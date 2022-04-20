Các sản phẩm chăm sóc da có thực sự cần bảo quản trong tủ lạnh không?

Mặc dù tủ lạnh đựng đồ chăm sóc da có thể chỉ là một cơn sốt thoáng qua, nhưng có một số lợi thế nhất định khi sở hữu một chiếc tủ lạnh, đặc biệt là khi giữ gìn đồ dưỡng da. Giữ một số mặt hàng trong tủ lạnh giúp giữ chúng ổn định, tăng hiệu quả và hỗ trợ bảo quản, giống như cách làm với thực phẩm để chúng giữ được lâu hơn.

Một số loại kem dưỡng da và huyết thanh theo toa phải được bảo quản trong tủ lạnh. Vì vậy, nếu bác sĩ da liễu kê một loại kem nào đó và hướng dẫn bạn đặt chúng trong tủ lạnh, bạn phải làm như vậy. Thực phẩm tự nhiên hoặc hữu cơ cũng có thể có lợi khi làm lạnh. Tuy nhiên, chúng không nhất thiết phải được bảo quản trong tủ lạnh như thuốc chẳng hạn, phương pháp này chỉ khiến chúng tồn tại lâu hơn, và ai lại không muốn điều đó đúng không?

Câu trả lời ngắn gọn là không. Trước khi ra mắt công chúng một sản phẩm làm đẹp , sản phẩm đó phải được kiểm tra độ ổn định để đảm bảo rằng sản phẩm đó ổn định ở nhiệt độ phòng. Hàng hóa cũng được đánh giá để xác minh rằng chúng sẽ giữ được độ tinh khiết và hiệu lực sau khi mở ra. Tuy nhiên, một số sản phẩm có thể có lợi nếu được bảo quản trong tủ lạnh.

Vì vậy, cuối cùng, quyết định cất giữ các sản phẩm chăm sóc da và làm đẹp của bạn trong tủ lạnh chăm sóc da phụ thuộc vào sở thích cá nhân, trừ khi bạn sử dụng một số sản phẩm nhất thiết phải để trong tủ lạnh.

Những điều cần lưu ý nếu bạn quyết định mua một tủ lạnh đựng đồ chăm sóc da



Các sản phẩm chỉ chứa dầu hoặc bơ, cũng như các sản phẩm có chứa nước nhưng không có chất bảo quản, nên được giữ trong tủ lạnh như một quy tắc chung. Điều này không có nghĩa là nếu bạn không bảo quản lạnh những thứ này, chúng sẽ hỏng. Tuy nhiên, để chúng trong tủ lạnh sẽ làm tăng thời hạn sử dụng của chúng.

Ảnh minh họa: Internet

Mặt nạ làm mát và kem dưỡng mắt có thể khiến chúng ta cảm thấy sảng khoái hơn. Hành động làm lạnh có thể hỗ trợ sự co thắt của các mạch máu và do đó làm giảm viêm. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bạn phải giữ những thứ này trong tủ lạnh.

Mặt khác, không nên bảo quản đồ trang điểm trong tủ lạnh và tốt nhất nên bảo quản ở nhiệt độ phòng.

Nước hoa và sơn móng tay cũng vậy, tốt nhất nên để ở nhiệt độ phòng và không nên để trong tủ lạnh.

Nếu bạn chọn không mua tủ lạnh đựng đồ chăm sóc da và thay vào đó cất các sản phẩm chăm sóc da trong cùng một tủ lạnh nơi bạn bảo quản thực phẩm, hãy để ngăn nắp vào ngăn kéo hoặc giá để hàng hóa để tránh nhiễm khuẩn chéo.

Bạn có cần một tủ lạnh đựng đồ chăm sóc da?



Ảnh minh họa: Internet

Tủ lạnh đựng đồ chăm sóc da rất dễ thương và hợp thời trang, nhưng đôi khi chúng có thể thực sự đắt tiền. Vì vậy, nếu bạn không có nhiều sản phẩm cần bảo quản lạnh, thì bạn hoàn toàn không cần đến. Đôi khi có mặt nạ hoặc dụng cụ chăm sóc da ướp lạnh sẽ rất tuyệt, và nếu bạn muốn có một phụ kiện dễ thương cho phòng tắm của mình để làm cho việc đắp mặt nạ mắt và sử dụng đá gua sha mát xa trở nên thú vị hơn rất nhiều, thì hãy thử đi! Có được một tủ lạnh chăm sóc da hoàn toàn phụ thuộc vào sở thích cá nhân, hãy làm những gì khiến bạn hạnh phúc nhé!

Theo Femina