để có được mùi thơm đó. Tuy nhiên với những bí quyết sau, bạn sẽ dễ dàng khiến chàng ngất ngây bơi hương thơm tự nhiên mà không cần một giọt nước hoa nào.

Mùi hương cơ thể là biểu hiện của sức khỏe, thể chất và cả những gì bạn ăn uống hàng ngày. Để có được mùi thơm tự nhiên không cần nước hoa, bạn cần thay đổi các thói quen tập luyện, ăn uống cũng như sinh hoạt của cá nhân mình.

Cách để có mùi cơ thể thơm tự nhiên không cần 1 giọt nước hoa - Ảnh 1

Tập luyện ra mồ hôi

Đổ mồ hôi là cách để cơ thể thải bỏ độc tố, trong đó có các yếu tố khiến chúng ta có mùi hôi. Bạn nên tập thường xuyên các môn thể thao để giúp cơ thể trao đổi chất, thải bỏ mồ hôi ra ngoài  ví dụ như yoga, cầu lông, chạy bộ. Việc thải mồ hôi đều đặn sẽ giúp cơ thể thơm tho tự nhiên hơn rất nhiều so với người không vận động.

Giảm ăn thịt dần dần

Thịt đỏ là một nguyên nhân khiến cơ thể có nhiều mùi hôi vì chúng có chứa các protein động vật, được tiêu hóa, ngấm qua máu và thành ruột. Thịt đỏ khiến chúng ta khó tiêu hóa hơn. Vì thế nếu bạn thường xuyên ăn nhiều thịt đỏ như heo, bò, hãy giảm dần thịt bằng cách ăn chỉ 1-2 ngày mỗi tuần. Nhiều nghiên cứu chỉ rõ những người ăn nhiều thịt đỏ có mùi cơ thể tệ hơn những người không ăn. 

Chế độ ăn nhiều thực vật

Một chế độ ăn nhiều rau củ quả giúp bạn có mùi hương cơ thể thơm tho vì các chất diệp lục,t? vitamin trong rau củ quả giúp thanh lọc cơ thể và làm cho mồ hôi không nặng mùi. Một số các loại thực phẩm tốt nhất để có mùi thơm cơ thể là rau mùi tây, rau mùi tây, cần tây và tất cả các loài bạc hà. Các loại thảo mộc thơm cũng rất tốt ví dụ như: Sage, hương thảo, húng tây, oregano.

Ăn ít tỏi và hành

Tỏi và hành chứa nhiều lưu huỳnh, chúng góp phần làm cho cơ thể bạn nặng mùi hơn bình thường. Lưu huỳnh hấp thu qua đường ruột, hấp thu vào máu và bài tiết qua phổi và lỗ chân lông. Vì thế nếu bạn ăn nhiều hành tỏi, cơ thể sẽ có mùi khó chịu. Tuy nhiên bạn không cần kiêng hoàn toàn mà chỉ cần ăn ít đi.

Tránh đồ uống có cồn

Đồ uống có cồn là một thủ phạm khiến cơ thể bạn có mùi khó chịu, đặc biệt là việc uống bia rượu với liều lượng nhiều đến say mèm. Ngoài việc làm hơi thở hôi, rượu bia còn làm cho mồ hôi của bạn nặng mùi hơn. Vì thế, hãy hạn chế uống rượu bia hết sức có thể để giữ hương thơm tươi mát cả ngày. 

Tắm lá thơm

Mỗi ngày, thay vì tắm các loại sữa tắm công nghiệp, bạn có thể tắm bằng lá thơm như xả, hương nhu, bồ kết, chanh để cơ thể vừa thơm vừa sạch lại không có hóa chất độc hại. Các loại lá này giúp hạn chế mùi hôi cơ thể đồng thời có tác dụng dưỡng da rất tốt.

 

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