Các thành phần siêu có lợi cho làn da nhưng lại ít được biết đến, đừng lãng phí chúng mà hãy tận dụng để có vẻ đẹp mướt mát như người nổi tiếng nhé!

Nhưng biết chi tiết về các thành phần và lợi ích của chúng không dễ như bạn tưởng. Đặc biệt là khi bạn không quen với tên hóa học của chúng, bạn có thể thấy nó không kém gì việc học ngoại ngữ. Vì vậy, để giúp bạn điều này, bài viết sẽ chia sẻ danh sách các thành phần mà bạn thường không nghe đến trong ngành công nghiệp làm đẹp nhưng lại cực kỳ có lợi cho làn da của bạn.

Thị trường chăm sóc da đang phát triển không ngừng và ngày càng có nhiều lựa chọn sản phẩm mang lại làn da khỏe mạnh và hoàn mỹ cho bạn. Nhưng là một người tiêu dùng, bạn có trách nhiệm phải biết các thành phần của sản phẩm bạn sắp sử dụng. Tuân thủ điều này, bạn sẽ có thể tìm thấy các sản phẩm chăm sóc da tốt nhất hiện có trên thị trường, thực sự phù hợp với loại da của bạn và mang lại kết quả như mong muốn.

Được biết đến là một trong những loại trái cây lành mạnh nhất, Bơ chứa một lượng lớn chất béo lành mạnh có thể làm nên điều kỳ diệu cho làn da của bạn. Nó cũng được cung cấp đầy đủ các chất chống oxy hóa và vitamin cần thiết có thể giúp nuôi dưỡng làn da của bạn đồng thời mang lại vẻ sáng tự nhiên. Một số lợi ích khác bơ mang lại cho làn da của bạn bao gồm kết cấu mềm mại và mịn màng, ngăn ngừa lão hóa và nếp nhăn, kiểm soát mụn trứng cá và loại bỏ tế bào da chết. Mountain Pepper Berry Là một nguồn giàu Vitamin C và E, Mountain Pepper Berry giúp làm giảm các dấu hiệu lão hóa cùng với chứng viêm và mẩn đỏ trên da. Sử dụng các sản phẩm chăm sóc da giàu thành phần này có thể giúp củng cố các tế bào da, đồng thời cân bằng tông màu da để mang lại vẻ tươi sáng toàn diện. Một số lợi ích khác của Mountain Pepper Berry như một thành phần chăm sóc da bao gồm giảm quầng thâm, làm dịu da bị kích ứng và phục hồi làn da xỉn màu.

Cải xoăn - Kale



Cải xoăn là một phần của quá trình chăm sóc da của bạn, đóng một vai trò quan trọng trong việc cải thiện sức khỏe làn da của bạn. Được biết đến là thực phẩm giàu Vitamin C, E và K, nó góp phần chính trong việc làm cho làn da của bạn trông trẻ hơn và khỏe mạnh hơn. Vitamin C đóng vai trò như một chất chống oxy hóa có lợi cho việc làm sáng làn da và loại bỏ các đốm đen và nếp nhăn.



Bơ hạt mỡ đất sét - Clay Shea Butter

Ảnh minh họa: Internet

Bơ hạt mỡ đất sét được coi là một thành phần chăm sóc da lý tưởng để làm mềm da vì nó chứa các axit béo và vitamin như A và E.



Quả mọng màu tím - Purple Berries



Được biết đến rộng rãi là rất giàu chất chống oxy hóa, quả mọng màu tím có thể giúp bạn chống lão hóa sớm bằng cách cho phép da chống lại các gốc tự do gây hại tế bào. Nó giúp bảo vệ da khỏi bị tổn thương bởi các yếu tố như ô nhiễm, tia nắng mặt trời, tia UV, v.v. đồng thời thúc đẩy quá trình chữa lành da. Các lợi ích khác bao gồm hỗ trợ tổng hợp collagen, giảm viêm liên quan đến mụn trứng cá, bệnh chàm và bệnh vẩy nến.



Blue Tansy



Blue Tansy có thể chứng minh là một chất mang lại lợi ích lớn cho làn da của bạn, cung cấp cho làn da của bạn vẻ sáng tự nhiên. Đặc tính chống oxy hóa và chống viêm của nó giúp da được bảo vệ khỏi bị kích ứng bằng cách giảm nhiệt cho da mặt. Nó cũng hỗ trợ làm sạch các lỗ chân lông bị tắc nghẽn trên da, tiêu diệt vi khuẩn gây mụn đồng thời giảm mẩn đỏ.



Hạt Chia - Chia Seeds

Ảnh minh họa: Internet

Có hàm lượng chất chống oxy hóa cao, hạt chia được chứng minh là siêu có lợi cho da. Một trong những chức năng chính của Hạt chia là tăng cường sức mạnh của hàng rào bảo vệ da. Các axit béo omega-3 trong nó điều chỉnh quá trình sản xuất dầu của da và giảm thiểu các dấu hiệu lão hóa. Hơn nữa, dầu hạt chia rất tuyệt vời để điều trị các vấn đề về da như bệnh chàm và da khô.

Nhân sâm - Ginseng

Ảnh minh họa: Internet

Được biết đến để góp phần thúc đẩy tuần hoàn máu, nhân sâm làm săn chắc vẻ ngoài của da, do đó làm giảm các nếp nhăn và vết chân chim. Làm sáng da và phục hồi làn da là một số lợi ích chính khác của việc sử dụng nhân sâm trong quá trình chăm sóc da của bạn.

Được thừa nhận rộng rãi, những thành phần này có thể chứng minh hữu ích trong việc giúp bạn trẻ hóa làn da của mình. Các sản phẩm mới nhất chứa hầu hết các thành phần này giúp chăm sóc tốt nhất cho mọi loại da. Vì vậy, có những thành phần này trong các sản phẩm chăm sóc da của bạn cùng với một chế độ chăm sóc da vững chắc chắc chắn sẽ mang lại những thay đổi tích cực cho sức khỏe làn da của bạn.

Theo Times of India