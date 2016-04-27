Bí quyết làm trắng da mặt siêu nhanh của cô nàng 9X từng bị chê "đen như châu Phi"

Làm đẹp 27/04/2016 10:19

Với công thức dưỡng da tự chế từ 100% thành phần thiên nhiên, Thảo Trang gần như đã "lột xác" hoàn toàn và có gương mặt sáng mịn không tì vết.

Thảo Trang là một nhânt? viên văn phòng, sinh năm 1990. Trước đây, cô có gương mặt ngăm đen, da mặt xạm và không đều màu. Vì thế, Trang khá tự ti khi đối diện với mọi người và từng bị chê là "đen như Châu Phi". Theo Thảo Trang, có nhiều nguyên nhân khiến da mặt mình bị đen xạm, đầu tiên là do cơ địa bẩm sinh, sau đó là do không có chế độ chăm sóc da đúng cách và khi đi nắng không bảo vệ da cẩn thận.

Bí quyết làm trắng da mặt siêu nhanh của cô nàng 9X từng bị chê 'đen như châu Phi' - Ảnh 1
"Để làm trắng da mặt, bạn phải có phương pháp đúng cùng sự kiên trì" - Thảo Trang cho biết

Sau những lần bị chê như vậy, cô gái 9X đã quyết tâm thay đổi việc chăm sóc da của mình. Tuy muốn trắng da, nhưng Thảo Trang không sử dụng các phương pháp lột tẩy, làm trắng cấp tốc hay dùng kem trộn vì theo cô, việc này làm da yếu đi và dễ nhiễm độc bởi các thành phần hóa học độc hại. 

Và phương pháp Thảo Trang sử dụng là đắp mặt với bột đậu đỏ, cám gạo và sữa chua không đường.

Bí quyết làm trắng da mặt siêu nhanh của cô nàng 9X từng bị chê 'đen như châu Phi' - Ảnh 2

Nguyên liệu:

- Bột đậu đỏ nguyên chất 50g (xay cực mịn)

- Cám gạo 50g (chọn loại mịn)

- Sữa chua không đường 1 hộp

- Mật ong 1 muỗng cafe nhỏ

Bí quyết làm trắng da mặt siêu nhanh của cô nàng 9X từng bị chê 'đen như châu Phi' - Ảnh 3

Cách làm:

B1: Lấy một cái chén, trộn bột đậu, cám gạo, sữa chua và mật ong với nhau cho đến khi có được hỗn hợp hòa quyện.

B2: Rửa mặt sạch với sữa rửa mặt và nước cho hết bụi bẩn, mồ hôi

B3: Lấy hỗn hợp vừa làm, thoa đều lên các vị trí trên khuôn mặt, dùng tay massage theo hình tròn trong 5 phút

B4: Lấy phần hỗn hợp còn lại, đắp lên da mặt, nằm thư giãn 10 phút

B5: Rửa mặt lại với nước ấm, thấm khô, thoa toner.

Bí quyết làm trắng da mặt siêu nhanh của cô nàng 9X từng bị chê 'đen như châu Phi' - Ảnh 4
(Ảnh minh họa)

Thảo Trang cho biết, 1 tuần, cô làm liệu trình này 3 lần cách ngày vào buổi tối trước khi đi ngủ để da có thời gian thẩm thấu dưỡng chất. Trong quá trình đắp mặt nạ, cần thoa kem chống nắng cẩn thận, hạn chế ra đường buổi trưa và đầu giờ chiều, uống đủ 2 lít nước 1 ngày để da có thể tái tạo nhanh chóng, tăng cường ăn rau quả, đặc biệt là cà chua, cà rốt và bông cải để hạn chế bắt nắng.

Bí quyết làm trắng da mặt siêu nhanh của cô nàng 9X từng bị chê 'đen như châu Phi' - Ảnh 5
Tăng cường ăn rau củ là cách để làm đẹp da

Sau 2-3 tuần kiên trì, da Thảo Trang đã có sự biến đổi rõ rệt, trắng mịn, đều màu và các vết thâm mờ đi nhiều.

Chúc bạn thành công với cách làm trắng da mặt của cô gái này!

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